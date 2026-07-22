Vorletzter Test vor dem Pflichtspielstart

Die Begegnung gegen den Kreisliga-Aufsteiger bietet dem Trainerteam eine weitere Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern und die Mannschaft auf den bevorstehenden Pflichtspielauftakt vorzubereiten. Nach mehreren Wochen intensiver Vorbereitung sollen insbesondere das Zusammenspiel und die Abstimmung innerhalb des neu formierten Kaders weiter verbessert werden.

Zudem wird erwartet, dass sich der Kader in den kommenden Tagen weiter füllt. Mehrere Spieler, die sich zuletzt noch im Urlaub befanden, sollen nach und nach zur Mannschaft stoßen und zusätzliche Optionen für die letzten Vorbereitungseinheiten schaffen.