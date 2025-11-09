Vorletzter FCP II gegen „Spitzenteam“ Michelfeld II remis

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 14. Spieltag (1. Spieltag der Rückrunde) Samstag, 8. November 2025, 12.30 Uhr: FC Pegnitz II - ASV Michelfeld II 1:1 (1:1) Die Gastgeber (Vorletzter, letzte Saison Sechster, zuletzt zwei Heimsiege) begannen im Vergleich zur Vorwoche mit Spielertrainer Andreas Brendel, Kevin Hauenstein, Leonardo Steffens und Christian Quoika für Christian Maier (Ersatzbank), Christoph Batschkat, Fabian Werner und David Graf (1. Mannschaft). Die ASV-Reserve aus der benachbarten Oberpfalz (bisher auswärts drei Siege und zwei Niederlagen) starteten dieses Mal mit Julian Thumbeck und Nico Brendel für Marco Wöhrl und Silas Looshorn – Torjäger Marco Wöhrl (krank), Jan Eschenweck und Albert Yapiciyan (beide verletzt) waren nicht dabei.

Die in der Tabelle im Vergleich zu den Gastgebern deutlich besser platzierten ASV-Reserve-Kicker gingen in der ersten Viertelstunde (12.) auf Steckpass von Innenverteidiger Max Gsell über halbrechts durch den routinierten Offensivspieler Thomas Kohl in Führung. Die FC-Abwehr konnte bei einigen Versuchern und Gelegenheiten den tückischen Ball nicht entscheidend klären, Kohl spekulierte mit einem guten Laufweg und schob dann frei stehend in zentraler Position den Ball einfach cool und flach ins Tor – seit viertes Saisontor. Danach konnte aber die Sebastian Pohl-Truppe offensiv keine Akzente mehr setzen, es schlichen sich ungewohnt viele einfache Fehlpässe im Aufbauspiel ein und ohne den etatmäßigen Mittelstürmer fehlte der passende Zielspieler und die Struktur im vorderen Drittel. Die FC-Reserve glich fünf Minuten später nach einem Pass aus dem Mittelfeld dann in Person von Leonardo Steffens (der wohl nicht im Abseits halbrechts durchlief und am ASV-Torhüter Luca Deml vorbei ins lange Eck einschoss) aus. Die Gastgeber, erst sieben Punkte nach zwölf Spielen in der Vorrunde, verzeichneten noch einen Pfostentreffer per abgefälschten 25-Meter-Freistoß von Kevin Hauenstein (22.).

Nach dem Seitenwechsel schaffte es Michelfeld II nicht, ihre hohe Ballbesitzquote mit spielerischen Lösungen (zu wenig Ideen und zu wenig Tempo), klaren Torchancen (nur eine Halbchance in Minute 90+3) und Treffer zu füttern – und musste letztendlich sogar froh sein, einen mageren Punkt auswärts mitgenommen zu haben. Die FC-Reserve kam als überwiegend verteidigende Mannschaft (auf Konter mit dem schnellen Linksaußen Almany Cienta lauernd) mit den Platzverhältnissen besser zurecht und hätte bei einem weiten Pfostentreffer per 20-Meter-Freistoß (wieder Kevin Hauenstein, dieses Mal rechts, 80.) fast gewonnen. In der dritten Nachspielminute probierte es die ASV-Reserve noch mal, doch noch den Siegtreffer zu erzielen: Thomas Kohl steckte den Ball passend auf Mittelstürmer Julian Thumbeck (halbrechts im Sechzehner einlaufend) gut durch, dann kam es zu einem Pressschlag mit dem FC-Torhüter Benjamin Preiss und beide lagen am Boden – zu wenig für einen Elfmeter. Aufgrund des überschaubaren Spielniveaus unter Berücksichtigung der Platzverhältnisse und der kühlen Temperaturen ist das Unentschieden leistungsgerecht, womit beide Teams zum Rückrunden-Auftakt einfach mal leben müssen. Am kommenden Wochenende steht der letzte Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Auf ASV-Seite stand erstmals Roman Lachnitt (22 Jahre, Abwehr, Wohnort Thurndorf, zuletzt pausierend, als Jugendlicher beim SC Kirchenthumbach aktiv) im Kader, wurde aber nicht eingesetzt.