Vorletzter Spieltag - die Tabelle sortiert sich

Ein Duell im dichten Mittelfeld: Joachimsthal steht als Achter mit 38 Punkten, Lunow/Oderberg als Zehnter mit 35 Punkten. Im Hinspiel gewann Lunow/Oderberg auswärts mit 2:0. Joachimsthal ist Gastgeber und will die Revanche - und gleichzeitig die eigene Platzierung im Mittelfeld vor dem letzten Spieltag festigen. Lunow/Oderberg dagegen reist mit dem Selbstvertrauen des Hinspielsiegers an. Ein offener Abschluss eines langen Samstags.

Der Abendauftakt bringt ein Duell im Mittelfeld: Prenzlau steht als Dreizehnter mit 33 Punkten, Gramzow als Neunter mit 35 Punkten - nur zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften. Im Hinspiel gewann Prenzlau knapp mit 4:3. Prenzlau ist Gastgeber und will auf eigenem Platz punkten. Gramzow dagegen reist mit dem Ziel an, den Abstand auf die Konkurrenten im Mittelfeld zu vergrößern. Ein enges Duell ist vorprogrammiert.

Sachsenhausen empfängt als Siebter mit 38 Punkten den Elften Oberkrämer, der ebenfalls 38 Punkte hält - beide Teams sind punktgleich, aber Sachsenhausen hat die bessere Tordifferenz. Im Hinspiel gewann Oberkrämer mit 2:0. Sachsenhausen ist Gastgeber und will die Revanche. Ein direktes Duell zweier gleichauf liegender Teams, bei dem die drei Punkte die Rangfolge im finalen Spieltag entscheidend beeinflussen können.

Schönow empfängt als Fünfter mit 41 Punkten den Tabellendritten Velten mit 47 Punkten. Im Hinspiel setzte Velten ein deutliches 4:0. Schönow ist Gastgeber und möchte beweisen, dass dieses Ergebnis kein Maßstab war. Velten kämpft um Platz drei und will den Abstand auf Gartz - mit 52 Punkten auf Rang zwei - so gering wie möglich halten.

Der Meister empfängt den Vierzehnten. Strausberg thront mit 66 Punkten an der Spitze und wird die Saison würdig zu Ende spielen wollen. Ahrensfelde steht mit 32 Punkten auf Rang 14. Das Hinspiel gewann Strausberg mit 6:0 - ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse klar benennt. Für Ahrensfelde ist es dennoch ein bedeutsames Spiel: Drei Punkte vor dem letzten Spieltag wären wertvoll für die eigene Abschlussplatzierung.

Wandlitz empfängt als Zwölfter mit 35 Punkten den Sechzehnten Wriezen mit 29 Punkten. Im Hinspiel dominierte Wandlitz mit 4:1. Beide Mannschaften haben noch einen Spieltag nach diesem - für Wriezen geht es darum, die eigene Platzierung in der Abschlusstabelle so gut wie möglich zu gestalten. Wandlitz will auf eigenem Platz an die starke Hinspielleistung anknüpfen.

Morgen, 15:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder SC Victoria 1914 Templin SC Templin 15:00 PUSH

Birkenwerder steht als Fünfzehnter mit 29 Punkten, Templin als Sechster mit 38 Punkten. Das Hinspiel gewann Templin mit 4:1. Templin reist als klarer Favorit nach Birkenwerder - und will die gute Ausgangsposition in der Tabelle mit einem weiteren Sieg untermauern. Birkenwerder ist auf eigenem Platz gefordert, dem Gast das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Das wohl spannendste Duell des Nachmittagsblocks: Gartz empfängt als Tabellenzweiter mit 52 Punkten den Vierten Klosterfelde mit 43 Punkten. Für Gartz geht es darum, Platz zwei vor dem letzten Spieltag abzusichern und den Abstand auf Velten zu wahren. Klosterfelde dagegen will die Chancen auf Rang vier festigen. Im Hinspiel siegte Gartz auswärts mit 2:1 - nun ist es der Gastgeber, der die Punkte einfahren möchte. Ein Duell mit direkten Auswirkungen auf die obere Tabellenhälfte.