Vornbach: Schwarz kommt aus Schalding, Grillwitzer aus Passau Überraschungsteam der Bezirksliga Ost schlägt auf dem Transfermarkt zu

Leon Schwarz wechselt vom SV Schalding-Heining zur DJK. Der 20-Jährige stammt gebürtig aus Neukirchen am Inn und kam beim SVS zumeist in der Bezirksligamannschaft zum Einsatz, durfte aber auch schon Bayernligaluft schnuppern. "Es bestand gegenseitiges Interesse, so will ich es mal nennen. Unser Trainer Josef Ruhhammer hat alles eingefädelt", erklärt Vornbachs Sportlicher Leiter Michael Jäger und führt aus: "Leon ist auch ein Stück weit auf uns zugekommen. Mit seiner Situation in Schalding war er nicht ganz zufrieden. Er passt super zu unserem jungen, entwicklungsfähigen Haufen und wird uns sowohl qualitativ als auch in der Breite verstärken."



Der zweite Neue ist ein junger 18-jähriger Torhüter, ebenfalls aus der Umgebung, wie Jäger betont: "Lukas Grillwitzer kommt aus Rotthalmünster. Wir standen schon länger mit ihm in Kontakt. Auch für ihn es nicht ganz wie erhofft gelaufen, beim 1. FC Passau war er überwiegend in der A-Jugend im Einsatz. Er hat großes Potential und soll auf Dauer gesehen den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten bei uns anheizen. Was aber ausdrücklich nicht gegen unseren derzeitigen Keeper Johannes Stidl spricht. Im Gegenteil: Im Vergleich zur Vorsaison hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht." Ob sich in der Wintertransferphase noch etwas tut in Vornbach, das wollte Michael Jäger nicht kategorisch ausschließen, es werde sich aber eher "nicht mehr viel" bewegen im Kader.