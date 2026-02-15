Vorletzter gegen den Zweiten ebenbürtig

Die Gäste spielten weit stärker auf, als es ihr Tabellenplatz aussagt und hätten durchaus einen Punkt verdient gehabt. Durch Siebert (5) gingen sie in Führung, verstanden es aber bis zur Pause nicht, weitere Treffer vorzulegen. Als Matthias Lühken kurz nach Halbzeit ausglich, wurde das Spiel der Platzherren geordneter. Andreas Schäfer sorgte in der 67. Minute für den glücklichen Siegtreffer der Holzhäuser. Glindmeyer (TSV) und Hänsel (SVB) sahen die Ampelkarte.