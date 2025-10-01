Vorjahresgewinnerin marschiert wieder in Frauen-LL Süd

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Auch in der Frauen Landesliga Süd wird seit Ende August wieder gekickt. Nach fünf Spieltagen lassen sich die ersten Tabellenprognosen herauslesen. Und das ERDINGER Ranking um die 15 Kästen wird ebenfalls aussagekräftiger. Die Vorjahresgewinnerin startete wieder besonders gut in die Saison. Verena Graf vom SV Wilting steht mit acht Saisontreffern in fünf Spielen an der Spitze der Rangliste. Am vergangenen Wochenende beim 2:1-Heimsieg über den SV Frauenbiburg schnürte die 25-Jährige einen Doppelpack und entschied quasi im Alleingang das Spiel.
Erste Graf-Verfolgerin ist Merle Härtinger vom SC Amicitia München. Sechs Treffer in fünf Partien erzielte die Mittelfeldstrategin bereits. Auch wenn die 20-Jährige seit zwei Spielen nicht mehr traf, bleibt vor allem ein Spiel in Erinnerung. Beim kuriosen 5:5-Remis gegen den SC Biberbach erzielte Härtinger die ersten vier Treffer für den SCA.
Auf dem letzten Podiumsplatz drängen sich gleich vier Spielerinnen ein. Kristina Schuster vom BCF Wolfratshausen, Lisa Wendschuh vom SV Thenried, Andrea Kurz vom SV Kirchberg und Maike Lehner vom FC Alburg stehen allesamt bei fünf Treffern in der abgelaufenen Saison.
1. Verena Graf, SV Wilting: 8 Tore
2. Merle Härtinger, SC Amictia München: 6 Tore
3. Maike Lehner, FC Alburg: 5 Tore
3. Andrea Kurz, SV Kirchberg i. w.: 5 Tore
3. Lisa Wendschuh, SV Thenried: 5 Tore
3. Kristina Schuster, BCF Wolfratshausen: 5 Tore
7. Hivi Askar, FFC Wacker München II: 4 Tore
8. Tamara Schneider, SV Frauenbiburg: 3 Tore und sechs weitere Spielerinnen mit je drei Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!