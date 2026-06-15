Vornbach angelt sich Talent Hois und geht demütig in zweites LL-Jahr Unter Neu-Coach Jonas Moser haben die Gelb-Schwarzen die Mission Klassenerhalt in Angriff genommen von Thomas Seidl · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Vornbachs Neuzugang Felix Hois (li.) mit Coach Jonas Moser – Foto: Verein

Die DJK Vornbach errang in ihrer Landesliga-Premierenspielzeit einen ausgezeichneten neunten Tabellenplatz und zählte damit zu den großen Überraschungen. Abgerundet wurde die tolle Saison für den kleinen Dorfklub aus dem Landkreis Passau mit dem Aufstieg des B-Teams in die Kreisliga.



Am vergangenen Freitag hat Neu-Coach Jonas Moser seine Arbeit bei der DJK aufgenommen und zum Trainingsauftakt vier neue Gesichter begrüßen können. Neben den bereits länger feststehenden Zugängen von Angelo Sigl (TSV Waldkirchen), Arne Häusler und Luis Eder (beide U19 1. FC Pasau) hat sich Felix Hois dem Landesligisten angeschlossen. Der 19-Jährige wechselt vom SV Schalding-Heining in den Neuhauser Gemeindeteil.

Der Mittelfeldmann bestritt in der abgelaufenen Runde vier Kurzeinsätze im Bayernliga-Team und machte 20 Partien für die Bezirksliga-Truppe der Grün-Weißen. "Zuerst möchte ich mich beim kompletten SV Schalding-Heinig für die gemeinsame Zeit bedanken, insbesondere meinem U19 Trainer Julian Hobelsberger, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Nun freue ich mich riesig auf die Chance, Landesliga in Vornbach spielen zu dürfen. Ich bin dankbar für das Vertrauen des Vereins und werde alles daran setzen, mich schnell in die Mannschaft und den Verein einzufinden. Mein Ziel ist es, von Anfang an Gas zu geben, hart zu arbeiten und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Team erfolgreich sind", sagt der Jungspund, der beim FC Fürstenzell groß geworden ist.











"Mit Felix gewinnen wir einen jungen, talentierten Spieler, der unserer Mannschaft sehr guttun wird. Wir freuen uns, dass wir unseren Kader mit ihm noch einmal qualitativ verstärken konnten. Mit seinem jungen Alter und dem sehr bodenständigen sowie sympathischen Eindruck, den er in den Gesprächen hinterlassen hat, passt Felix perfekt in unser Anforderungsprofil. Entsprechend groß ist die Vorfreude, ihn schon bald für uns spielen zu sehen", lässt Vornbachs Teammanager Luis Hager verlauten.











Trotz der starken Performance in ihrer ersten Landesliga-Saison sind die Vornbacher Protagonisten um Präsident Martin Ruhhammer und Abteilungsleiter Michael Jäger komplett geerdet, zumal mit Thomas Schacherbauer, der sich dem SV Schalding-Heining angeschlossen hat, ein absoluter Leistungsträger den Verein verlassen hat. Top-Scorer Thomas Schopf, der bereits einen Großteil der Frühjahrsrunde gefehlt hat, musste sich am vergangenen Freitag einen operativen Eingriff im Knie unterziehen und wird erst im Spätsommer zurückerwartet. "Wenn beim Heilungsprozess alles normal verläuft, wird Schopfi Ende August, Anfang September wieder zur Verfügung stehen", informiert Sportchef Hager.





"Wir wissen, dass die Landesliga für die DJK Vornbach eine große Herausforderung ist. Deshalb gehen wir die Aufgabe mit der nötigen Demut an und werden in der Vorbereitung sehr hart arbeiten, um körperlich bestmöglich auf die Saison vorbereitet zu sein. Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt", macht Übungsleiter Jonas Moser klar.





Die Testspiel-Übersicht:

20. Juni (18 Uhr) SV Schalding-Heining II (H)

26. Juni (18:30 Uhr) SV Grainet (H)

30. Juni (19:30 Uhr) SV Erlbach (A)

9. Juli (19 Uhr) TSV-DJK Oberdiendorf (H)



Vom 3. bis 5. Juli absolvieren Fuchs, Pfandl & Co. ein Trainingslager im österreichischen Obertraun.









