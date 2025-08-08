Vornbach feiert Doppeltorschützen Schopf: 3:0-Heimsieg gegen Lam

Die DJK Vornbach hat am Freitagabend im Rahmen des 5. Spieltags der Landesliga Mitte den zweiten Heimsieg der Saison eingefahren. Vor rund 250 Zuschauern setzten sich die Gastgeber souverän mit 3:0 gegen die SpVgg Lam durch – dank einer konzentrierten Defensivleistung, einer effizienten Schlussphase und einem glänzend aufgelegten Thomas Schopf.
Zu Beginn übernahmen zunächst die Gäste das Kommando: Maimer und Koller sorgten für frühe Gefahr, doch Zählbares sprang für die SpVgg Lam nicht heraus. Vornbach kam ab der 30. Minute besser ins Spiel. Eine erste nennenswerte Gelegenheit hatte Fuchs in der 35. Minute, doch sein Abschluss wurde vom Lamer Keeper entschärft.
Die Partie kippte in der 77. Minute: Nach einem Fehlpass von Gschwendtner schaltete Thomas Pfandl am schnellsten, lief allein auf Torwart Weber zu und verwandelte sicher zum 1:0. Nur vier Minuten später legte die DJK nach – und wie: Luis Hager hob den Ball perfekt über die Abwehrreihe, Thomas Schopf nahm das Zuspiel gekonnt mit und vollendete aus halbrechter Position zum 2:0. In der Nachspielzeit machte Schopf schließlich den Deckel drauf: Nach einem starken Solo ließ er zwei Gegenspieler ins Leere laufen und schlenzte den Ball aus spitzem Winkel sehenswert ins lange Kreuzeck – sein zweiter Treffer des Abends. Ein weiteres Tor von Maximilian Schröger wurde wegen Abseits aberkannt.
Mit dem 3:0-Erfolg belohnt sich die Elf von Trainer Heiko Schwarz für eine reife Leistung und sammelt weiteres Selbstvertrauen für das nächste Spiel. Schon am Dienstag wartet mit dem FC Passau die nächste anspruchsvolle Aufgabe – dann will Vornbach zu Hause wieder nachlegen.
Hier die Stimmen zum Spiel:
Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): „Die ersten 20 Minuten waren extrem intensiv. Der Gegner war sehr präsent, lautstark und aggressiv im Pressing - da haben wir ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu finden. Erst ab der 15. bis 20. Minute haben wir uns besser lösen und spielerisch Akzente setzen können. Das Spiel wurde dann etwas offener und in der Phase hatte Lam eine Riesenchance – allein vor dem Tor, aber sie machen ihn nicht. Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es schließlich in die Halbzeit und was dann folgte war sehr beeindruckend. In der zweiten Halbzeit haben unsere Jungs ein super Spiel aufgezogen, sich teilweise fast ein bisschen in einen Rausch gespielt. Auch wenn Lam nach dem 2:0 noch einmal aufkam und unter anderem den Pfosten traf, geriet der Heimsieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Da kann man den Jungs nur gratulieren. Nun gilt der Fokus der Regeneration: Zwei Tage runterfahren – und dann freuen wir uns alle auf das Highlight-Spiel am Dienstag gegen den FC Passau.“
Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft unser Spiel auf den Platz zu bekommen und haben dementsprechend verdient verloren. Die Niederlage heute nehme ich voll auf meine Kappe."