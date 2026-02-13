Vorletzter FCM-Test: Vorbereitung läuft inhaltlich und personell gut

– Foto: Siegfried Rebhan

Fußball-Regionalligist FC Memmingen bestreitet am Samstag (13 Uhr) sein vorletztes Testspiel der Wintervorbereitung. Die Partie gegen den Bayernlisten FC Gundelfingen wird noch einmal auf dem Kunstrasenplatz im Memminger Stadion ausgetragen. FCM-Trainer Matthias Günes hätte gerne auf Rasen gespielt, was die Platzverhältnisse derzeit aber immer noch nicht zulassen.

Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung ist Günes zwei Wochen vor der geplanten Punktspiel-Fortsetzung-ansonsten zufrieden: „Sowohl inhaltlich als auch personell sind wird gut durchgekommen“. Lediglich Michael Bergmann wird noch einige Zeit fehlen. David Remiger machte jetzt erste Gehversuche im Mannschaftstraining, Kim Paschek soll kommende Woche wieder dazustoßen. Dieses Wochenende fällt David Mihajlovic erkältet aus. Kenan Bajramovic, Noah Hill und Christian Mijatovic erhalten nochmal Einsatzzeit in der U21, sodass der Regionalliga-Kader gegen Gundelfingen mit insgesamt 18 Mann antreten wird.