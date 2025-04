Vornbach kann sich krönen - Abstiegskampf in Oberpolling & Grafenau

In der Bezirksliga Ost können am 27. Spieltag die ersten Entscheidungen fallen. Die DJK Vornbach kann mit einem Sieg beim Schlusslicht SV Schöfweg die Meisterschaft perfekt machen. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg des SV Oberpolling, der im Kellerduell den TSV Regen Gast, wäre der Abstieg der Kölbl-Formation besiegelt. Ein weiterer "Abstiegskracher" steigt zwischen dem TSV Grafenau und der SpVgg Osterhofen. Wegen des Pokal-Einsatzes des FC Künzing wird das Top-Duell der "Römer" beim Rangdritten FC Obernzell-Erlau erst am 7. Mai ausgetragen.

Josef Weber (2. Vorstand SV Garham): "Der TSV Waldkirchen spielt bisher eine sehr starke Rückrunde. Wir erwarten einen Gegner, der sowohl offensiv als auch defensiv als Mannschaft sehr kompakt agiert und nur schwer zu bezwingen sein wird. Dennoch nehmen wir das durch die beiden letzten Siege gegen Oberpolling und Oberdiendorf gestärkte Selbstvertrauen mit in die Partie und wollen vor heimischer Kulisse einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen." Personalien: Elias Huber und Julian Fröhler können nicht mitwirken. Rudi Damberger (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir haben schon registriert, dass Garham zuletzt zweimal in Folge ein 4:0 geschafft hat. Zudem haben sie mit Niklas Zankl den Top-Torjäger der Liga in ihren Reihen. Für uns geht es deshalb zunächst einmal mehr darum, diese gegnerische Offensive auszubremsen. In den letzten Spielen haben wir das sehr gut hinbekommen, von daher bin ich zuversichtlich, dass uns das auch in Garham gelingt und wir mindestens den obligatorischen Auswärtszähler mit nach Waldkirchen nehmen.“ Personalien: Angelo Sigl, Manuel Karlsdorfer, Jonas Heß und Thomas Pilsl sind nicht einsatzfähig.

Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Der Auftritt in Waldkirchen war absolut in Ordnung. Wir bleiben ruhig, machen weiter und versuchen die Dinge, die wir beeinflussen können, möglichst gut zu machen. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Duell."Personalien: Immerhin kehren Fabian Hönl und Tobias Grundmann ins Aufgebot zurück. Neben den vielen verletzten Akteuren muss aber auch der gesperrte Drin Miftari ersetzt werden.Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Die zuletzt gezeigten Leistungen sind absolut nicht zufriedenstellend und spiegeln sich auch in den Ergebnissen wieder. Beim Abstiegskracher oin Oberpolling geht es für beide Mannschaften schon um einiges und ein Sieg ist eigentlich Pflicht. Die Jungs müssen sich wieder mehr auf die Grundtugenden besinnen, um im Abstiegskampf bestehen zu können."Personalien: Rotsünder Thomas Wölfl, Maximilian Kappl und Moritz Klostermeier werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag in Vornbach hat unsere Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt. Genau da müssen wir wieder anknüpfen und unsere Torchancen konsequent nutzen. Von den Ergebnissen unseres Gegners in den vergangenen Spielen lassen wir uns nicht täuschen. Die Mannschaft von Trainer Wandl hat in all den Spielen bis zur Winterpause gezeigt, was in ihr steckt. Auch aufgrund des Hinspiels sollten wir gewarnt sein." Personalien: Korbinian Tolksdorf und Niko Herzig sind wieder an Bord. Meiko Wandl (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "In den letzten Wochen läuft es bei uns alles andere als optimal. Unsere Ausfälle sind das eine, aber die Grundeinstellung zum Fußball muss schon stimmen auf dem Niveau und das war gegen Garham einfach viel zu wenig. Auch wenn die Luft aufgrund des frühzeitigen Klassenerhalts raus ist, müssen wir uns in den letzten vier Partien wieder anders präsentieren, damit noch etwas Zählbares eingefahren werden kann. In Mauth erwartet uns eine extrem schwierige Auswärtsaufgabe, da müssen wir den Kampf annehmen und 120 Prozent Leidenschaft an den Tag legen, wenn wir bestehen und etwas holen wollen." Personalien: Zusätzlich zu den Dauerausfällen fehlen Luca Büchler, Alessandro Maier und Maximilian Gabriel.

Marcel Eder (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Das Spiel in Ruhmannsfelden war nicht gut und daher müssen wir das schnell abhaken. Jetzt erwartet uns der Ligaprimus aus Vornbach, die beste Mannschaft der Liga. Die Rollen können nicht klarer verteilt sein. Wir brauchen eine deutliche Leistungssteigerung zu Vorwoche, ansonsten kann das Spiel sehr deutlich enden." Personalien: Matthias Siebauer, Sebastian Niedermeier, Simon Schönhofer und Thomas Furtmair müssen passen. Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Wir stehen kurz davor eine unfassbare Geschichte zu schreiben und können am Donnerstag auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans zählen. Unsere Jungs müssen aber konzentriert und voll fokussiert sein, da Schöfweg mit Sicherheit alles reinhauen wird und sich die letzten Wochen stets teuer verkauft hat." Personalien: Alexandros Hatjissavas, Philipp Schindl, Lenni Dambeck und Lukas Spannbauer sind zum Zuschauen verdammt.



Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "In Hutthurm haben wir eine disziplinierte und geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert. Diese wird auch gegen Ruhmannsfelen unbedingt notwendig sein. Die Lerchenfeldkicker verfügen über viel individuelle Qualität und können an einem guten Tag definitiv jeden Gegner in dieser Liga schlagen. Wir wollen an unsere gute Form der letzten Spiele anknüpfen und folglich auch in diesem schweren Heimspiel etwas holen."



Personalien: Nur Julian Sammer und Johannes Glaser können nicht mitwirken.







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Mit dem verdienten Sieg gegen Schöfweg haben wir unser absolutes Minimalziel schon frühzeitig erreicht. Jetzt gilt es unsere katastrophale Auswärtsbilamz nach der Winterpause zu verbessern und in der Tabelle noch den einen oder anderen Platz gutzumachen. In Grainet ist das aber ein sehr hartes Unterfangen, weil unser Gegner zuletzt hervorragende Ergebnisse erzielt hat und mit einer Bombendefensive aufwartet. Meine Mannschaft nimmt alle Gegebenheiten ohne großes Murren an und versucht, von Spiel zu Spiel alles zu geben."



Personalien: Fixe Ausfälle sind Niklas Tremmel und Fabian Schiller. Außerdem gibt es noch ein paar Unklarheiten.









Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Niederalteich Niederalteic SV Hutthurm Hutthurm 16:00



Andreas Obermeier (Co-Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Am Feiertag steht das nächste Heimspiel an und mit dem SV Hutthurm kommt ein formstarker Gegner zu uns. Aber wir wollen alles reinhauen, um die Punkte in Niederalteich zu behalten. Mit einer konzentrierten und disziplinierten Leistung wollen wir zeigen, dass bei uns nicht leicht etwas zu holen ist."



Personalien: Die Hausherren können ihre Wunschformation aufbieten.







Roland Samer (Co-Trainer SV Hutthurm): "Niederalteich hat in den letzten Wochen konstant gepunktet und starke Leistungen abgeliefert. Wenn wir dort etwas holen wollen, müssen wir uns in allen Belangen wieder steigern. Von daher erwarten wir von unserer Mannschaft, dass wir defensiv wieder stabiler stehen und vorne wieder zielstrebiger agieren."



Personalien: Es gibt noch ein paar Spieler, deren Einsätze auf der Kippe stehen. Fix nicht dabei sind Johannes Krückl, Dustin Lippert und Matthias Kühberger.









Morgen, 15:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau SpVgg Osterhofen Osterhofen 15:00



Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Osterhofen darf man nicht auf deren Tabellenplatz runterbrechen. Diese Mannschaft hatte zahlreiche sehr gute Einzelspieler und diese müssen wir in den Griff bekommen."



Personalien: Im Kader gibt es keinerlei Veränderungen gegenüber dem wichtigen Heimerfolg gegen Regen.







Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Wir hatten viele Gelegenheiten, das Match gegen Obernzell-Erlau für uns zu entscheiden. Das Glück muss man sich Step by Step erarbeiten. In Grafenau erwartet uns eine schwere Aufgabe. Wir werden wieder alles versuchen, um erfolgreich zu sein."



Personalien: Auf der langen Ausfallliste stehen Matthias Lazar, Benjamin Bär, Samuel Atto, Thomas Saller, Tim Kraus, Amel Sogolj und Alexander Wagner.