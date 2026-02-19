Vorletzter beim Letzten: Im Nachholspiel brennt es lichterloh

Es ist ein Duell der letzten Hoffnung – und doch kein Endspiel, sondern der Versuch, der Rückrunde überhaupt erst eine Richtung zu geben. Spvgg Freudenstadt (Aufsteiger) steht zur Winterpause auf Rang 17 mit 9 Punkten aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von 16:53. Diese Zahlen erzählen von einer ersten Saisonhälfte, in der fast jeder Spieltag schmerzte. 53 Gegentore – das ist nicht nur eine defensive Wunde, das ist eine Dauerbelastung, die jedes Spiel früh in Stress verwandeln kann. Und dennoch: Ein Nachholspiel ist auch eine seltene Chance, bevor alle anderen wieder loslegen. Ein Punktgewinn hier wäre für Freudenstadt nicht bloß ein Ergebnis, sondern ein Signal, dass der Abstiegskampf nicht kampflos hingenommen wird.