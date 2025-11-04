War nach der dramatischen Niederlage in Aue völlig bedient: Jahn-Coach Michael Wimmer. – Foto: Imago Images

Vorm Derby gegen 1860: Jahn-Coach Michael Wimmer gesperrt Der 45-Jährige hat nach der turbulenten Schlussphase in Aue noch "Rot" gesehen

Das Derby in der 3. Liga zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem TSV 1860 München am kommenden Sonntagnachmittag um 16:30 Uhr wirft seine Schatten voraus. Erstmals in dieser Saison ist das gut 15.000 Zuschauer fassende Jahn-Stadion picke packe voll. Die Vorfreude auf Seiten der Hausherren wird jedoch getrübt. Die extrem bittere 3:4-Niederlage am vergangenen Samstag beim FC Erzgebirge Aue hallt noch nach – und hat für Cheftrainer Michael Wimmer Konsequenzen.

Was war passiert? In einer hochturbulenten Schlussphase verspielte der Jahn nicht nur auf dramatische Art und Weise noch eine 3:2-Führung und verlor am Ende noch mit 3:4, nach Ansicht der Regensburger hatte Schiedsrichter Nico Fuchs dem SSV einen klaren Elfmeter verweigert, als beim Stand von 3:3 Philipp Müller im Strafraum der Auer am Schuss gehindert und zu Fall gebracht wurde. Michael Wimmer echauffierte sich vehement und sah nach Abpfiff noch die rote Karte. "Einen klareren Elfmeter gibt’s für mich nicht", schimpfte Wimmer im Anschluss am Mikrofon von Magenta Sport.



In einer offiziellen Erklärung schreibt der DFB: "Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Michael Wimmer, Trainer des Drittligisten SSV Jahn Regensburg, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel der 3. Liga belegt. Wimmer hatte sich nach dem Drittligaspiel beim FC Erzgebirge Aue am 1. November 2025 unsportlich gegenüber dem Schiedsrichter-Team um Nico Fuchs verhalten und daraufhin vom Unparteiischen die Rote Karte gesehen."





So., 09.11.2025, 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg TSV 1860 München





Gegen die Sechziger darf Wimmer am Sonntag also nicht auf der Bank sitzen. Dabei könnte ihn sein Team in dem mit Sicherheit heiklen Derby gut gebrauchen. Beide Mannschaften hinken den Erwartungen hinterher und sowohl dem Jahn als auch den Löwen hilft eigentlich nur ein Sieg weiter. Womöglich wird Co-Trainer Munier Raychouni Wimmer als Cheftrainer ersetzen. Schon bei einer Sperre von Ex-Trainer Andreas Patz in der Vorsaison war er in diese Rolle geschlüpft.