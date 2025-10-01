Vorjahresgewinnerin marschiert wieder in Frauen-LL Süd

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Auch in der Frauen Landesliga Süd wird seit Ende August wieder gekickt. Nach fünf Spieltagen lassen sich die ersten Tabellenprognosen herauslesen. Und das ERDINGER Ranking um die 15 Kästen wird ebenfalls aussagekräftiger. Die Vorjahresgewinnerin startete wieder besonders gut in die Saison. Verena Graf vom SV Wilting steht mit acht Saisontreffern in fünf Spielen an der Spitze der Rangliste. Am vergangenen Wochenende beim 2:1-Heimsieg über den SV Frauenbiburg schnürte die 25-Jährige einen Doppelpack und entschied quasi im Alleingang das Spiel.

Erste Graf-Verfolgerin ist Merle Härtinger vom SC Amicitia München. Sechs Treffer in fünf Partien erzielte die Mittelfeldstrategin bereits. Auch wenn die 20-Jährige seit zwei Spielen nicht mehr traf, bleibt vor allem ein Spiel in Erinnerung. Beim kuriosen 5:5-Remis gegen den SC Biberbach erzielte Härtinger die ersten vier Treffer für den SCA.