Vorletzter Spieltag: Entscheidungen im Titelrennen und Tabellenkeller

Der vorletzte Spieltag der Kreisligasaison kann erste Entscheidungen bringen. Selsingen kann sich mit einem Erfolg in Karlshöfen die Meisterschaft sichern. Doch der Kampf um Abstieg und Relegation wird wohl bis zum Schluss spannend bleiben.

Der MTSV Selsingen hat vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bülstedt/Vorwerk. Ein Sieg in Karlshöfen würde den Selsingern also den Titel sichern. Einen Punkt hinter Bülstedt lauern mit Bevern und Scheeßel noch zwei weitere Aspiranten auf Rang zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt.

Auch im Abstiegskampf ist noch nichts entschieden. Sechs Teams machen die – Stand jetzt – drei Abstiegsplätze untereinander aus. Besonders brisant dabei: Darunter sind der TSV Groß Meckelsen und der FC Nordheide, die sich in der nächsten Saison zusammenschließen werden. Daneben kämpfen noch Alfstedt/Ebersdorf und der MTV Hesedorf, die gegeneinander spielen, sowie der beim FC Walsede antretende VfL Visselhövede um den Klassenerhalt.