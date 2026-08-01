Vorjahresfinale findet seine Neuauflage: Heuberg gegen Krauchenwies

– Foto: Sarah Hanner

Der TSV Harthausen/Scher begann mutig und setzte bereits in der ersten Minute mit einem Abschluss von Thomas Rösch das erste Ausrufezeichen. Doch nahezu im direkten Gegenzug ging der FC Krauchenwies früh in Führung. Nach einem missglückten Klärungsversuch hob Patrick Vogler den Ball in der 2. Minute über den Torhüter hinweg ins Netz. Nach einem Freistoß für den TSV Harthausen in der 10. Minute blieben weitere Torchancen zunächst aus. Krauchenwies hatte in dieser Phase leichte optische Vorteile. In der 18. Minute folgte dann ein sehenswerter Angriff: Vogler bediente auf der linken Seite Müller, der den Ball im Strafraum quer auf den freistehenden Valentin Bauch-Bok legte. Nachdem zunächst der Pfosten den Ausgleich verhinderte, verwandelte Bauch-Bok den Nachschuss zum 2:0. Im weiteren Verlauf nahm die Intensität der Partie deutlich zu. Harte Zweikämpfe und zahlreiche Unterbrechungen prägten das Spiel. Harthausen kam durch einen gelungenen Doppelpass zwischen der Nummer 19 und Thomas Rösch zur nächsten großen Möglichkeit, doch Rösch traf nur den Pfosten. Kurz vor der Pause fehlte bei einem Freistoß von Tunay Balci nicht viel zu einem Traumtor. Zu Beginn der zweiten Halbzeit plätscherte die Begegnung zunächst dahin. Harthausen war bemüht, erspielte sich aber zunächst keine klaren Torchancen. Nach einer Hereingabe köpfte Finn Locher mit dem Hinterkopf knapp neben das Tor. In der 43. Spielminute fasste sich Tunay Balci bei einem Freistoß aus rund 25 Metern ein Herz. Sein leicht abgefälschter Schuss war für Torhüter Siegel nicht zu parieren. Seit dem Wiederanpfiff war der TSV Harthausen/Scher die spielbestimmende Mannschaft und drängte auf den Anschlusstreffer. Philip Koch und Thomas Rösch vergaben jedoch jeweils per Kopf nach Hereingaben. Ab der 49. Spielminute musste der FC Krauchenwies in Unterzahl weiterspielen. Göggel räumte seinen Gegenspieler als letzter Mann von hinten ab und sah die Rote Karte. Dadurch verstärkte sich die Überlegenheit des TSV Harthausen/Scher, der seinen Gegner phasenweise am eigenen Strafraum einschnürte. Lediglich vereinzelte Entlastungsangriffe verschafften Krauchenwies etwas Luft. Kurz vor Schluss musste der FC Krauchenwies die letzte Minute sogar mit nur noch neun Spielern bestreiten. Fischer kam einen Schritt zu spät und sah nach einer Ampelkarte ebenfalls den Platzverweis. Trotz doppelter Unterzahl verteidigte der FC Krauchenwies die Führung mit großem Einsatz und kämpfte sich ins Finale.

Halbfinale 2