Vormittagsspiele & Absagen: Oberpfälzer Klubs reagieren auf Hitzewelle

Nichts wird es mit dem Kräftemessen zwischen der DJK Vilzing und dem ASV Cham. Das Benefizspiel in Bodenwöhr wurde von Seiten des Veranstalters abgesagt. – Foto: Simon Tschannerl/Archiv

Bayern schwitzt! Und natürlich macht die anhaltende Hitze auch vor dem Amateurfußball nicht halt. Die hohen Temperaturen haben den BFV zu einem ungewöhnlichen Schritt bewogen. Am Donnerstag sagte er sämtliche von ihm organisierten Spiele und Turniere an diesem Wochenende ab. Gekickt wird dennoch. Die Oberpfalz steuert auf das nächste große Testspiel-Wochenende zu. Um der Hitze zu entgehen, wurden die meisten Partien am Samstag und Sonntag auf die kühleren Vormittagsstunden – zum Teil rollt bereits ab 9 Uhr oder 9.30 Uhr der Ball – vorverlegt, beziehungsweise in den Abend hinein.



Der ein oder andere interessante Testvergleich steht an. Landesliga-Rückkehrer TSV Kareth-Lappersdorf duelliert sich am heutigen Freitagabend mit dem Neu-Bayernligisten SpVgg Landshut. Tags darauf misst sich die SpVgg SV Weiden mit dem 1. FC Bad Kötzting. Fünftligist ASV Neumarkt freut sich auf den Vergleich mit der SpVgg Bayreuth aus der Regionalliga Bayern. Am Sonntag ist unter anderem das Regensburger Bayernliga-Duo SSV Jahn II und SV Fortuna am Zuge.



Absagen gibt es aber auch. Davon betroffen ist unter anderem das Benefizspiel zwischen der DJK Vilzing und dem ASV Cham. Das Stadtderby hätte am Samstagnachmittag in Bodenwöhr stattfinden sollen. Sportlich wäre das ein hochinteressanter Vergleich geworden. Allerdings sagte Veranstalter TV Bodenwöhr das Match am Donnerstag aufgrund der zu erwartenden Extremhitze kurzfristig ab. Der Regionalligist aus Vilzing wird stattdessen am Samstag eine Trainingseinheit einlegen. Im Falle der DJK Gebenbach (gegen Ettmannsdorf) und Fortuna Regensburg (gegen Hallbergmoos) erteilten die Gäste dem jeweiligen Bayernligisten eine Absage.



Wo wird gespielt? Die überregionalen Testspiele des Wochenendes auf einen Blick: