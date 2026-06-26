Vorläufiger Spielplan veröffentlicht: Hessenliga startet mit Top-Duell

Der vorläufige Spielplan der Hessenliga für die Saison 2026/27 ist veröffentlicht. Insgesamt gehen 18 Mannschaften an den Start, darunter die Aufsteiger KSV Hessen Kassel II, SV Rot-Weiß Hadamar und SV Unter-Flockenbach sowie Regionalliga-Absteiger Bayern Alzenau. Der Auftakt erfolgt am Wochenende des 1. und 2. August.
Zum Saisonstart wartet auf den KSV Baunatal direkt eine schwierige Auswärtsaufgabe beim Aufsteiger SV Rot-Weiß Hadamar. Absteiger Bayern Alzenau muss zunächst beim VfB Marburg antreten, während FC Gießen den Liga-Neuling KSV Hessen Kassel II empfängt. Ebenfalls zum Auftakt stehen unter anderem die Begegnungen FSV Fernwald gegen Stadtallendorf, SV Hummetroth gegen Türk Gücü Friedberg, FC Eddersheim gegen FC Turabdin-Babylon sowie CSC 03 Kassel gegen die U21 des SV Darmstadt 98 auf dem Programm.
Bereits am zweiten Spieltag empfängt KSV Baunatal den FC Gießen, während Bayern Alzenau erstmals vor heimischem Publikum gegen den FSV Fernwald antritt. Für den Aufsteiger KSV Hessen Kassel II steht mit dem Heimspiel gegen den Hanauer SC 1960 die erste Partie vor eigenem Publikum an.
Eine erste Englische Woche folgt bereits am dritten Spieltag. Dabei reist KSV Baunatal zum CSC 03 Kassel, FC Eddersheim empfängt Türk Gücü Friedberg und FC Gießen trifft auf SV Rot-Weiß Hadamar. Nur drei Tage später geht es am vierten Spieltag direkt weiter. Dort kommt es unter anderem zum Heimspiel des KSV Baunatal gegen die U21 des SV Darmstadt 98, während FC Eddersheim den Mitfavoriten Bayern Alzenau erwartet.
Nach der Winterpause wird die Saison am 20. Februar 2027 mit dem 22. Spieltag fortgesetzt. Der letzte Spieltag ist für den 22. Mai 2027 angesetzt. Dann empfängt FC Gießen den CSC 03 Kassel, SV Hummetroth trifft auf den KSV Baunatal und FC Eddersheim bekommt es mit der U21 des SV Darmstadt 98 zu tun. Parallel reist Absteiger Bayern Alzenau zum Hünfelder SV 1919.
1. Spieltag
Sa., 01.08.26 00:00 Uhr FC Gießen - KSV Hessen Kassel II
Sa., 01.08.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - Türk Gücü Friedberg
Sa., 01.08.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - Stadtallendorf
Sa., 01.08.26 00:00 Uhr VfB Marburg - Bayern Alzenau
Sa., 01.08.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - KSV Baunatal
So., 02.08.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - SV Unter-Flockenbach
So., 02.08.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - FC Turabdin-Babylon
So., 02.08.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - Hünfelder SV 1919
So., 02.08.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SV Darmstadt 98 (U21) II
2. Spieltag
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - FSV Fernwald
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - FC Eddersheim
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - CSC 03 Kassel
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - SV Rot-Weiß Hadamar
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - FC Gießen
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - VfB Marburg
So., 09.08.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SV Hummetroth
So., 09.08.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - Hanauer SC 1960
3. Spieltag
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - Bayern Alzenau
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr VfB Marburg - Stadtallendorf
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - FC Turabdin-Babylon
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - Türk Gücü Friedberg
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - SV Unter-Flockenbach
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - SV Darmstadt 98 (U21) II
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - KSV Baunatal
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr FC Gießen - SV Rot-Weiß Hadamar
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - Hünfelder SV 1919
4. Spieltag
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr FC Gießen - Hanauer SC 1960
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - Stadtallendorf
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - Hünfelder SV 1919
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr VfB Marburg - KSV Hessen Kassel II
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - SV Unter-Flockenbach
So., 16.08.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - FC Turabdin-Babylon
So., 16.08.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - Bayern Alzenau
So., 16.08.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Türk Gücü Friedberg
5. Spieltag
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - SV Hummetroth
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - KSV Baunatal
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - FC Gießen
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - FC Eddersheim
So., 23.08.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - CSC 03 Kassel
So., 23.08.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SV Rot-Weiß Hadamar
So., 23.08.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - VfB Marburg
So., 23.08.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - FSV Fernwald
6. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FC Gießen - VfB Marburg
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - Hünfelder SV 1919
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - Hanauer SC 1960
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - SV Unter-Flockenbach
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - Türk Gücü Friedberg
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - FC Turabdin-Babylon
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Bayern Alzenau
So., 30.08.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - KSV Hessen Kassel II
So., 30.08.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Stadtallendorf
7. Spieltag
Fr., 04.09.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - CSC 03 Kassel
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - SV Rot-Weiß Hadamar
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - FC Gießen
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr VfB Marburg - FSV Fernwald
So., 06.09.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - KSV Baunatal
So., 06.09.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - FC Eddersheim
So., 06.09.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - SV Hummetroth
8. Spieltag
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - Hanauer SC 1960
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - VfB Marburg
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - FSV Fernwald
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - FC Eddersheim
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - SV Hummetroth
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - SV Rot-Weiß Walldorf
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - CSC 03 Kassel
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - FC Gießen
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - KSV Hessen Kassel II
9. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr FC Gießen - FSV Fernwald
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - Hanauer SC 1960
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - Türk Gücü Friedberg
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - FC Turabdin-Babylon
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - Stadtallendorf
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - Bayern Alzenau
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - KSV Hessen Kassel II
So., 13.09.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - VfB Marburg
So., 13.09.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Hünfelder SV 1919
10. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - KSV Baunatal
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - FC Gießen
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - FC Eddersheim
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr VfB Marburg - SV Hummetroth
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SV Rot-Weiß Hadamar
So., 20.09.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SV Unter-Flockenbach
So., 20.09.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SV Rot-Weiß Walldorf
So., 20.09.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - CSC 03 Kassel
11. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr FC Gießen - FC Eddersheim
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - FSV Fernwald
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - FC Turabdin-Babylon
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - Stadtallendorf
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Bayern Alzenau
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - Hünfelder SV 1919
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - KSV Hessen Kassel II
So., 27.09.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - VfB Marburg
So., 27.09.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Hanauer SC 1960
12. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - SV Unter-Flockenbach
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - Türk Gücü Friedberg
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr VfB Marburg - CSC 03 Kassel
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SV Darmstadt 98 (U21) II
So., 04.10.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - FC Gießen
So., 04.10.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - SV Hummetroth
So., 04.10.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SV Rot-Weiß Hadamar
So., 04.10.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - KSV Baunatal
13. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FC Gießen - SV Hummetroth
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - Bayern Alzenau
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - Hünfelder SV 1919
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - KSV Hessen Kassel II
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - Hanauer SC 1960
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - VfB Marburg
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - FC Eddersheim
So., 11.10.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Stadtallendorf
So., 11.10.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - FSV Fernwald
14. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - FC Turabdin-Babylon
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - FC Gießen
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - SV Rot-Weiß Hadamar
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr VfB Marburg - KSV Baunatal
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - Türk Gücü Friedberg
So., 18.10.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - CSC 03 Kassel
So., 18.10.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SV Darmstadt 98 (U21) II
So., 18.10.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - SV Unter-Flockenbach
15. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FC Gießen - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - Bayern Alzenau
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - KSV Hessen Kassel II
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - Hanauer SC 1960
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - VfB Marburg
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - FSV Fernwald
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - FC Eddersheim
So., 25.10.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Hünfelder SV 1919
So., 25.10.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SV Hummetroth
16. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FC Gießen - Bayern Alzenau
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - SV Rot-Weiß Hadamar
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr VfB Marburg - SV Unter-Flockenbach
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - Stadtallendorf
So., 01.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - CSC 03 Kassel
So., 01.11.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - KSV Baunatal
So., 01.11.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - Türk Gücü Friedberg
So., 01.11.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - FC Turabdin-Babylon
17. Spieltag
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - Hünfelder SV 1919
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - KSV Hessen Kassel II
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - VfB Marburg
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - FSV Fernwald
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - FC Eddersheim
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - SV Hummetroth
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - SV Rot-Weiß Walldorf
So., 08.11.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Hanauer SC 1960
So., 08.11.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - FC Gießen
18. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - SV Hummetroth
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - FC Eddersheim
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - FSV Fernwald
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - KSV Baunatal
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - SV Rot-Weiß Hadamar
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - CSC 03 Kassel
So., 15.11.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - FC Gießen
So., 15.11.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SV Rot-Weiß Walldorf
So., 15.11.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - VfB Marburg
19. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - Bayern Alzenau
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - FC Turabdin-Babylon
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FC Gießen - KSV Baunatal
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr VfB Marburg - Hünfelder SV 1919
So., 22.11.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - Stadtallendorf
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Türk Gücü Friedberg
So., 22.11.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SV Unter-Flockenbach
So., 22.11.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - KSV Hessen Kassel II
20. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SV Hummetroth
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr Stadtallendorf - FSV Fernwald
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr Bayern Alzenau - VfB Marburg
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - Hanauer SC 1960
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr KSV Baunatal - SV Rot-Weiß Hadamar
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - CSC 03 Kassel
So., 29.11.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - FC Gießen
So., 29.11.26 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - FC Eddersheim
21. Spieltag
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FC Gießen - Hünfelder SV 1919
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr SV Hummetroth - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FSV Fernwald - Türk Gücü Friedberg
Sa., 05.12.26 00:00 Uhr VfB Marburg - FC Turabdin-Babylon
So., 06.12.26 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - KSV Baunatal
So., 06.12.26 00:00 Uhr FC Eddersheim - SV Unter-Flockenbach
So., 06.12.26 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - Stadtallendorf
So., 06.12.26 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - Bayern Alzenau
So., 06.12.26 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SV Rot-Weiß Hadamar
22. Spieltag
Sa., 20.02.27 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - FC Gießen
Sa., 20.02.27 00:00 Uhr KSV Baunatal - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 20.02.27 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - SV Hummetroth
Sa., 20.02.27 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - FC Eddersheim
Sa., 20.02.27 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - FSV Fernwald
Sa., 20.02.27 00:00 Uhr Stadtallendorf - Hanauer SC 1960
Sa., 20.02.27 00:00 Uhr Bayern Alzenau - KSV Hessen Kassel II
Sa., 20.02.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - CSC 03 Kassel
So., 21.02.27 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - VfB Marburg
23. Spieltag
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Hummetroth - Bayern Alzenau
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - Türk Gücü Friedberg
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr KSV Baunatal - SV Unter-Flockenbach
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr FC Gießen - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr VfB Marburg - Hanauer SC 1960
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr FSV Fernwald - KSV Hessen Kassel II
So., 28.02.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Stadtallendorf
So., 28.02.27 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - FC Turabdin-Babylon
So., 28.02.27 00:00 Uhr FC Eddersheim - Hünfelder SV 1919
24. Spieltag
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr VfB Marburg - FC Gießen
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr Bayern Alzenau - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SV Hummetroth
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - KSV Baunatal
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr Stadtallendorf - CSC 03 Kassel
So., 07.03.27 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - FC Eddersheim
So., 07.03.27 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - FSV Fernwald
So., 07.03.27 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SV Rot-Weiß Hadamar
25. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - Stadtallendorf
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr KSV Baunatal - FC Turabdin-Babylon
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Türk Gücü Friedberg
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr FC Gießen - SV Unter-Flockenbach
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr FSV Fernwald - VfB Marburg
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Hummetroth - KSV Hessen Kassel II
So., 14.03.27 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - Bayern Alzenau
So., 14.03.27 00:00 Uhr FC Eddersheim - Hanauer SC 1960
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Hünfelder SV 1919
26. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Fernwald - FC Gießen
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr VfB Marburg - FC Eddersheim
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - SV Unter-Flockenbach
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Stadtallendorf - KSV Baunatal
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Bayern Alzenau - SV Rot-Weiß Hadamar
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - CSC 03 Kassel
So., 21.03.27 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - SV Rot-Weiß Walldorf
So., 21.03.27 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SV Hummetroth
So., 21.03.27 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - SV Darmstadt 98 (U21) II
27. Spieltag
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr KSV Baunatal - Bayern Alzenau
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Stadtallendorf
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - FC Turabdin-Babylon
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FC Gießen - Türk Gücü Friedberg
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Hummetroth - VfB Marburg
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - Hünfelder SV 1919
So., 04.04.27 00:00 Uhr FC Eddersheim - FSV Fernwald
So., 04.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - Hanauer SC 1960
So., 04.04.27 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - KSV Hessen Kassel II
28. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr VfB Marburg - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Fernwald - SV Hummetroth
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Stadtallendorf - SV Unter-Flockenbach
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Bayern Alzenau - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - KSV Baunatal
So., 11.04.27 00:00 Uhr FC Eddersheim - FC Gießen
So., 11.04.27 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Türk Gücü Friedberg
So., 11.04.27 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - SV Rot-Weiß Hadamar
So., 11.04.27 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - CSC 03 Kassel
29. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - Bayern Alzenau
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - Stadtallendorf
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FC Gießen - FC Turabdin-Babylon
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Hummetroth - FC Eddersheim
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - Hanauer SC 1960
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr KSV Baunatal - KSV Hessen Kassel II
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Hünfelder SV 1919
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - FSV Fernwald
So., 18.04.27 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - VfB Marburg
30. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Hummetroth - FC Gießen
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr Stadtallendorf - FC Turabdin-Babylon
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr Bayern Alzenau - Türk Gücü Friedberg
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - SV Unter-Flockenbach
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr VfB Marburg - SV Rot-Weiß Hadamar
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr FSV Fernwald - CSC 03 Kassel
So., 25.04.27 00:00 Uhr FC Eddersheim - SV Rot-Weiß Walldorf
So., 25.04.27 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - SV Darmstadt 98 (U21) II
So., 25.04.27 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - KSV Baunatal
31. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FC Gießen - Stadtallendorf
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - FSV Fernwald
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr KSV Baunatal - VfB Marburg
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - Hanauer SC 1960
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - KSV Hessen Kassel II
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - Hünfelder SV 1919
So., 02.05.27 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - Bayern Alzenau
So., 02.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - SV Hummetroth
So., 02.05.27 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - FC Eddersheim
32. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr Bayern Alzenau - Stadtallendorf
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - FC Turabdin-Babylon
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr VfB Marburg - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr FSV Fernwald - KSV Baunatal
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Hummetroth - CSC 03 Kassel
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - FC Gießen
So., 09.05.27 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - Türk Gücü Friedberg
So., 09.05.27 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - SV Unter-Flockenbach
So., 09.05.27 00:00 Uhr FC Eddersheim - SV Rot-Weiß Hadamar
33. Spieltag
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Bayern Alzenau - FC Gießen
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr CSC 03 Kassel - SV Rot-Weiß Walldorf
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Hadamar - SV Hummetroth
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr KSV Baunatal - FC Eddersheim
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SV Darmstadt 98 (U21) II - FSV Fernwald
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SV Unter-Flockenbach - VfB Marburg
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Türk Gücü Friedberg - Hanauer SC 1960
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FC Turabdin-Babylon - KSV Hessen Kassel II
Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Stadtallendorf - Hünfelder SV 1919
34. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr Hünfelder SV 1919 - Bayern Alzenau
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr KSV Hessen Kassel II - Stadtallendorf
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr Hanauer SC 1960 - FC Turabdin-Babylon
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr VfB Marburg - Türk Gücü Friedberg
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSV Fernwald - SV Unter-Flockenbach
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FC Eddersheim - SV Darmstadt 98 (U21) II
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Hummetroth - KSV Baunatal
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Rot-Weiß Walldorf - SV Rot-Weiß Hadamar
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FC Gießen - CSC 03 Kassel