Vorletzter beim Letzten: Im Nachholspiel brennt es lichterloh

In der Landesliga Württemberg, Staffel 3, wird am Samstag, 21. Februar, um 15 Uhr eine Partie nachgeholt, die Ende November dem Wetter zum Opfer fiel: Spvgg Freudenstadt gegen TSV Harthausen/Scher. Eine Woche bevor die gesamte Liga in den Spielbetrieb zurückkehrt, bekommt dieses Nachholspiel eine besondere Schärfe – denn unten ist die Lage erbarmungslos. Mit einem Aufsteiger, einem Aufstiegsrelegationsplatz, einem Abstiegsrelegationsplatz und voraussichtlich vier Absteigern ist jeder Zähler im Tabellenkeller mehr als Statistik: Er ist Überleben.
Es ist ein Duell der letzten Hoffnung – und doch kein Endspiel, sondern der Versuch, der Rückrunde überhaupt erst eine Richtung zu geben. Spvgg Freudenstadt (Aufsteiger) steht zur Winterpause auf Rang 17 mit 9 Punkten aus 17 Spielen und einem Torverhältnis von 16:53. Diese Zahlen erzählen von einer ersten Saisonhälfte, in der fast jeder Spieltag schmerzte. 53 Gegentore – das ist nicht nur eine defensive Wunde, das ist eine Dauerbelastung, die jedes Spiel früh in Stress verwandeln kann. Und dennoch: Ein Nachholspiel ist auch eine seltene Chance, bevor alle anderen wieder loslegen. Ein Punktgewinn hier wäre für Freudenstadt nicht bloß ein Ergebnis, sondern ein Signal, dass der Abstiegskampf nicht kampflos hingenommen wird.
Der TSV Harthausen/Scher reist als 16. an, ebenfalls tief im Keller, aber mit etwas mehr Boden unter den Füßen: 11 Punkte aus 16 Spielen, Torverhältnis 13:39. Auch hier sind die Gegentore ein lauter Befund, auch hier ist das Polster zur Abstiegszone keines. Doch im direkten Vergleich ist es genau dieser minimale Vorsprung, der das Spiel so elektrisiert: Harthausen/Scher kann Freudenstadt auf Distanz halten – oder die Tür nach unten ein Stück weiter aufstoßen. Freudenstadt wiederum kann mit einem Sieg den Abstand verkürzen und sich überhaupt erst wieder in Reichweite bringen. Dass das Spiel Ende November wegen des Wetters abgesagt wurde, klingt zunächst wie eine Randnotiz – ist aber in Wahrheit Teil der Spannung.
