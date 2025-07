Vornbach reaktiviert Erfolgstrainer Norbert Ruhhammer

Der Aufstieg kam allerdings durchaus etwas kurios zustande. Durch einen 12:0-Kantersieg überholte das Vornbacher B-Team am letzten Spieltag noch die DJK Jägerwirth, die sich beim Saisonfinale eine überraschende 2:3-Pleite bei der SG Schalding III / Hacklberg I leistete und in der Endabrechnung punktgleich mit dem Vizemeister, aber um zwei Tore schlechter war. In der Relegation zeigte die Reserve des Neu-Landesligisten aber zwei reife Vorstellungen. Die SG Hartkirchen / Pocking konnte man in einem Elfmeterkrimi niederhalten und schließlich mit einem 3:1-Sieg gegen den ASV Ortenburg den ganz großen Coup perfekt machen.







"Fabian und Manuel haben uns mitgeteilt, aus zeitlichen Gründen nicht weitermachen zu können. Für ihre gute Arbeit, die mit dem Aufstieg belohnt wurde, möchten wir uns an dieser Stelle bedanken. Norbert hat sich bereit erklärt, die Mannschaft in der Kreisklasse zu trainieren. Das ist für das Team und den Verein natürlich eine tolle Sache", freut sich DJK-Abteilungsleiter Michael Jäger, der zuversichtlich ist, dass sich Kapitän Lukas Zillner und seine Mitstreiter auch eine Etage weiter oben behaupten können, zumal auch Aufstiegs-Spielertrainer Höchbauer weiterhin als Aktiver zur Verfügung steht und einige Neuzugänge an Land gezogen werden konnten.









Tobias Lichtblau (SG Ruhstorf / Indling) sowie die beiden Rückkehrer Jonas Ruhhammer (SK Wilten / Österreich) und Moritz Krompaß (SG Neukirchen / Engertsham) verstärken den Kader, der zudem noch Blutauffrischung durch die Nachwuchskräfte Paul Memminger, Paul Doblhammer sowie Simon und Kilian Stieber erhält. Als Teammanager wird künftig Stefan Schacherbauer fungieren. "Wir sind vernünftig aufgestellt und wollen uns in der Kreisklasse möglichst schnell akklimatisieren. Ziel ist der Klassenerhalt", verrät Michael Jäger.