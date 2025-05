Vorletzter Spieltag in der Bezirksliga Ost.

Unser Verletzungspech reißte auch diese Woche weiterhin nicht ab und so mussten wir zum 11. Punktespiel bereits auf 3 Stammspieler verzichten. Dank unserer Notfallspielerinnen gelang es uns aber dennoch, ein paar Damen aus dem Hut zu zaubern und eine gute Elf auf den Platz zu bringen.

Wir starteten motiviert, spielsicher und mit viel Druck in die Partie. Aber wie immer, waren wir vorne zu unsicher und verwandeln die Chancen einfach nicht. Und so waren es am Ende die Gastgeberinnen, die mit 2:0 Führung in die Halbzeit gingen.