 2026-06-24T10:25:44.617Z

Testspiel

Vormittagsspiele & Absagen: Oberpfälzer Klubs reagieren auf Hitzewelle

Unter anderem das Benefizspiel Vilzing gegen Cham wurde abgeblasen +++ Zig Testspiele auf den Vormittag vorverlegt

von Florian Würthele · Heute, 09:36 Uhr · 0 Leser
Nichts wird es mit dem Kräftemessen zwischen der DJK Vilzing und dem ASV Cham. Das Benefizspiel in Bodenwöhr wurde von Seiten des Veranstalters abgesagt.
Nichts wird es mit dem Kräftemessen zwischen der DJK Vilzing und dem ASV Cham. Das Benefizspiel in Bodenwöhr wurde von Seiten des Veranstalters abgesagt. – Foto: Simon Tschannerl/Archiv

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Bayern schwitzt! Und natürlich macht die anhaltende Hitze auch vor dem Amateurfußball nicht halt. Die hohen Temperaturen haben den BFV zu einem ungewöhnlichen Schritt bewogen. Am Donnerstag sagte er sämtliche von ihm organisierten Spiele und Turniere an diesem Wochenende ab. Gekickt wird dennoch. Die Oberpfalz steuert auf das nächste große Testspiel-Wochenende zu. Um der Hitze zu entgehen, wurden die meisten Partien am Samstag und Sonntag auf die kühleren Vormittagsstunden – zum Teil rollt bereits ab 9 Uhr oder 9.30 Uhr der Ball – vorverlegt, beziehungsweise in den Abend hinein.

Der ein oder andere interessante Testvergleich steht an. Landesliga-Rückkehrer TSV Kareth-Lappersdorf duelliert sich am heutigen Freitagabend mit dem Neu-Bayernligisten SpVgg Landshut. Tags darauf misst sich die SpVgg SV Weiden mit dem 1. FC Bad Kötzting. Fünftligist ASV Neumarkt freut sich auf den Vergleich mit der SpVgg Bayreuth aus der Regionalliga Bayern. Am Sonntag ist unter anderem das Regensburger Bayernliga-Duo SSV Jahn II und SV Fortuna am Zuge.

Absagen gibt es aber auch. Davon betroffen ist unter anderem das Benefizspiel zwischen der DJK Vilzing und dem ASV Cham. Das Stadtderby hätte am Samstagnachmittag in Bodenwöhr stattfinden sollen. Sportlich wäre das ein hochinteressanter Vergleich geworden. Allerdings sagte Veranstalter TV Bodenwöhr das Match am Donnerstag aufgrund der zu erwartenden Extremhitze kurzfristig ab. Der Regionalligist aus Vilzing wird stattdessen am Samstag eine Trainingseinheit einlegen. Im Falle der DJK Gebenbach (gegen Ettmannsdorf) und Fortuna Regensburg (gegen Hallbergmoos) erteilten die Gäste dem jeweiligen Bayernligisten eine Absage.

Wo wird gespielt? Die überregionalen Testspiele des Wochenendes auf einen Blick:

Am Freitag spielen:

18.30 Uhr: FC Wernberg – SV Kemnath a. B.

19 Uhr: TSV Detag Wernberg – SV Schwarzhofen, SpVgg Landshut – TSV Kareth-Lappersdorf

Abgesagt: SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf – FC Amberg, DJK Gebenbach – SV Schwandorf-Ettmannsdorf, SV Obertraubling – TV Parsberg, FC Furth im Wald – SC Zwiesel


Am Samstag spielen:

9 Uhr: FV Vilseck – SV Hahnbach, SV Inter Bergsteig Amberg – SC Germania Amberg



9.30 Uhr: SC Regensburg – TSV Bad Abbach, FC Ränkam – SpVgg Lam

10 Uhr: SpVgg Mitterdorf – 1. FC Schlicht

10.30 Uhr: SV Raigering – DJK Ammerthal, SC Luhe-Wildenau – FC Weiden-Ost, SpVgg SV Weiden – 1. FC Bad Kötzting, FC Bürgerholz Regen – TV Nabburg, SV Etzenricht – SpVgg Trabitz, SpVgg Eschlkam – FC Raindorf

11 Uhr: SpVgg Bayreuth – ASV Neumarkt

18 Uhr: TV Schierling – SV Wenzenbach

19 Uhr: 1. FC Schwarzenfeld – SV Schwandorf-Ettmannsdorf II

Abgesagt: DJK Vilzing – ASV Cham, SV Fortuna Regensburg – VfB Hallbergmoos, 1. FC Rieden – SV Hahnbach, SV Breitenbrunn – SV Lupburg


Am Sonntag spielen:

10 Uhr: TB 03 Roding – FC Untertraubenbach, TV Parsberg – TSV Deuerling

10.30 Uhr: FC Walkertshofen – VfB Bach

11 Uhr: SSV Jahn Regensburg II – SpVgg Greuther Fürth II, SV 08 Auerbach – FC Edelsfeld, BSC Regensburg – SV Sünching

16 Uhr: TB/ASV Regenstauf – SV Fortuna Regensburg

19 Uhr: SF Ursulapoppenricht – SV Schwandorf-Ettmannsdorf

Abgesagt: TB 03 Roding – FC Chamerau, ASV Burglengenfeld – TSV Weißenburg, SGV Nürnberg-Fürth – SpVgg Vohenstrauß, TSV Tännesberg – TSV Kareth-Lappersdorf


Die Testspiele auf Kreisebene sind der jeweiligen Kreisseite unter dem Reiter „Spiele“ zu entnehmen.