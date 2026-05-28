Vorletztes Saisonspiel in Wesel für den FC Kray

Richtungsweisende Partie in Wesel – Foto: Markus Becker

Doch trotz des Tabellenplatzes vom Wesel ist Vorsicht geboten. Zum einen geht es in Wesel auf den ungewohnten Rasenplatz und zum anderen wartet mit dem PSV ein Gegner, der seinerseits auch alle Punkte braucht, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Bei unserem kommenden Gegner ging der Saisonstart gehörig in die Hose, verlor man doch die ersten fünf Spiele allesamt, ehe es dann am sechsten Spieltag den ersten Saisonsieg gab. Sicher ein Grund war der Verlust einiger Stammspieler im vergangenen Sommer. Hinzu mussten einige ehemalige U19 Spieler zuerst einmal integriert werden. Im weiteren Verlauf der Spielzeit wechselten sich Siege und Niederlagen ab, sodass sich das Team von Trainer Björn Assfelder im Tabellenkeller einnistete und man aktuell drei Punkte hinter dem rettenden ersten Nichtabstiegsplatz steht. Schon aufgrund der nach wie vor engen Situation im Tabellenkeller, wird die Krayer Mannschaft mit Wesel auf einen Gegner treffen, der sicher über 90 Minuten alles geben wird, um einen weiteren Sieg einzufahren.

„Für beide Mannschaft ein richtungsweisendes Spiel“

Diesen will der FC Kray jedoch auch, kann man doch mit einem Sieg am Sonntag den so wichtigen Klassenerhalt perfekt machen. Und das Team kann mit Selbstbewusstsein antreten, konnte man doch aus den vergangenen sieben Spielen sechs Siege einfahren, wobei man defensiv sicher stand und offensiv die lange vermisste Effektivität an den Tag legte und endlich die sich bietenden Torchancen nutze. Auf diese Effektivität wird es auch in Wesel ankommen, um am Ende den in dieser Saison entscheidenden Sieg einzufahren. Da passt es gut, dass Trainer Dimitrios Pappas am Sonntag, bis auf den nach wie vor verletzten David Leinweber, der komplette Kader zur Verfügung steht.