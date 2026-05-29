Vorletzter Spieltag – VfR Sulz feiert, Kampf um Platz 2

Die Sportfreunde Gechingen empfangen die SG Ahldorf/Mühlen und wollen die Vizemeisterschaft weiter absichern. Gechingen steht mit 52 Punkten auf Rang zwei und hat zuletzt die Tordifferenz deutlich verbessert. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1 – nun ist Gechingen als klarer Tabellenführer unter den Verbliebenen gefordert, vor heimischem Publikum nachzulegen.

Ahldorf/Mühlen reist als Neunter mit 39 Punkten an und hat zuletzt aufsteigende Form gezeigt. Die Gäste werden alles daransetzen, auch in Gechingen für Überraschungspotenzial zu sorgen – das Hinspiel-Remis zeigt, dass zwischen beiden Teams durchaus Augenhöhe herrschen kann.