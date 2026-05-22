Vorletzter Akt im Abstiegskampf: 1. Göppinger SV gastiert in Backnang

Am 33. und vorletzten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg spitzt sich die Lage für den 1. Göppinger SV dramatisch zu. Am morgigen Samstag, 23.05.2026, um 15:30 Uhr, steht das schwere Auswärtsspiel bei der TSG Backnang auf dem Programm. Es ist eine Begegnung, die über die sportliche Zukunft des Vereins entscheiden kann. Da am Saisonende vier bis fünf Mannschaften den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten müssen, steht die Mannschaft unter enormem Druck. Jeder Fehler in dieser Phase der Saison kann entscheidende Konsequenzen haben, weshalb die Konzentration und der Kampfgeist auf ein Maximum hochgefahren werden müssen.

Die Vorbereitung auf dieses vorentscheidende Duell findet im Schatten einer schmerzhaften Enttäuschung statt. Am vergangenen Spieltag mussten die Rot-Schwarzen einen herben Rückschlag hinnehmen. Vor 700 Zuschauern unterlag der 1. Göppinger SV unter Trainer Gianni Coveli dem SV Oberachern knapp mit 1:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Luca Fritz die Gäste in der 48. Minute in Führung. Zwar kehrte die Hoffnung kurzzeitig zurück, als Filip Milisic in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich verwandelte, doch der späte Gegentreffer durch Nico Huber in der 88. Minute besiegelte die bittere Heimniederlage. Diese verpassten Punkte schmerzen im Abstiegskampf ungemein und zwingen das Team nun zum Handeln in der Fremde.

Das Hinspiel als emotionaler Wegweiser

Dass der kommende Gegner jedoch schlagbar ist, zeigt die Erinnerung an die erste Saisonhälfte. Das Hinspiel gegen die TSG Backnang entwickelte sich zu einer Machtdemonstration. Vor 680 Zuschauern feierte der 1. Göppinger SV einen fulminanten 5:1-Heimsieg. Den Torreigen eröffnete Denis Lübke in der 20. Spielminute. Obwohl Niklas Benkeser in der 28. Minute der Ausgleich für Backnang gelang, drehten die Hausherren nach dem Seitenwechsel richtig auf. Maximilian Ziesche erzielte in der 54. Minute das 2:1, ehe Filip Milisic per Handelfmeter in der 66. Minute auf 3:1 erhöhte. Gentian Lekaj in der 73. Minute und Chigaemezu Francis Ubabuike in der 89. Minute schraubten das Ergebnis schließlich in die Höhe. Dieses Erfolgserlebnis muss nun als mentaler Treibstoff dienen.

Die tabellarische Zerreißprobe im Tabellenkeller

Ein Blick auf das aktuelle Tableau verdeutlicht die Abstiegsangst der Vereine im unteren Drittel. Der 1. Göppinger SV belegt mit 33 Punkten den 14. Tabellenplatz, punktgleich mit Türkspor Neckarsulm. Nur einen Zähler dahinter lauert der FSV Hollenbach mit 32 Punkten, während der Türkischer SV Singen mit 34 Punkten knapp vor den Göppingern rangiert. Auch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 30 Punkten hat mathematisch noch Chancen auf den Klassenerhalt. Die TSG Backnang selbst befindet sich mit 39 Punkten auf Platz 11 in einer etwas komfortableren, aber noch nicht gänzlich sicheren Position.