Vorletzter Spieltag – jetzt oder nie im Titelkampf

– Foto: Hartmut Mader

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils steigt am Sonntag – und er könnte das Titelrennen vorentscheiden. Alle acht Partien werden um 15 Uhr angepfiffen. Der 1. FC Heiningen führt die Tabelle mit 70 Punkten an, einen Zähler vor dem SV Ebersbach/Fils. Es ist der vorletzte von insgesamt 30 Spieltagen – noch genug Zeit für einen letzten Umsturz, aber auch genug Druck, um einen entscheidenden Fehler zu machen.

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So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen RSK Essling. FV Plochingen FV Ploching. 15:00 PUSH TSV RSK Esslingen (Rang 4, 52 Punkte) empfängt den FV Plochingen (Rang 13, 27 Punkte). Das Hinspiel entschied Esslingen klar mit 3:1 für sich. Die Esslinger haben mit 16 Siegen aus 28 Spielen eine solide Saison gespielt und wollen ihren vierten Platz zum Saisonabschluss absichern. Plochingen kommt als Tabellenthirteenter mit 8 Siegen aus 28 Spielen nach Esslingen und muss auf fremdem Platz bestehen. Die Rollenverteilung ist eindeutig – Esslingen geht als klarer Favorit in diese Partie.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSG Salach TSG Salach 1. FC Donzdorf FC Donzdorf 15:00 PUSH TSG Salach (Rang 8, 40 Punkte) trifft auf den 1. FC Donzdorf (Rang 3, 55 Punkte). Donzdorf hat mit 17 Siegen aus 28 Spielen die drittbeste Bilanz der Liga und will den dritten Rang bis zum Saisonende verteidigen. Das Hinspiel gewann Donzdorf knapp mit 2:1. Salach hat seinerseits 12 Siege eingefahren und möchte vor heimischem Publikum punkten. Für Donzdorf geht es darum, mit einem weiteren Sieg den Abstand zum Vierten RSK Esslingen zu wahren und die starke Saison abzurunden.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SC Geislingen SC Geisling. II TSV Oberboihingen Oberboihing. 15:00 PUSH SC Geislingen II (Rang 16, 6 Punkte) empfängt den TSV Oberboihingen (Rang 9, 37 Punkte). Geislingen hat in 28 Spielen lediglich einen Sieg und drei Unentschieden geholt – mit 127 Gegentoren die schwächste Defensive der gesamten Liga. Im Hinspiel setzte sich Oberboihingen deutlich mit 4:2 durch. Oberboihingen, das zuletzt mit einem Heimsieg gegen Faurndau aufhorchen ließ, kommt als klarer Favorit und möchte die Aufwärtsentwicklung fortsetzen. Geislingen hat die schwierigste Saison der Liga hinter sich und kämpft um einen versöhnlichen Abschluss.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr FV Vorwärts Faurndau Faurndau 1. FC Heiningen FC Heiningen 15:00 live PUSH Das ist das Spiel mit der größten Last für den Tabellenführer. Der 1. FC Heiningen (Rang 1, 70 Punkte) gastiert bei FV Vorwärts Faurndau (Rang 6, 46 Punkte) – und muss dort liefern, während Ebersbach gleichzeitig spielt. Das Hinspiel gewann Heiningen klar mit 4:1, und die Tormaschine dieser Liga – 120 Treffer in 28 Spielen – ist auch in der Fremde brandgefährlich. Faurndau hat mit 15 Siegen eine starke Saison gespielt und möchte vor eigenem Publikum nicht klein beigeben. Für Heiningen gilt: Nur ein Sieg hält den Vorsprung auf Ebersbach aufrecht und könnte bei einem gleichzeitigen Ebersbach-Patzer zur Vorentscheidung werden.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Weilheim/Teck Weilheim/T. SV Ebersbach/Fils Ebersbach/F. 15:00 PUSH Das zweite Schlüsselspiel des Tages. SV Ebersbach/Fils (Rang 2, 69 Punkte) tritt beim TSV Weilheim/Teck (Rang 5, 48 Punkte) an. Ebersbach muss gewinnen – alles andere und ein gleichzeitiger Heiningen-Sieg würde die Titeloption auf den letzten Spieltag beschränken oder im schlimmsten Fall sogar endgültig beenden. Das Hinspiel gewann Ebersbach klar mit 4:2, doch Weilheim hat seinerseits 15 Siege eingefahren und ist kein einfacher Gegner. Mit 22 Siegen aus 28 Spielen reist Ebersbach als Favorit an – aber Druck und Nervosität können sich auf jedem Platz dieser Liga bemerkbar machen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Berkheim TSV Berkheim TSV Denkendorf Denkendorf 15:00 PUSH TSV Berkheim (Rang 14, 26 Punkte) empfängt den TSV Denkendorf (Rang 10, 36 Punkte). Das Hinspiel entschied Denkendorf mit 4:1 deutlich für sich. Berkheim hat in 28 Spielen 7 Siege und 5 Unentschieden gesammelt – mit einer Tordifferenz von minus 40 eine belastete Bilanz. Denkendorf hingegen hat trotz 14 Niederlagen noch 36 Punkte auf dem Konto und möchte die Saison mit einem Auswärtssieg abschließen. Berkheim spielt zu Hause und kämpft um jeden Punkt auf Rang 14.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr Türkspor Nürtingen 73 Türkspor 1. FC Frickenhausen FC Frickenh. 15:00 PUSH Türkspor Nürtingen 73 (Rang 11, 34 Punkte) empfängt den 1. FC Frickenhausen (Rang 12, 30 Punkte). Im Hinspiel setzte sich Frickenhausen knapp mit 3:2 durch – nun will Türkspor auf heimischem Platz die Antwort geben. Türkspor hat zuletzt mit dem Auswärtssieg in Denkendorf aufhorchen lassen und kommt mit Schwung in diese Partie. Frickenhausen seinerseits hat beim 4:1-Sieg gegen Kirchheim Stärke bewiesen und reist mit Selbstvertrauen an. Eine offene Begegnung zwischen zwei Teams auf Rang 11 und 12, die mit einem Sieg noch die Tabelle im Mittelfeld mitgestalten können.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TSV Jesingen TSV Jesingen VfL Kirchheim/Teck Kirchheim/T 15:00 PUSH TSV Jesingen (Rang 15, 24 Punkte) empfängt den VfL Kirchheim/Teck (Rang 7, 42 Punkte). Das Hinspiel entschied Kirchheim knapp mit 1:0 für sich. Jesingen steht auf Rang 15 und hat in 28 Spielen nur 7 Siege eingefahren – die Lage im unteren Tabellenbereich ist angespannt. Kirchheim dagegen kommt nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Frickenhausen unter Druck und will mit einem Auswärtssieg eine Reaktion zeigen. Der Gast ist mit 13 Siegen klar besser platziert und geht als Favorit in diese Partie.

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