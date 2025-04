Vorm Pokalfinale: Björn Grimm sorgt für Gesprächsstoff

Alzey. Wie viele Tore Björn Grimm in seiner langen Fußball-Laufbahn schon erzielt hat, ist nirgends verbrieft. Sicher ist nur: Es waren viele, sehr viele. Drei davon vor wenigen Tagen im Punktspiel seiner SG Mauchenheim/Freimersheim bei der SG Weinheim/Heimersheim. Wobei das erste höchst spektakulär war: „Eins der Schönsten, die mir je gelangen“, sagt der 33-Jährige über den perfekten Fallrückzieher in dem A-Klasse-Match, ehe er am zurückliegenden Sonntag drei weitere nachlegte: Beim Sieg über TuS Framersheim.

Ab und an, sagt der A-Klassen-Torschützenkönig der zurückliegenden Runde (36 Treffer), schaue er mal in die Torjäger-Statistiken. Aber letztlich sind es nicht die Zahlen, die ihm nachhaltig in Erinnerung bleiben. „Sondern die besonderen Tore“, von denen der frühere Oberliga-Stürmer reichlich markierte. Besondere Tore sind für ihn die, mit denen er Spiele entschied. Wichtige Spiele, wie das Südwestpokal-Viertelfinale ganz am Anfang seiner Aktiven-Laufbahn etwa: „Als ganz jungem Spieler gelang mir damals für Alemannia Waldalgesheim der Treffer zum Sieg über Wormatia Worms“, erinnert er sich.

Oder die Tore in den Relegationsspielen zur Landesliga für den TSV Gau-Odernheim. Solche Treffer sind es, die unvergesslich geblieben sind. Oder halt eben dieser Fallrückzieher in Weinheim, der das Zeug zum Tor des Monats gehabt hätte. Wenn er denn gefilmt worden wäre.

Donnerstag (16 Uhr, Wartbergstadion) geht Björn Grimm wieder auf Torejagd. Obwohl: So klar, wie es scheint, ist das nicht. Schließlich spielt die SG in diesem Finale gegen den TSV Gau-Odernheim (II), bei dem Björn Grimm auch aktiv ist. Und zwar als Konditionstrainer. Doch, und darüber ist der Beamte froh, braucht er trotz der Zwickmühle nicht zuschauen. Leben muss er nur damit, dass gefrotzelt wird. Sowohl in Gau-Odernheim, als auch in Mauchenheim. Das aber, meint er lächelnd, könne er gut verkraften.

Zwölf Treffer in den letzten fünf Spielen

Übung in Sachen Coolness hat Björn Grimm sowieso. Als Stürmer sieht er sich in jedem Spiel in der Pflicht. Einmal sich selbst gegenüber, Tore zu schießen. Und zum anderen durch die Erwartungen anderer: Die 36 Tore aus der Vorsaison („Daran musst du dich messen lassen“) erlebt er gleichermaßen als Fluch wie Segen. Er spricht von einem Spagat, den er zu meistern versteht. Gerade in den zurückliegenden Wochen schwimmt er auf der Erfolgswelle: Drei Tore in Framersheim, drei Tore in Weinheim, ein Treffer gegen die TSG Pfeddersheim II, drei gegen den TSV Armsheim und zwei gegen TuS Wörrstadt - es ist eine außergewöhnliche Beständigkeit, mit der Björn Grimm bei jedem Einsatz mindestens einmal trifft.

Auch dank dieser Treffer rangiert die SG Mauchenheim/Freimersheim derzeit hinter TuS Wörrstadt und dem TSV Gau-Odernheim II auf Platz drei der A-Klassen-Tabelle. Die starke Form der SG beruht aber nicht alleine auf seiner herausragenden Performance. Er schwärmt von der Mischung seines Teams mit Jungen wie Klaus Halva („Der hat einen Riesensprung gemacht“) und Älteren wie Jens Maaß, Karsten Salfeld, Philipp Fuchs oder Jonas Mathes. Das funktionierte vergangene Runde schon prima, in dieser Saison aber noch viel besser, findet Björn Grimm.

Finalausgang ist absolut offen

Offenbar wurde das beispielsweise am Ostermontag, als die SG Mauchenheim/Freimersheim im Pokalhalbfinale zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit A-Klassen-Spitzenreiter TuS Wörrstadt besiegte. Ohne den erkrankten Björn Grimm, was diesen freut. Es zeigte einmal mehr, dass es nicht zwingend seiner Tore bedarf, damit die Spielgemeinschaft erfolgreich ist.

Nicht ausgeschlossen, dass die SG am Donnerstag im Finale den TSV Gau-Odernheim II schlägt. Grimm sagt, die „Chancen stehen fifty-fifty. Wir sind gut in Form und haben den Rückenwind mehrerer guter Ergebnisse“. Und Jens Maaß im Tor, reflektiert der Torjäger. Der Hüne („neben Daniel Diel vom TSV Gau-Odernheim der beste Torhüter im Kreis“) ist eine Institution in der Liga: „Als Stürmer stehst du schon vor einer Aufgabe, wenn Jens sich vor dir aufbaut“, sagt der Angreifer, von dem viele in der Liga behaupten: „Über 90 Minuten ist er nicht hundertprozentig auszuschalten“. Wahrscheinlich sind beide froh, dass sie nicht gegeneinander, sondern miteinander spielen.