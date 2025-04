Vornbach mit einem Fuß in der Landesliga, Gotzler zerschießt Deandorf

Stefan Anetsberger, (heutiger) Co-Trainer SV Garham: "Für uns ein immens wichtiger und natürlich auch hochverdienter Auswärtssieg, der auch in der Höhe auf jeden Fall so in Ordnung geht. Mit dem Auftritt heute konnten wir die Form vom Dienstag auf jeden Fall bestätigen. Es war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung, jeder wusste, um was es geht. Wir waren heute in allen Bereichen einfach besser. Natürlich muss man irgendwo Mario Gotzler doch herausheben, da nicht oft jemand vier Treffer in einer Bezirksliga-Partie macht."