Vornbach muss »viel leiden«,Teisbach noch einmal mehr

Etzenricht vs. Teisbach - oder: Abstiegskampf pur! – Foto: Paul Hofer

Ja, klar. Die SpVgg Lam unterstrich am Nachhol-Mittwoch der Landesliga Mitte mit einem 3:0 gegen Vornbach, dass die Osserbuam zu den absoluten Topteams der Liga gehören. Letztlich spielte diese Partie angesichts der Dramatik der anderen Begegnung nur eine untergeordnete Rolle. Denn in Etzenricht holte der Gastgeber unglaublich wichtige drei Punkte im Tabellenkeller, während die unterlegenden Gäste aus Teisbach den großen Befreiungschlag in Form des Sprunges auf einen Relegationsrang verpasst haben.

Andreas Wendl (Spielertrainer, Etzenricht): "Eine Energieleistung der Mannschaft! Da darf man keinen Spieler herausnehmen. Toll gemacht - alle! Die erste Halbzeit hatten wir gleich zwei gute Chancen, aber auch Teisbach hatte Möglichkeiten. Nach der Pause ein ähnliches Bild. Das 2:0 war letztlich der Deckel oben drauf."

Florian Baumgart (Trainer, Teisbach): "Leider ein komplett gebrauchter Abend. Aus 80 Prozent Ballbesitz konnten wir uns nur wenige zwingende Chancen erspielen, die dann zu allem Überfluss auch ungenutzt blieben. Wahrscheinlich hätten wir noch zwei Stunden spielen können, ohne etwas auf die Anzeigetafel zu bringen. Etzenricht hat sich komplett auf die Defensive beschränkt, leidenschaftlich verteidigt, aus drei Chancen zwei Tore gemacht und damit verdient gewonnen."

Ludwig Koholka (Sportlicher Leiter, Lam): "Nach einer glanzlosen ersten Halbzeit mit wenig Chancen auf beiden Seiten ging es zurecht ohne Tore in die Pause. Aufgrund einer doch enormen Leistungssteigerung unserer Mannschaft im zweiten Durchgang haben wir letztendlich verdient gewonnen - vielleicht mit einem Tor zu hoch."

Michael Jäger (Sportlicher Leiter, Vornbach): "Ein großer Kampf unserer Jungs, wir mussen viel laufen und viel leiden. Lange Zeit haben wir es taktisch gut gemacht und wenig zugelassen. Auch nach dem ersten Gegentreffer sind wir defensiv gut gestanden. Ich hätte gehofft, wir können uns mit einem Punkt belohnen - auch wenn der Sieg von Lam verdient ist. Danke an unserer Jungs der Reserve, die heute ausgeholfen haben!"