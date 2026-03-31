Vorkommnisse beim Pokalspiel: Oberligist nimmt Stellung Zum Halbfinale im Landespokal beim RSV Eintracht 1949 hat der VfB Krieschow eine Pressemitteilung veröffentlicht. von red/pm · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der Oberligist VfB Krieschow nimmt zu dem Vorkommnissen beim Halnfinalspiel im Landespokal beim Ligarivalen RSV Eintracht 1949 Stellung und teilt das Folgende in einer Pressemitteilung mit:

„Der VfB 1921 Krieschow nimmt die Vorkommnisse rund um das Halbfinalspiel beim RSV Eintracht Stahnsdorf sehr ernst. Aktuell arbeiten wir die Geschehnisse gemeinsam mit allen Beteiligten sowie den zuständigen Stellen umfassend und sorgfältig auf. Sollten sich die erhobenen Rassismus-Vorwürfe bestätigen, werden wir konsequent handeln. Für diskriminierendes Verhalten ist in unserem Verein kein Platz – das ist für uns eine klare und unverrückbare Grenze.

Gleichzeitig liegt uns die Information vor, dass ein Zuschauer unseres Vereins nach eigenen Angaben Anzeige wegen Körperverletzung erstattet hat. Er gibt an, im Zuge der Ereignisse geschlagen worden zu sein. Zudem betont er, dass seine Äußerungen gegenüber dem Spieler nicht rassistisch gemeint gewesen seien. Unabhängig davon beobachten wir mit Sorge die öffentliche Diskussion, insbesondere in den sozialen Medien. Wir verurteilen vorschnelle Verurteilungen auf Basis von Hörensagen sowie pauschale Anschuldigungen gegenüber unserem gesamten Verein. Viele der aktuell verbreiteten Aussagen basieren auf unbestätigten Informationen.