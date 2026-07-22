Vorletzter Test vor dem Pflichtspielstart

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Für den VfL Leiferde biegt die Sommervorbereitung auf die Zielgerade ein. Am Mittwochabend empfängt der Bezirksligist den SV Broitzem zum vorletzten Testspiel, bevor in der kommenden Woche mit dem Bezirkspokal gegen den Landesligisten RW Volkmarode der Pflichtspielbetrieb beginnt.
Die Begegnung gegen den Kreisliga-Aufsteiger bietet dem Trainerteam eine weitere Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern und die Mannschaft auf den bevorstehenden Pflichtspielauftakt vorzubereiten. Nach mehreren Wochen intensiver Vorbereitung sollen insbesondere das Zusammenspiel und die Abstimmung innerhalb des neu formierten Kaders weiter verbessert werden.
Zudem wird erwartet, dass sich der Kader in den kommenden Tagen weiter füllt. Mehrere Spieler, die sich zuletzt noch im Urlaub befanden, sollen nach und nach zur Mannschaft stoßen und zusätzliche Optionen für die letzten Vorbereitungseinheiten schaffen.
Blick richtet sich bereits auf den Bezirkspokal
Auch wenn zunächst der Test gegen Broitzem im Mittelpunkt steht, wirft das erste Pflichtspiel bereits seine Schatten voraus. In der kommenden Woche trifft der VfL Leiferde im Bezirkspokal auf den Landesligisten RW Volkmarode und steht damit vor einer ersten anspruchsvollen Standortbestimmung.
Anpfiff der Partie gegen den SV Broitzem ist am Mittwoch, 22. Juli, um 19 Uhr. Rund um das Spiel werden zudem Dauerkarten erhältlich sein, außerdem ist für die Verpflegung der Zuschauer gesorgt.