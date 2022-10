Auf der Überholspur: die SpVgg Niederalteich kann mit einem Sieg bei der SpVgg Plattling einen Verfolger abschütteln. – Foto: Stefan Ritzinger

Vorjahresvize fordert Leader Auerbach - Plattling schon unter Druck 12. Spieltag: Gallmaier-Elf erwartet Neuhausen +++ Isarstädter gegen Niederalteich in der Pflicht

Nach dem 0:1 gegen Auerbach wartet auf die SpVgg Plattling am zwölften Spieltag der Kreisliga Straubing bereits das nächste Topspiel. Gegen die SpVgg Niederalteich darf sich der hoch gehandelte Bezirksligaabsteiger dabei keinen erneuten Ausrutscher leisten, um nicht schon früh den Anschluss nach ganz oben zu verlieren. Spitzenreiter SV Auerbach muss gegen den Vorjahresvize SV Neuhausen/Offenberg Farbe bekennen, während der TSV Lindberg den ASV Degernbach erwartet. Im Tabellenkeller sind der SV Motzing (in Geiersthal) und der SC Zwiesel (gegen DJK SB Straubing) zum Siegen verdammt.

Karl Prebeck (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Gegen Auerbach hatten wir eine richtig gute erste Halbzeit, die zweite Halbzeit gehörte dann aber Auerbach und wir haben den entscheidenden Fehler zum Gegentor gemacht. Das wurde bestraft und deshalb haben wir verloren. Mit Niederalteich kommt nun der nächste Favorit auf die Meisterschaft. Mit Tobi Stadler haben sie einen Taktikfuchs an der Linie, der genau weiß wie die Gegner agieren. Die Mannschaft muss auf dem Platz zusammenhalten, um etwas Zählbares zu holen." Personalien: Fehlen werden weiterhin Tobias Groß, Lulzim Mula und Johannes Wildfeuer. Einige Einsätze werden sich krankheitsbedingt erst kurzfristig entscheiden.

Tobias Jakob (Abteilungsleiter SpVgg Niederalteich): "In Kirchberg konnten wir endlich auch auswärts mal auf ganzer Linie überzeugen. Die Mannschaft hat 90 Minuten geackert und gekämpft und sich den Auswärtsdreier redlich verdient. Genau so müssen wir auch in Plattling antreten. Wir wollen der SpVgg das Leben so schwer wie möglich machen und ein maximal unangenehmer Gegner sein." Personalien: Luca Kapfenberger fällt weiterhin aus und wird dieses Jahr nicht mehr spielen können.



Andreas Wagner (Trainer SC Zwiesel): "Die Niederlage in Degernbach war wieder unnötig. Vorne fehlt uns die Durchschlagskraft und hinten wird fast jeder Fehler bestraft. Personell kann ich für Sonntag aktuell noch keine Prognose sagen, wir haben wieder einige angeschlagene Spieler. Wir werden uns aber mit aller Macht gegen den Abstiegskampf wehren."

Volker Oßwald (Trainer DJK SB Straubing): "Nach dem heiß umkämpften und letzten Endes verdienten Sieg im Derby gegen Steinach ist die Stimmung gut und diese wollen wir am Wochenende auch mit nach Zwiesel nehmen. Wir wissen sehr wohl, wie wichtig die Partie für unseren Gegner ist. Dieser Sache wollen wir uns stellen und mit der Einsatzbereitschaft, Zweikampfstärke und Cleverness des letzten Spiels an die Sache rangehen. Sollte uns dies gelingen, dann können wir vielleicht auch dort etwas Zählbares mitnehmen."



Peter Gallmaier (Trainer SV Auerbach): "Mit Neuhausen erwarten wir einen Gegner, der nur aufgrund der verletzungsbedingten Anfangsphase hinten dran steht. Sie nach dem Tabellenstand zu messen, wäre leichtsinnig und fatal. Sie waren nicht umsonst letztes Jahr Tabellenzweiter. Dazu haben sie erfahrene Spieler in ihren Reihen, die Spiele alleine entscheiden können. Aber nachdem wir es letzte Woche geschafft haben in Plattling siegreich zu sein, wollen wir natürlich nachlegen, um weiterhin vorne zu bleiben. Dazu ist aber genauso wieder eine Top-Einstellung jedes Einzelnen von Nöten."

Johann Lauerer (Co-Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Gegen Geiersthal konnten wir nicht an die Leistungen der Vorwoche anknüpfen. Jetzt heißt es für uns Mund abwischen, den schwachen Auftritt von letzter Woche vergessen und in den letzten Spielen vor der Winterpause das Maximum rausholen. Gegen das aktuelle Spitzenteam aus Auerbach erwarte ich ein sehr intensives Spiel gegen einen hochmotivierten Gegner, der alles daran setzen wird, um den Platz an der Tabellenspitze zu festigen. Wir müssen über 90 Minuten fehlerfrei, konzentriert und fokussiert agieren, um etwas Zählbares mitzunehmen." Personalien: Christopher Riedl, Michael Bachinger, Simon Godec und David Dallmeier stehen nicht zur Verfügung.



Daniel Färber (Trainer ASV Steinach): "Wir haben in den letzten beiden Partien sechs Gegentore kassiert, deshalb ist unsere Siegesserie bei der DJK verdient zu Ende gegangen. Um gegen Kirchberg in die Erfolgsspur zurückzukehren, müssen wir als Team besser verteidigen und die individuellen Fehler abstellen. Kirchberg gehört in meinen Augen seit Jahren zu den Teams mit der besten Struktur im Spiel und ist daher schwierig zu bespielen. Unser Ziel sind vier Punkte aus den verbleibenden beiden Spielen der Vorrunde. Ich bin überzeugt von der Qualität meiner Mannschaft, jetzt gilt es diese auch wieder auf den Platz zu bekommen." Personalien: Sebastian Winkler wird in den Kader zurückkehren, ansonsten gibt es noch das ein oder andere Fragezeichen.

Alois Kronschnabl und Andreas Winter (Spielertrainer SV Kirchberg im Wald): "Gegen Steinach müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen. Unsere Chancen waren gegen Niederalteich viel zu harmlos und auch hinten haben wir zu viel zugelassen. Können wir diese Tugenden nicht abstellen, dann wird es in Steinach sehr schwer etwas zu holen. Wir müssen anders auftreten und auch wieder den Siegeswillen zeigen, der uns ausmacht. Gelingt uns das, dann kann etwas Zählbares herausspringen. Zumindest streben wir den obligatorischen Auswärtspunkt an." Personalien: Der Kader bleibt aller Voraussicht nach unverändert, hinter ein paar Spielern steht jedoch noch ein Fragezeichen.



Dominik Wagner (Co-Trainer TSV Lindberg): "Das umkämpfte Remis beim SV Winzer liegt hinter uns. Wir hatten ein Chancenplus und hätten gegen den starken Mitaufsteiger auch drei Punkte mitnehmen können. Nichtsdestotrotz liegt unser Fokus nun beim ASV Degernbach. Wir wollen unsere Sache unbedingt besser machen und die Punkte in Lindberg behalten. Der ASV ist bisher auf fremdem Grün sieglos. Wir werden hellwach sein, damit diese Serie nicht auf unserem Platz reißt." Personalien: Der Neuling kann personell aus dem Vollen schöpfen.

Marco Berger (Spielertrainer ASV Degernbach): "Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Zwiesel steht uns in Lindberg eine sehr knackige Aufgabe bevor. Damit wir etwas holen, müssen wir aber gegenüber dem Zwiesel-Spiel leistungstechnisch gewaltig zulegen. Leider schaut's personell wieder zappenduster aus. Neben Verletzungen haben wir leider auch ein paar Coronaerkrankte dazu bekommen." Personalien: Mit Dominik Saller, Marco Kulzer, Elias Primbs, Max Gerl, Marco Berger, Guido Süllner, Luca und Niklas Greindl fallen gleich acht Spieler aus.



Thomas Gegenfurtner (Trainer SV Schwarzach): "Leider konnten wir in Motzing nicht die angepeilten drei Punkte mit nach Hause nehmen und mussten uns mit einer gerechten Punkteteilung zufrieden geben. Gegen bisher stark aufspielende Winzerer sind wir klarer Außenseiter und es wird verdammt schwer zu punkten. Dennoch können wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, Kampf und Leidenschaft auch hier für eine Überraschung sorgen." Personalien: Die Situation beim Aufsteiger bleibt weiterhin angespannt. Verletzungs- bzw. krankheitsbedingt fehlen werden Lukas und Jonas Wintermeier, Simon Kopp, Stefan Meier und zudem der noch gesperrte Thomas Moser.

Christian Geier (Abteilungsleiter SV Winzer): "Am Sonntag gegen Lindberg war es 70 Minuten lang ein offener Schlagabtausch. In den letzten 20 Minuten war Lindberg die stärkere Mannschaft. Somit sind wir mit dem Punkt zufrieden. Mit Schwarzach wartet nun der nächste Mitaufsteiger, dessen Tabellenplatz in meinen Augen aktuell etwas täuscht. Wenn die Verletzten wieder da sind, wird Schwarzach noch einige Plätze gut machen. Wir erwarten ein kampfbetontes Spiel." Personalien: Bis auf die Langzeitausfälle könnten am Sonntag soweit alle Mann in den Kader zurückkehren.







