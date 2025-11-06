Vorjahresgewinnerin teilt sich ersten Platz – Lehner knapp dahinter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Letzten Monat schon erster Platz, nun ist Verena Graf wieder an der Spitze der Torjäger-Liste. Die amtierende Top-Torschützin macht ihrem Titel alle Ehre. Neunmal traf die 25-Jährige das gegnerische Tor. Auffällig ist aber, dass die sonst so treffsichere Spielerin des SV Wilting im Oktober nur ein einziges Mal einnetzte. Am 6. Spieltag gegen den FC Augsburg traf sie nach bereits drei Minuten und brachte den SV WIlting in Führung. Letztendlich ging die Partie Remis aus.

Den ersten Platz belegt Graf aber nicht alleine. Mit ebenfalls neun Scorern teilt sie sich diesen mit Lisa Wendschuh. Letzten Monat befand sie sich noch auf dem dritten Platz mit fünf Treffern. Im Oktober verdoppelte die 19-Jährige beinahe ihre Torausbeute. Der SV Thenried befindet sich aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit je einem Doppelpack von ihr am 6. und 7. Spieltag ist dieser Rang auch ihr zu verdanken.