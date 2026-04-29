Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Vorletztes Heimspiel: FSV Schöningen vor wichtigem Duell mit Hannover
Mitaufsteiger gastiert im Elmstadion – Klassenerhalt in Reichweite
Nur noch drei Spieltage stehen in der Regionalliga Nord aus – und für den FSV Schöningen wartet am Samstag ein Schlüsselspiel. Im vorletzten Heimspiel der Saison empfängt die Mannschaft im Elmstadion den HSC Hannover, mit dem man sich bereits in der vergangenen Oberliga-Spielzeit packende Duelle geliefert hatte.
Beide Vereine kennen sich bestens aus dem gemeinsamen Aufstiegsjahr in der Oberliga Niedersachsen. Nun treffen sich beide Teams in der Regionalliga Nord wieder – unter deutlich veränderten Vorzeichen, aber mit ähnlich hoher Bedeutung.
Der FSV geht mit einem Vorsprung von fünf Punkten auf den HSC in die Partie. Die Gäste wiederum liegen sechs Zähler vor den Abstiegsrängen und könnten mit einem Erfolg einen entscheidenden Schritt in Richtung Ligaverbleib machen.
Klassenerhalt zum Greifen nah
Auch für Schöningen ist das Ziel klar definiert. Der Klassenerhalt ist in Reichweite, rechnerisch jedoch noch nicht fixiert. Mit einem Heimsieg könnte der FSV die letzten Zweifel beseitigen und den Verbleib in der Regionalliga endgültig sichern.
Die Ausgangslage verspricht daher ein intensives und umkämpftes Spiel, in dem beide Mannschaften alles investieren dürften.
Der HSC Hannover reist mit positiven Ergebnissen an. Zuletzt gewann das Team gegen den VfB Lübeck und holte unter der Woche zudem einen Punkt gegen SV Drochtersen/Assel. Damit verschafften sich die Gäste im Tabellenkeller wertvolle Luft.
Schöningen musste zuletzt drei Niederlagen verkraften und hatte zwei kräftezehrende englische Wochen hinter sich. Umso wichtiger war die jüngste Trainingswoche ohne zusätzliche Partie, in der sich das Team gezielt auf den kommenden Gegner vorbereiten konnte.
Vor eigenem Publikum will der FSV nun die passende Antwort geben – und im Elmstadion den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machen.