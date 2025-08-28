Vorjahresvizemeister startet mit Last-Minute-Sieg

Am Mittwochabend wurde der erste Spieltag mit drei Nachholspielen abgeschlossen. Der Vorjahreszweite TuS Chlodwig Zülpich musste zu Bezirksligaabsteiger Schwarz-Weiß Nierfeld und kam dort zu einem späten und etwas glücklichen 2:1 Auswärtssieg und das nach fast 50 minütiger Unterzahl. Chapeau! Der SV Frauenberg entführte beim SV Schöneseiffen die drei Zähler mit einem 2:0 Erfolg. Beim Duell Weilerswist gegen Flamersheim/Kirchheim sah alles nach einem knappen Auswärtssieg für die SG aus, ehe Weilerswists Max Becker Sekunden nach seiner Einwechslung zum 1:1 Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit traf.
Das sind die Fakten zu den drei Nachholspielen:
SV Schöneseiffen 1950 – SV Frauenberg 0:2
SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen (21. Nino Nießen) (67. Marvin Domalewski), Niklas Kirch, Nils Fink, Martin Hupp, Fabian Möhrer (59. Marcel Kreiß), Lukas Sauer, Felix Jenniches (67. Pascal Meyer), Marcel Hupp, Timo Bornewasser, Torben Hörnchen - Trainer: Heiko Zimmer
SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk, Leon Vohsen (46. Jan Tornow), Wesley Schleicher, Marcel Kaiser (21. Deniz Arigan), Tom Bauer (86. Yannik Hergarten), Julian Crombach, Ben Huthmacher, Sebastian Kaiser (78. Tobias Wolfer), Justin Brams - Trainer: Kurt Krüger
Schiedsrichter: Ismael Gündogan - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Ben Huthmacher (5.), 0:2 Tobias Wolfer (90.+2)
SSV Weilerswist 1924 – SG Flamersheim / Kirchheim 1:1
SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Björn Büscher, Felix Kortholt, Solehi Salohidin (82. Maxim Zajcev), Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda (94. Max Becker), Dennis Besirovic, Mike Nandzik (46. Firat Bagkan), Daouda Coulibaly - Trainer: Frederik Ziburske
SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen (73. Tim Neumann), Sven Förster, Lukas Mager, Timo Jäntgen (82. Kasimir Johannes Reutershan), Paul Doppelfeld, Marco Klein, Lukas Heiwolt, Daniel Graichen (58. Eduard Lindner), Oleh Ponochovnyi (85. Michael Euskirchen) - Trainer: Marco Markwald
Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Timo Jäntgen (61.), 1:1 Max Becker (90.+6)
Besondere Vorkommnisse: Felix Kortholt (SSV Weilerswist 1924) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (67.).
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 1:2
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl (89. Denis Gusalic), Jonas Küpper, Luca Bläser, Oleksandr Chornyi, Mory Kaba (90. Marcel Maus), Yannick Schorn (79. Patrick Pohl) (89. Denis Gusalic), Marlon Vogt - Trainer: Dirk Scheer - Trainer: Vincent Rick - Trainer: Jürgen Hallmann
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Alexandros Stefanidis, Leon Seeberger (46. Niklas Fechner), Dennis Kutscheruk (73. Sebastian Zaun), Jakob Raudszus, Sebastian Esser, Jakob Fischer, Lukas Bungart, Daniel Esser, Marcel Blum, Julian Eversheim (90. Dave Dahlmann) - Trainer: Marc Altendorf - Trainer: Abdulah Turan - Trainer: Reiner Schleifer
Schiedsrichter: Jürgen Breuer - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Luca Bläser (23.), 1:1 Marcel Blum (39.), 1:2 Jakob Fischer (90.)
Gelb-Rot: Jakob Raudszus (41./TuS Chlodwig Zülpich 1896 II/Wiederholtes Foulspiel)
Sieben Tore gab es am Mittwochabend. Diese teilen sich sieben Spieler, sodass es keine Veränderungen bei den vorderen Plätzen gibt.
Das Ranking der besten Torschützen:
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 3
1. Christoph Schmauder (TSV Schönau): 3
3. Florian Metzen (TSV Schönau): 2
3. Maciej Wojnowski (Sportfreunde DHO): 2
3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 2
3. Alexander Joist (SSV Eintracht Lommersum): 2
3. Jens Knebel (SV Sötenich): 2
8. weitere 20 Spieler mit einem Treffer
Im ersten Ligapflichtspiel für seinen neuen Verein blieb Frauenbergs Dominik Schöpfer gleich mal ohne Gegentor. Damit sammelt er auch seinen ersten Punkt im Saisonranking um die Weiße Weste in der Kreisliga A.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 1
1. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.