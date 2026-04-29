Vorletztes Heimspiel: FSV Schöningen vor wichtigem Duell mit Hannover

Beide Vereine kennen sich bestens aus dem gemeinsamen Aufstiegsjahr in der Oberliga Niedersachsen. Nun treffen sich beide Teams in der Regionalliga Nord wieder – unter deutlich veränderten Vorzeichen, aber mit ähnlich hoher Bedeutung. Der FSV geht mit einem Vorsprung von fünf Punkten auf den HSC in die Partie. Die Gäste wiederum liegen sechs Zähler vor den Abstiegsrängen und könnten mit einem Erfolg einen entscheidenden Schritt in Richtung Ligaverbleib machen.

Klassenerhalt zum Greifen nah Auch für Schöningen ist das Ziel klar definiert. Der Klassenerhalt ist in Reichweite, rechnerisch jedoch noch nicht fixiert. Mit einem Heimsieg könnte der FSV die letzten Zweifel beseitigen und den Verbleib in der Regionalliga endgültig sichern. Die Ausgangslage verspricht daher ein intensives und umkämpftes Spiel, in dem beide Mannschaften alles investieren dürften.