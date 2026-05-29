Vorletzter Spieltag – VfR Sulz feiert, Kampf um Platz 2

Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald steht an: Am Sonntag werden alle acht Begegnungen des 29. Spieltags gleichzeitig um 15 Uhr angepfiffen. Meister VfR Sulz empfängt die SG Dornstetten und kann vor heimischem Publikum den Saisonabschluss vorbereiten. Dahinter ist das Tableau noch in Bewegung – im Mittelfeld und im unteren Bereich ist noch längst nicht alles entschieden.
Der Meister empfängt zum vorletzten Heimspiel der Saison die SG Dornstetten. VfR Sulz steht mit 59 Punkten unangefochten auf Platz eins und hat den Aufstieg in die Landesliga längst gesichert. Im Hinspiel setzte sich Sulz bereits auswärts mit 2:1 durch – nun soll vor eigenem Publikum ein weiterer Sieg her.
Dornstetten reist als Vierzehnter mit 28 Punkten nach Sulz und hat in dieser Saison eine schwierige Phase durchlebt. Die Gäste wollen sich trotz der schwierigen Aufgabe gegen den Meister mit einer ansprechenden Leistung präsentieren.
Die Sportfreunde Gechingen empfangen die SG Ahldorf/Mühlen und wollen die Vizemeisterschaft weiter absichern. Gechingen steht mit 52 Punkten auf Rang zwei und hat zuletzt die Tordifferenz deutlich verbessert. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1 – nun ist Gechingen als klarer Tabellenführer unter den Verbliebenen gefordert, vor heimischem Publikum nachzulegen.
Ahldorf/Mühlen reist als Neunter mit 39 Punkten an und hat zuletzt aufsteigende Form gezeigt. Die Gäste werden alles daransetzen, auch in Gechingen für Überraschungspotenzial zu sorgen – das Hinspiel-Remis zeigt, dass zwischen beiden Teams durchaus Augenhöhe herrschen kann.
Der FV GW Ottenbronn empfängt den TSF Dornhan. Ottenbronn steht mit 38 Punkten auf Rang zehn und möchte vor dem letzten Spieltag noch einmal punkten, um die Ausgangslage im Mittelfeld zu verbessern. Zu Hause gegen Dornhan ist Ottenbronn als Gastgeber in der Rolle des Favoriten.
Dornhan reist als Fünfzehnter mit 21 Punkten an. Im Hinspiel gewann Ottenbronn bereits mit 3:1. Dornhan wird versuchen, sich mit einem guten Auftritt für die letzte Saisongerade zu empfehlen – doch die Aufgabe in Ottenbronn ist alles andere als einfach.
Das Duell des Tages aus Sicht der oberen Tabellenhälfte: Der 1. FC Altburg empfängt den SV Eutingen. Altburg steht mit 48 Punkten auf Rang vier, Eutingen mit 49 Punkten auf Rang drei – beide Teams trennen lediglich ein Punkt. Das direkte Aufeinandertreffen könnte die Rangfolge hinter den Sportfreunden Gechingen noch einmal ordentlich durchmischen.
Im Hinspiel setzte sich Eutingen noch klar mit 2:0 durch. Altburg ist nun als Gastgeber gefordert, die Niederlage aus dem Hinspiel zu korrigieren und möglichst die bessere Ausgangsposition in der oberen Tabellenhälfte einzunehmen. Ein Spiel mit echtem Zünder.
Die SG Oberreichenbach/Würzbach empfängt den SV Baiersbronn. Oberreichenbach steht mit 35 Punkten auf Rang zwölf, Baiersbronn mit 42 Punkten auf Rang sechs. Das Hinspiel war eine eindeutige Angelegenheit – Baiersbronn gewann damals mit 9:2, einem der spektakulärsten Ergebnisse dieser Saison.
Ob Oberreichenbach diesmal eine deutlich bessere Vorstellung zeigen kann, wird sich zeigen. Die Gastgeber sind als Tabellenelf motiviert, das Bild aus dem Hinspiel zu korrigieren. Baiersbronn reist als Sechster mit dem Anspruch an, die gute Ausgangslage in der oberen Tabellenhälfte zu bestätigen.
TSV Möttlingen empfängt den SV Gültlingen. Möttlingen steht mit 13 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, Gültlingen mit 41 Punkten auf Rang acht. Das Hinspiel endete 2:2 – ein Ergebnis, das für Möttlingen damals noch etwas wert war.
Gültlingen reist mit breiter Brust nach Möttlingen und will die gute Ausgangslage auf Rang acht weiter festigen. Als Achter der Liga ist Gültlingen der klare Favorit in dieser Begegnung, doch Möttlingen wird vor eigenem Publikum alles investieren.
Der SV Althengstett empfängt die SGM Felldorf/Bierlingen. Althengstett steht mit 35 Punkten auf Rang 13, die SGM mit ebenfalls 35 Punkten auf Rang elf – eine punktgleiche Begegnung zweier Mannschaften, die beide noch Zähler brauchen können. Das Hinspiel endete torlos 0:0.
Ob diesmal mehr Tore fallen, ist offen – doch beide Teams werden alles daran setzen, diesmal nicht ohne Treffer vom Platz zu gehen. Althengstett hat den Heimvorteil, die SGM kommt mit dem Anspruch, auswärts mindestens einen Punkt mitzunehmen.
Die Partie VfL Nagold gegen SV Wittendorf verspricht Spannung. Das Hinspiel zwischen beiden Teams war eines der spektakulärsten der gesamten Saison: Das torreiche 5:5-Unentschieden vom 15. April 2026 setzte Maßstäbe. Ob das Rückspiel ähnlich viele Tore bringt, bleibt abzuwarten.
Nagold steht mit 41 Punkten auf Rang sieben, Wittendorf mit 46 Punkten auf Rang fünf. Beide Teams haben noch eine gute Ausgangslage in der Tabelle, wollen sich aber mit einem Sieg für den letzten Spieltag empfehlen. Eine Partie mit Geschichte – und der berechtigten Erwartung, dass es wieder offen und torreich zugehen könnte.
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