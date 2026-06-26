Vormittagsspiele & Absagen: Oberpfälzer Klubs reagieren auf Hitzewelle

Bayern schwitzt! Und natürlich macht die anhaltende Hitze auch vor dem Amateurfußball nicht halt. Die hohen Temperaturen haben den BFV zu einem ungewöhnlichen Schritt bewogen. Am Donnerstag sagte er sämtliche von ihm organisierten Spiele und Turniere an diesem Wochenende ab. Gekickt wird dennoch. Die Oberpfalz steuert auf das nächste große Testspiel-Wochenende zu. Um der Hitze zu entgehen, wurden die meisten Partien am Samstag und Sonntag auf die kühleren Vormittagsstunden – zum Teil rollt bereits ab 9 Uhr oder 9.30 Uhr der Ball – vorverlegt, beziehungsweise in den Abend hinein.
Der ein oder andere interessante Testvergleich steht an. Landesliga-Rückkehrer TSV Kareth-Lappersdorf duelliert sich am heutigen Freitagabend mit dem Neu-Bayernligisten SpVgg Landshut. Tags darauf misst sich die SpVgg SV Weiden mit dem 1. FC Bad Kötzting. Fünftligist ASV Neumarkt freut sich auf den Vergleich mit der SpVgg Bayreuth aus der Regionalliga Bayern. Am Sonntag ist unter anderem das Regensburger Bayernliga-Duo SSV Jahn II und SV Fortuna am Zuge.
Absagen gibt es aber auch. Davon betroffen ist unter anderem das Benefizspiel zwischen der DJK Vilzing und dem ASV Cham. Das Stadtderby hätte am Samstagnachmittag in Bodenwöhr stattfinden sollen. Sportlich wäre das ein hochinteressanter Vergleich geworden. Allerdings sagte Veranstalter TV Bodenwöhr das Match am Donnerstag aufgrund der zu erwartenden Extremhitze kurzfristig ab. Der Regionalligist aus Vilzing wird stattdessen am Samstag eine Trainingseinheit einlegen. Im Falle der DJK Gebenbach (gegen Ettmannsdorf) und Fortuna Regensburg (gegen Hallbergmoos) erteilten die Gäste dem jeweiligen Bayernligisten eine Absage.
Wo wird gespielt? Die überregionalen Testspiele des Wochenendes auf einen Blick:
18.30 Uhr: FC Wernberg – SV Kemnath a. B.
19 Uhr: TSV Detag Wernberg – SV Schwarzhofen, SpVgg Landshut – TSV Kareth-Lappersdorf
9 Uhr: FV Vilseck – SV Hahnbach, SV Inter Bergsteig Amberg – SC Germania Amberg
9.30 Uhr: SC Regensburg – TSV Bad Abbach, FC Ränkam – SpVgg Lam
10 Uhr: SpVgg Mitterdorf – 1. FC Schlicht
10.30 Uhr: SV Raigering – DJK Ammerthal, SC Luhe-Wildenau – FC Weiden-Ost, SpVgg SV Weiden – 1. FC Bad Kötzting, FC Bürgerholz Regen – TV Nabburg, SV Etzenricht – SpVgg Trabitz, SpVgg Eschlkam – FC Raindorf
11 Uhr: SpVgg Bayreuth – ASV Neumarkt
18 Uhr: TV Schierling – SV Wenzenbach
19 Uhr: 1. FC Schwarzenfeld – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II
Abgesagt: DJK Vilzing – ASV Cham, SV Fortuna Regensburg – VfB Hallbergmoos, 1. FC Rieden – SV Hahnbach, SV Breitenbrunn – SV Lupburg
10 Uhr: TB 03 Roding – FC Untertraubenbach, TV Parsberg – TSV Deuerling
10.30 Uhr: FC Walkertshofen – VfB Bach
11 Uhr: SSV Jahn Regensburg II – SpVgg Greuther Fürth II, SV 08 Auerbach – FC Edelsfeld, BSC Regensburg – SV Sünching
16 Uhr: TB/ASV Regenstauf – SV Fortuna Regensburg
19 Uhr: SF Ursulapoppenricht – SV Schwandorf-Ettmannsdorf
Abgesagt: TB 03 Roding – FC Chamerau, ASV Burglengenfeld – TSV Weißenburg, SGV Nürnberg-Fürth – SpVgg Vohenstrauß, TSV Tännesberg – TSV Kareth-Lappersdorf
Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.