Vornbach vergibt Matchball - Schöfweg steigt trotz Achtungserfolg ab

Die Meisterparty der DJK Vornbach ist vertagt! Der Spitzenreiter kam beim Schlusslicht SV Schöfweg nicht über ein 0:0-Remis hinaus, das nicht für den vorzeitigen Titelgewinn reichte. Die aufopferungsvoll kämpfende Kölbl-Formation muss trotz des respektablen Ergebnisses nach neun Jahren Bezirksliga-Zugehörigkeit zurück in die Kreisliga. Auch die SpVgg Osterhofen wird sich schwer tun, den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Die Herzogstädter mussten sich beim TSV Grafenau mit einem 1:1-Unentschieden begnügen und haben somit drei Spieltage vor Schluss acht Punkte Rückstand auf den Tabellenvierzehnten SV Oberpolling, den Lemberger, Prechtl & Co. am Sonntag zu Gast haben. Wichtige Punkte im Abstiegskampf holte der TSV Mauth, der den TSV-DJK Oberdiendorf sicher mit 3:0 in Schach hielt. Nichts mehr nach hinten anbrennen wird für die SpVgg Niederalteich, die gegen den SV Hutthurm einen verdienten 1:0-Heimsieg feierte. Der SV Garham verpasste es hingegen, sich von der Relegationszone abzusetzen und musste gegen den TSV Waldkirchen eine unglückliche 0:1-Niederlage einstecken. 1:1-Unentschieden trennten sich der SV Grainet und die SpVgg Ruhmannsfelden.



Rudi Damberger (Trainer TSV Waldkirchen): "In der ersten Halbzeit hat uns unser Torhüter Simon Boxleitner im Spiel gehalten. Er hat ein paar hochkarätige Möglichkeiten vereitelt, vor allem Garhams Torjäger Zankl haben wir fast gar nicht in den Griff bekommen. Nach der Pause haben wir es defensiv deutlich besser gemacht, auch wenn die Hausherren optisch überlegen waren. Wir haben aber immer wieder Konter fahren können und am Ende nehmen wir die drei Punkte gerne mit. Allerdings war es aufgrund der ersten 45 Minuten ein sehr glücklicher Sieg."









Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir haben hervorragend ins Spiel gefunden, allerdings in den ersten 20 Minuten drei sehr gute Chancen vergeben. Kurz vor der Pause konnten wir in Führung gehen, allerdings hatte auch Oberdiendorf noch eine sehr gute Möglichkeit. Nach der Pause war es lange Zeit auf Messers Schneide, mit dem zweiten Treffer war der Sack dann aber zu. Am Ende war es ein verdienter Sieg, der auch von der Höhe her in Ordnung geht."