Vornbach: »Die Landesliga wird ein Abenteuer für uns«

Seit Samstag-Nachmittag ist es amtlich: Die DJK Vornbach ist Meister der Bezirksliga Ost und steigt damit das erste Mal in ihrer Historie in die Landesliga auf. Der kleine Dorfklub - Vornbach ist ein Gemeindeteil von Neuhaus am Inn - schreibt damit ein weiteres Kapitel seiner beeindruckenden Erfolgsgeschichte, die den Klub 2022 in die Bezirksliga führte. Dort wurden Fuchs, Schacherbauer & Co. auf Anhieb Vizemeister und zwei Jahre später nun Champion.

"Als wir vor drei Jahren den Sprung in die Bezirksliga packten, dachten wir eigentlich, diese Klasse ist das absolute Nonplusultra für uns", schmunzelte Abteilungsleiter Michael Jäger. Die DJK-Uhren ticken noch etwas anders als bei einigen Vereinen, die auf ähnlichem Niveau um Punkte und Tore wetteifern. "Bei uns werden keine Spieler bezahlt. Unsere Jungs bekommen nach den Spielen ein Essen vom Verein spendiert, aber Fix-Gehälter oder Prämien gibt es nicht. Daran wird sich auch in der Landesliga nichts ändern", betont Jäger. Der Kern der Vornbacher Truppe spielt schon seit vielen Jahren zusammen und wurde von Norbert und Josef Ruhhammer eine gefühlte Ewigkeit trainiert. Unter dem Brüder-Paar wurden die Gelb-Schwarzen U19-Bezirksoberligameister und schafften 2022 mit den Herren über den Umweg Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga. Seit vergangenen Sommer hat Ex-Profi Heiko Schwarz, der zuvor den ASCK Simbach anleitete, das Sagen.







"Die Ruhhammer-Brüder haben ein sehr gutes Fundament geschaffen, Heiko hat darauf aufgebaut und zudem seine eigene Ideen eingebracht. Er kommt im Verein und in der Mannschaft hervorragend an. Seine Verpflichtung war für uns ein großer Gewinn", lobt Jäger den ehemaligen Zweitliga-Fußballer. Die ersten Feierlichkeiten sind bereits vorbei, in den kommenden Tagen wird aber sicherlich noch einiges geboten sein. "Es war etwas komisch, den Titel nicht selbst auf dem Spielfeld klar machen zu können. Durch die Künzinger Niederlage in Oberpolling war die Meisterschaft perfekt und wir haben uns dann nach und nach alle im Vereinsheim getroffen. Es war ein super-schöner Abend und für fast alle eine sehr lange Nacht", verrät Jäger. Am Freitag steht das abschließende Heimspiel gegen den FC Obernzell-Erlau auf dem Programm. Vor der Partie wird von Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier auch die Meisterschale überreicht. Kuriosum: Der BFV-Funktionär war bereits in Schöfweg und bei der DJK-Partie gegen Grainet mit der Schale im Gepäck vor Ort. In beiden Matches remisierte der Champion und Sedlmaier musste unverrichteter Dinge wieder in seinen Wohnort Ihrlerstein zurückfahren.