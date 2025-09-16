Thomas Schopf ist der Fixpunkt im Offensivspiel der DJK Vornbach – Foto: Mike Sigl

Vornbach-Lebensversicherung Schopf: »Darf so weitergehen« Der Offensivmann des Landesliga-Aufsteigers präsentiert sich aktuell in bestechender Form Verlinkte Inhalte präsentiert von Landesliga Mitte Vornbach Thomas Schopf

Das Landesliga-Match zwischen der DJK Vornbach und dem FC Teisbach stand ganz im Zeichen eines Mannes: Thomas Schopf war beim 4:1-Heimerfolg der Gelb-Schwarzen der herausragende Akteur auf dem Feld, der die Gäste mit einem Dreierpack nahezu im Alleingang besiegte. Der 25-jährige Außenstürmer hat mittlerweile schon sieben Tore auf seinem Konto und hat zudem vier weitere Treffer vorbereitet.

"Über allem steht im Fußball immer der Erfolg der Mannschaft. Es ist aber natürlich schon so, dass sich ein Tormann freut, wenn er hinten die Null hält und ein Offensivspieler, wenn er Tore schießt", schmunzelt Thomas Schopf, der bei der DJK Vornbach bereits das Fußball-ABC erlernt hat. "Ich wohne zwei Minuten vom Sportgelände entfernt", berichtet die Nummer 27 des Meisters der Bezirksliga Ost. Am Titelgewinn hatte Schopf, der am Donnerstag seinen 26. Geburtstag feiert, mit 17 Einschüssen und 11 Vorlagen maßgeblichen Anteil. "Der Kern unsere Truppe spielt schon seit Kindesalter zusammen und schaffte sogar mal den Aufstieg in die U19-Landesliga. In den letzten Jahren haben wir aber auch immer wieder gute Jungs aus der Umgebung dazubekommen, die sehr gut zu unserem Team und Klub passen. Vornbach ist nämlich schon ein spezieller Verein", lacht der abschlussstarke Offensivmann, der 2019 die DJK Richtung SV Schalding-Heining verließ.





Am Reuthinger Weg sollte der damalige Jungspund über den Umweg U23 für die Regionalliga aufgebaut werden. "Ich hatte bis zur Corona-Pandemie ein gutes Halbjahr in der Bezirksliga-Truppe und hätte dann auch fest in den Regionalligakader aufgenommen werden sollen. Ich habe mir das damals aber nicht zugetraut und bin dann in die Landesliga zum FC Sturm Hauzenberg gewechselt. Leider habe ich mir im Herbst 2020 einen Knorpelschaden im Knie zugezogen, der mich lange Zeit stark beeinträchtigt hat. Deshalb bin ich beim Sturm nie so richtig in Fahrt gekommen", informiert Schopf, der 2022 den Weg zurück zur DJK Vornbach gegangen ist. "Nach dem Bezirksliga-Aufstieg herrschte eine große Euphorie und wir haben uns in den letzten Jahren gut entwickelt. Meine Generation ist inzwischen im besten Fußballeralter und der Aufstieg war dann irgendwie die logische Konsequenz", erklärt das DJK-Eigengewächs, das dem Abenteuer Landesliga aber mit gemischten Gefühlen entgegenblickte: "Ehrlich gesagt war ich sehr skeptisch. Wir konnten uns nicht wirklich verstärken und daher hatte ich schon meine Bedenken. Allerdings sind wir gut reingekommen und können nach einem Drittel der Saison vollauf zufrieden sein."







Die Bezirksliga-Meisterschaft war das bisherige Karriere-Highlight von Thomas Schopf – Foto: Robert Geisler







Der Neuling hat bereits 16 Zähler auf seinem Konto und sich damit ein komfortables Polster zur gefährdeten Zone erarbeitet. "Wir sind mehr als im Soll, aber es ist noch nichts erreicht. Es gilt weiter konstant zu punkten und vielleicht auch mal ein Auswärtsspiel zu gewinnen", scherzt Schopf. In der Fremde wartet die Schwarz-Truppe noch auf ihren Premieren-Dreier, während die stolze Heimserie - der Klub aus dem Landkreis Passau ist daheim seit mittlerweile mehr als zwei(!) Jahren unbesiegt - auch in der dritthöchsten Amateurklasse weiter Bestand hat. "Auf unserem engen Platz fühlen wir uns wohl und treten mit viel Selbstvertrauen auf", sagt Schopf, der mit dem Ist-Zustand sehr zufrieden ist: "Es darf so weitergehen - sowohl für die Mannschaft als auch für mich." Mittel- und langfristig will das Vornbacher Aushängeschild durchaus noch einiges im Fußball erreichen: "Ich bin einer, der immer das Maximum herausholen will." Daher schließt Schopf auch einen nochmaligen Vereinswechsel nicht kategorisch aus: "Ich fühle mich bei der DJK Vornbach sehr wohl, aber wenn sich nochmal eine höherklassigere Möglichkeit ergeben sollte, werde ich mich damit auf jeden Fall ernsthaft auseinandersetzen."