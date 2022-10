Vorkommnis im Kreisliga-Spiel Neue Infos kommen vom Fußball-Bezirk Enz/Murr.

„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher“ wusste schon Albert Einstein.



Den Beweis für diese Aussage findet man leider auch immer wieder auf dem Fußballplatz, gerade Schiedsrichterinnen sind hier Machosprüchen und Anfeindungen ausgesetzt, die nicht akzeptabel sind.



So zum Beispiel am letzten Sonntag in der Kreisliga B als der Heimtrainer nach einer Entscheidung der Schiedsrichterin mit den Worten „Wir sind hier nicht beim Frauenfußball“ kommentierte und richtigerweise dafür eine rote Karte kassierte.



Hier wurde nicht nur die Schiedsrichterin angegangen sondern der Frauenfußball im Allgemeinen, gerade unter dem Aspekt der erfolgreichen Europameisterschaft und den guten Partien der Spielerinnen um Alexandra Popp nicht nachvollziehbar und auf das Schärfste zu verurteilen.



Einen Feldverweis für die Gäste wurde von den Zuschauern des Gastvereins ebenfalls mit Frauenfeindlichen Sprüchen garniert, „Blinde Tusse“, war einer davon. Man muss sich die Frage stellen was solche Menschen auf dem Sportplatz wollen.



Wer immer noch nicht begriffen hat, dass Frauen und Fußball ebenfalls zusammengehören, ob als Spielerin, Schiedsrichterin, Vereinsverantwortliche, sollte doch einfach daheim bleiben! Die „Frauen an den Herd“-Mentalität ist ein Relikt grauer Vorzeit und hat nichts mit der heutigen Gesellschaft zu tun!



Freundliche Grüße

Ingo Ernst

Bezirksvorsitzender

Enz/Murr