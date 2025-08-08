Thomas Schopf wurde zum Matchwinner des heutigen Abends. – Foto: Mike Sigl

Vornbach feiert Doppeltorschützen Schopf: 3:0-Heimsieg gegen Lam Acht Punkte aus fünf Spielen +++ Pfandl und Schopf ebnen den Sieg ++ Osserbuam mit zweiter Niederlage der Saison Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Vornbach SpVgg Lam

Die DJK Vornbach hat am Freitagabend im Rahmen des 5. Spieltags der Landesliga Mitte den zweiten Heimsieg der Saison eingefahren. Vor rund 250 Zuschauern setzten sich die Gastgeber souverän mit 3:0 gegen die SpVgg Lam durch – dank einer konzentrierten Defensivleistung, einer effizienten Schlussphase und einem glänzend aufgelegten Thomas Schopf.

Zu Beginn übernahmen zunächst die Gäste das Kommando: Maimer und Koller sorgten für frühe Gefahr, doch Zählbares sprang für die SpVgg Lam nicht heraus. Vornbach kam ab der 30. Minute besser ins Spiel. Eine erste nennenswerte Gelegenheit hatte Fuchs in der 35. Minute, doch sein Abschluss wurde vom Lamer Keeper entschärft.

Die Partie kippte in der 77. Minute: Nach einem Fehlpass von Gschwendtner schaltete Thomas Pfandl am schnellsten, lief allein auf Torwart Weber zu und verwandelte sicher zum 1:0. Nur vier Minuten später legte die DJK nach – und wie: Luis Hager hob den Ball perfekt über die Abwehrreihe, Thomas Schopf nahm das Zuspiel gekonnt mit und vollendete aus halbrechter Position zum 2:0. In der Nachspielzeit machte Schopf schließlich den Deckel drauf: Nach einem starken Solo ließ er zwei Gegenspieler ins Leere laufen und schlenzte den Ball aus spitzem Winkel sehenswert ins lange Kreuzeck – sein zweiter Treffer des Abends. Ein weiteres Tor von Maximilian Schröger wurde wegen Abseits aberkannt. Mit dem 3:0-Erfolg belohnt sich die Elf von Trainer Heiko Schwarz für eine reife Leistung und sammelt weiteres Selbstvertrauen für das nächste Spiel. Schon am Dienstag wartet mit dem FC Passau die nächste anspruchsvolle Aufgabe – dann will Vornbach zu Hause wieder nachlegen.