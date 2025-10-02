Vorm nächsten Kellerduell: Wipplinger-Verletzung tut dem Sturm »weh«

Das sagt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz vor dem Duell mit den Schwaben: "Das nächste ganz wichtige Spiel. Druck ist mittlerweile schon auch da, das brauchen wir auch nicht wegzudiskutieren. Eigentlich müssen wir dreifach punkten! Dazu müssen wir die starke Offensive der Nördlinger um Toptorjäger Simon Gruber in Schach halten. Wir selbst wollen aus einer kompakten Defensive heraus zum Erfolg kommen. Vielleicht können dieses Mal wir, ähnlich wie es Kottern letzte Woche bei uns gemacht hat, den Lucky-Punch setzen."

Personalien FC Sturm Hauzenberg: Senad Sallaku, Fabian Wiesmaier und Niklas Heininger kehren in den Kader zurück. Manuel Mader liegt krankheitsbedingt die ganze Woche schon flach und ist deshalb für Freitag keine Option. Nico Wipplinger hat sich wohl schwerer am Knie verletzt. Eine MRT-Untersuchung soll nur Klarheit bringen. Schwarz schwant nichts Gutes: "Das tut uns weh, das ist bitter. Nico war zuletzt sehr gut drauf und ein wichtiger Spieler für uns. Im besten Fall ist es nur der Meniskus, im schlimmsten Fall hat es das Kreuzband erwischt. Auf alle Fälle ist er bis zur Winterpause raus."

Das sagt Nördlingens Coach Daniel Kerscher: "Hauzenberg verfolgt einen klaren Plan im Spiel und sie sind sehr gut auf den Gegner eingestellt. Sie sind sicherlich nicht einfach zu bespielen. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und wollen diesen Schwung mit auf die lange Auswärtsfahrt nach Hauzenberg nehmen."

Personalien TSV Nördlingen: Bis auf die langzeitverletzten Spieler können die Nördlinger, die bereits das achte (!) Auswärtsspiel bestreiten, auf alle Akteure zurückgreifen.