Vorletzter vs. Letzter: "Alles andere als 3 Punkte wäre enttäuschend"

Am siebten Spieltag hat der SV Teutonia Groß Lafferde in der Bezirksliga 2 Braunschweig erstmals gepunktet – jetzt soll gegen den FC Helmstedt der erste Sieg folgen. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) kommt es auf heimischem Platz zum Duell Vorletzter gegen Letzter. Eine Partie, die für beide Teams bereits vorentscheidenden Charakter im Kampf um den Klassenerhalt haben könnte.

„Vorletzter gegen Letzter – das wird definitiv kein leichtes Spiel“, warnt Kapitän Tim Paul. „Aber wir wollen natürlich gewinnen. Alles andere wäre für uns enttäuschend.“ Der 1:1-Erfolg bei Lauingen-Bornum habe gezeigt, dass man mit disziplinierter und engagierter Leistung auch gegen robuste Gegner bestehen könne. „Wenn wir das wieder auf den Platz bringen, bin ich optimistisch, dass wir das gegen Helmstedt holen werden.“

Groß Lafferde hat sich mit dem Remis in Lauingen den ersten Punkt der Saison gesichert, steht aber weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nur Helmstedt steht mit null Punkten noch schlechter da – zuletzt gab es ein deutliches 0:3 gegen Arminia Vechelde. Bereits 26 Gegentreffer hat das Team in fünf Spielen kassiert, offensiv gelang bislang erst zweimal ein Torerfolg.

Tabelle vor dem Spiel:

15. SV Teutonia Groß Lafferde: 6 Spiele, 1 Punkt, 2:23 Tore

16. FC Helmstedt: 5 Spiele, 0 Punkte, 2:26 Tore

Zuletzt:

Lafferde – 1:1 in Lauingen-Bornum: Deutlich stabilere Defensive, gute Konteransätze, aber erneut zu wenig Torgefahr

Helmstedt – 0:3 gegen Vechelde: Früher Rückstand, zwei Gegentore in der Anfangsviertelstunde, kaum Widerstand

Schlüssel zum Erfolg: Konzentration und Zielstrebigkeit

Für die Kallmeyer-Elf geht es vor allem darum, den Schwung aus der Vorwoche mitzunehmen und die Fehlerquote weiter zu minimieren. Defensiv war die Leistung gegen Lauingen die bislang beste der Saison – jetzt gilt es, auch im Angriff zielstrebiger zu agieren. Chancen auf eigene Treffer gab es bereits zuletzt, wurden aber häufig durch ungenaue letzte Pässe oder zögerliches Verhalten vergeben.

Mit einem Dreier könnte Groß Lafferde nicht nur den Anschluss ans untere Mittelfeld herstellen, sondern auch einen psychologischen Wendepunkt in einer bislang schwierigen Saison setzen. Dass Helmstedt sich trotz fünf Niederlagen nicht kampflos ergeben wird, ist allen Beteiligten klar – unterschätzen darf man den Tabellenletzten nicht. Aber: Es ist das erste Heimspiel seit Wochen, in dem die Favoritenrolle nicht klar verteilt ist. Und es ist das erste, in dem ein Sieg keine Überraschung wäre – sondern Pflicht.