Vorletzter Akt im Südwesten: Homburg glänzt, der Meister verliert

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In der Regionalliga Südwest stand der heutige 33. Spieltag ganz im Zeichen spannender Duelle, auch wenn die wesentlichen Entscheidungen bereits feststanden. Während der feststehende Meister seine erste Niederlage nach dem Titelgewinn hinnehmen musste, bot der vorletzte Spieltag packende Duelle um die Platzierungen hinter der Spitze. Für die bereits feststehenden Absteiger Bayern Alzenau, TSV Schott Mainz, TSG Balingen und den Bahlinger SC ging es nur noch um einen würdevollen Abschied aus der Spielklasse.

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Der Tabellenzweite SGV Freiberg musste eine schmerzhafte Heimniederlage gegen den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen hinnehmen. Dabei begann die Partie furios, als Meghôn Valpoort bereits in der 2. Minute zum 1:0 für die Hausherren traf. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Pascal Testroet glich bereits in der 9. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. In einer intensiven ersten Hälfte drehten die Gäste das Spiel komplett, als Marvin Schulz in der 25. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand markierte. ---

Im Frankfurter Stadion am Bornheimer Hang teilten sich der FSV Frankfurt und der FSV Mainz 05 II die Punkte in einem ausgeglichenen Duell. Kurz vor dem Pausenpfiff erlöste Herdi Bukusu die Heimfans mit dem Führungstreffer zum 1:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1). Doch die Mainzer Reserve kam entschlossen aus der Kabine und markierte durch Maxim Dal bereits in der 47. Minute den Ausgleich zum 1:1. ---

Eine bittere Heimpleite erlebte der SC Freiburg II gegen die Kickers Offenbach. Die Gäste erwischten einen Blitzstart durch Mathias Fetsch, der bereits in der 5. Minute zum 0:1 traf. Freiburg kämpfte sich zurück und kam durch Jona Borsum in der 38. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahm der OFC jedoch wieder das Kommando: Noel Knothe erzielte in der 55. Minute das 1:2. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte Valdrin Mustafa, der in der 90. Minute den 1:3-Endstand besiegelte. ---

Vor 711 Zuschauern brannte der FC 08 Homburg ein wahres Offensivfeuerwerk gegen den Absteiger Bayern Alzenau ab. Armend Qenaj eröffnete in der 14. Minute den Torreigen zum 1:0, doch Jihad Boutakhrit glich nur drei Minuten später (17.) zum 1:1 aus. Homburg schlug unbeeindruckt zurück: Mart Ristl in der 23. Minute und Hilal El-Helwe in der 33. Minute stellten die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase schraubten Kaan Inanoglu in der 76. Minute und Markus Mendler per Foulelfmeter in der 86. Minute das Ergebnis auf 5:1 hoch, ehe Jihad Boutakhrit in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer den 5:2-Endstand markierte. ---

Im Auestadion feierten 3312 Zuschauer einen Heimsieg des KSV Hessen Kassel gegen den TSV Steinbach Haiger. In einer lange Zeit offenen Begegnung fiel die Entscheidung erst im zweiten Durchgang. Tobias Boche brach in der 68. Minute den Bann und erzielte das umjubelte 1:0. Steinbach bemühte sich um den Anschluss, doch Cornelius Bräunling machte in der 81. Minute mit dem Treffer zum 2:0 alles klar. ---

In einer defensiv geprägten Partie vor 608 Zuschauern entführten die Stuttgarter Kickers drei Punkte aus Walldorf. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, bis eine späte Einzelaktion die Entscheidung brachte. David Braig erzielte in der 80. Minute das goldene Tor zum 0:1 für die Schwaben. ---

Moral bewies der bereits feststehende Absteiger Bahlinger SC gegen den SV Eintracht Trier 05. Die Gäste aus Trier schienen nach einer starken Anfangsphase durch Tore von Christopher Wähling in der 21. Minute und Chris Filipe in der 26. Minute bereits wie der sichere Sieger. Doch Bahlingen gab sich nicht auf. Rico Wuttke verkürzte in der 49. Minute auf 1:2, und in einer emotionalen Schlussphase gelang Rico Wehrle in der 88. Minute tatsächlich noch der Ausgleich zum 2:2-Endstand. ---

Heute, 15:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz TSG Balingen TSG Balingen 2 2 PUSH

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Der bereits feststehende Meister und Aufsteiger in die 3. Liga, die SG Sonnenhof Großaspach, leistete sich vor 1407 Zuschauern eine überraschende Heimniederlage. Gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz fanden die Hausherren nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Roko Ivankovic brachte die Gäste in der 53. Minute mit 0:1 in Führung. Der Favorit rannte an, doch die Entscheidung fiel durch Moritz Reinhard, der in der 77. Minute zum 0:2-Endstand traf.