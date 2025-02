Vorletzter Test der Zweiten

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken neigt sich die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Verbandsliga-Runde dem Ende entgegen. Zwei Mal wird Trainer Sammer Mozain sein Team noch in einem Testspiel auf den Platz schicken. Am Mittwoch um 19.30 Uhr kommt Nord-Landesligist FC Blau-Weiß St. Wendel als Gast auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.). Nach der personell bedingten Absage des Tests in Nohfelden sind einige Spieler wieder zurück gekehrt. Dennoch muss Mozain am Mittwoch auf mehrere Spieler verzichten. Neben dem langzeitverletzten Gibriel Darkaoui fehlt der privat verhinderte Felix Jubelius, zudem sind Ram Jashari und Blazey Moranski (beide wegen Arbeit) und der verletzte Gianluca Lo Scrudato nicht dabei. Am Samstag gibt es an gleicher Stelle noch einen Test gegen Borussia Neunkirchen.