Hitzig bis schwitzig - Zwischen Nierfeld (links Felix Klinkhammer) und Zülpich II (rechts mit Marcel Blum) ging es heiß her – Foto: Rocco Bartsch

Vorjahresvizemeister startet mit Last-Minute-Sieg So liefen die Nachholspiele des 1. Spieltags in der Kreisliga A Verlinkte Inhalte KL A Euskirchen Nierfeld SG Dahlem Lommersum Zülpich II + 12 weitere

Am Mittwochabend wurde der erste Spieltag mit drei Nachholspielen abgeschlossen. Der Vorjahreszweite TuS Chlodwig Zülpich musste zu Bezirksligaabsteiger Schwarz-Weiß Nierfeld und kam dort zu einem späten und etwas glücklichen 2:1 Auswärtssieg und das nach fast 50 minütiger Unterzahl. Chapeau! Der SV Frauenberg entführte beim SV Schöneseiffen die drei Zähler mit einem 2:0 Erfolg. Beim Duell Weilerswist gegen Flamersheim/Kirchheim sah alles nach einem knappen Auswärtssieg für die SG aus, ehe Weilerswists Max Becker Sekunden nach seiner Einwechslung zum 1:1 Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit traf.

Das sind die Fakten zu den drei Nachholspielen: SV Schöneseiffen 1950 – SV Frauenberg 0:2

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen (21. Nino Nießen) (67. Marvin Domalewski), Niklas Kirch, Nils Fink, Martin Hupp, Fabian Möhrer (59. Marcel Kreiß), Lukas Sauer, Felix Jenniches (67. Pascal Meyer), Marcel Hupp, Timo Bornewasser, Torben Hörnchen - Trainer: Heiko Zimmer

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk, Leon Vohsen (46. Jan Tornow), Wesley Schleicher, Marcel Kaiser (21. Deniz Arigan), Tom Bauer (86. Yannik Hergarten), Julian Crombach, Ben Huthmacher, Sebastian Kaiser (78. Tobias Wolfer), Justin Brams - Trainer: Kurt Krüger

Schiedsrichter: Ismael Gündogan - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Ben Huthmacher (5.), 0:2 Tobias Wolfer (90.+2)



SSV Weilerswist 1924 – SG Flamersheim / Kirchheim 1:1

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Björn Büscher, Felix Kortholt, Solehi Salohidin (82. Maxim Zajcev), Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda (94. Max Becker), Dennis Besirovic, Mike Nandzik (46. Firat Bagkan), Daouda Coulibaly - Trainer: Frederik Ziburske

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen (73. Tim Neumann), Sven Förster, Lukas Mager, Timo Jäntgen (82. Kasimir Johannes Reutershan), Paul Doppelfeld, Marco Klein, Lukas Heiwolt, Daniel Graichen (58. Eduard Lindner), Oleh Ponochovnyi (85. Michael Euskirchen) - Trainer: Marco Markwald

Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 85

Tore: 0:1 Timo Jäntgen (61.), 1:1 Max Becker (90.+6)

Besondere Vorkommnisse: Felix Kortholt (SSV Weilerswist 1924) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (67.).



SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – TuS Chlodwig Zülpich 1896 II 1:2

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl (89. Denis Gusalic), Jonas Küpper, Luca Bläser, Oleksandr Chornyi, Mory Kaba (90. Marcel Maus), Yannick Schorn (79. Patrick Pohl) (89. Denis Gusalic), Marlon Vogt - Trainer: Dirk Scheer - Trainer: Vincent Rick - Trainer: Jürgen Hallmann

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Alexandros Stefanidis, Leon Seeberger (46. Niklas Fechner), Dennis Kutscheruk (73. Sebastian Zaun), Jakob Raudszus, Sebastian Esser, Jakob Fischer, Lukas Bungart, Daniel Esser, Marcel Blum, Julian Eversheim (90. Dave Dahlmann) - Trainer: Marc Altendorf - Trainer: Abdulah Turan - Trainer: Reiner Schleifer

Schiedsrichter: Jürgen Breuer - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Luca Bläser (23.), 1:1 Marcel Blum (39.), 1:2 Jakob Fischer (90.)

Gelb-Rot: Jakob Raudszus (41./TuS Chlodwig Zülpich 1896 II/Wiederholtes Foulspiel) Sieben Tore gab es am Mittwochabend. Diese teilen sich sieben Spieler, sodass es keine Veränderungen bei den vorderen Plätzen gibt.