Vorlegen im »Schneckenrennen«: Klappt`s endlich mit dem 1. Sieg 2025?

Die Durststrecke der "Dorfbuam" fand auch im altehrwürdigen Rosenaustadion nicht ihr ersehntes Ende. Seit nun mehr 14 (!) Partien warten die Niederbayern auf einen Sieg. Möglich wäre es gewesen, bei einer flattrigen Bundesliga-Reserve des FC Augsburg einen Dreier mitzunehmen. Am Ende sprang ein 1:1 heraus, und es war wieder das alte Lied: Hankofen nutzt einfach seine Möglichkeiten zu inkonsequent aus. "Leider will der Ball bei uns aktuell nicht so ins Tor, wie wir uns das vorstellen", sagte Spielertrainer Tobias Beck nach der Partie mit einer Brise Galgenhumor. Ansonsten hatte der 30-Jährige wenig zu kritisieren: "Wir haben in Augsburg eine stabile Leistung gezeigt, vor allem defensiv. Wir haben nicht viel zugelassen."

Die große Hoffnung: Das Gezeigte mit ins Heimspiel gegen Aubstadt zu transportieren, damit es endlich mit dem Erfolgserlebnis klappt. "Die Zielvorgabe ist ganz klar: Wir wollen diese Partie unbedingt gewinnen. Der Abstiegskampf gleicht im Moment einen Schneckenrennen. Weder wir noch Türkgücü und Bamberg kommen so wirklich vom Fleck. Dieses Mal wollen wir die Chance nutzen und vorlegen. Bei Aubstadt ist es in der Frühjahrsrunde auch ein Auf und Ab. Nach der Umstellung auf der Trainerbank agieren sie schon ein wenig anders als zuvor. Ich erwarte einen heißen Fight. Zuversicht gibt uns das Hinspiel, als wir eine unsere besten Saisonleistungen gezeigt haben und verdient drei Punkte mit nach Hause genommen haben", so Beck.



Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Benedikt Gänger ist gelbgesperrt. Tobias Richter, Asllan Shalaj und Simon Pichlmeier fehlen verletzungsbedingt.