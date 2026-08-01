Vorjahresfinale findet seine Neuauflage: Heuberg gegen Krauchenwies

Halbfinale 1
FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen – TSV Harthausen/Scher 2:1 (2:0)
Tore: Patrick Vogler, Valentin Bauch-Bok, Tunay Balci
Der TSV Harthausen/Scher begann mutig und setzte bereits in der ersten Minute mit einem Abschluss von Thomas Rösch das erste Ausrufezeichen. Doch nahezu im direkten Gegenzug ging der FC Krauchenwies früh in Führung. Nach einem missglückten Klärungsversuch hob Patrick Vogler den Ball in der 2. Minute über den Torhüter hinweg ins Netz. Nach einem Freistoß für den TSV Harthausen in der 10. Minute blieben weitere Torchancen zunächst aus. Krauchenwies hatte in dieser Phase leichte optische Vorteile. In der 18. Minute folgte dann ein sehenswerter Angriff: Vogler bediente auf der linken Seite Müller, der den Ball im Strafraum quer auf den freistehenden Valentin Bauch-Bok legte. Nachdem zunächst der Pfosten den Ausgleich verhinderte, verwandelte Bauch-Bok den Nachschuss zum 2:0. Im weiteren Verlauf nahm die Intensität der Partie deutlich zu. Harte Zweikämpfe und zahlreiche Unterbrechungen prägten das Spiel. Harthausen kam durch einen gelungenen Doppelpass zwischen der Nummer 19 und Thomas Rösch zur nächsten großen Möglichkeit, doch Rösch traf nur den Pfosten. Kurz vor der Pause fehlte bei einem Freistoß von Tunay Balci nicht viel zu einem Traumtor. Zu Beginn der zweiten Halbzeit plätscherte die Begegnung zunächst dahin. Harthausen war bemüht, erspielte sich aber zunächst keine klaren Torchancen. Nach einer Hereingabe köpfte Finn Locher mit dem Hinterkopf knapp neben das Tor. In der 43. Spielminute fasste sich Tunay Balci bei einem Freistoß aus rund 25 Metern ein Herz. Sein leicht abgefälschter Schuss war für Torhüter Siegel nicht zu parieren. Seit dem Wiederanpfiff war der TSV Harthausen/Scher die spielbestimmende Mannschaft und drängte auf den Anschlusstreffer. Philip Koch und Thomas Rösch vergaben jedoch jeweils per Kopf nach Hereingaben. Ab der 49. Spielminute musste der FC Krauchenwies in Unterzahl weiterspielen. Göggel räumte seinen Gegenspieler als letzter Mann von hinten ab und sah die Rote Karte. Dadurch verstärkte sich die Überlegenheit des TSV Harthausen/Scher, der seinen Gegner phasenweise am eigenen Strafraum einschnürte. Lediglich vereinzelte Entlastungsangriffe verschafften Krauchenwies etwas Luft. Kurz vor Schluss musste der FC Krauchenwies die letzte Minute sogar mit nur noch neun Spielern bestreiten. Fischer kam einen Schritt zu spät und sah nach einer Ampelkarte ebenfalls den Platzverweis. Trotz doppelter Unterzahl verteidigte der FC Krauchenwies die Führung mit großem Einsatz und kämpfte sich ins Finale.
Halbfinale 2
SGM Heuberg – SGM Schmeien 3:1 (0:0)
Tore: Alexander Hoch, Elia Ruf, Elia Ruf, Hanjo Merz
Die SGM Heuberg versuchte von Beginn an, das Spiel mit hohem Pressing an sich zu reißen. Das gelang über weite Strecken der Anfangsphase, sodass die Heuberger einige Unsicherheiten der Schmeier zu ersten Annäherungsversuchen nutzen konnten. Die SGM Schmeien hatte dabei Glück, dass die mittlerweile zahlreichen Fehler nicht konsequent ausgenutzt wurden. Torhüter Stauß verhinderte in der ersten Halbzeit mehrfach den Rückstand. Wirklich gefährlich wurde es bis auf zwei oder drei Aktionen jedoch nicht. Kurz nach dem Wiederanpfiff gelang Spielertrainer Alexander Hoch nach einer Vorlage von Laurentiu Prundeanu per Kopf die überraschende Führung für die SGM Schmeien. Wenig später scheiterte Stauß nach einem langen Ball im Eins-gegen-eins am herausstürmenden Torhüter Schütz. Im zweiten Durchgang konnte die SGM Heuberg nicht mehr an ihre Überlegenheit aus der ersten Halbzeit anknüpfen. Der Führungstreffer gab den Schmeiern spürbar Auftrieb, sodass sich eine ausgeglichene und umkämpfte Partie entwickelte. Nach einer Flanke ließ Stauß den Ball fallen. Elia Ruf stand nach einem Querpass goldrichtig und schob zum 1:1-Ausgleich ein. Die SGM Schmeien blieb vor allem nach Standardsituationen gefährlich. Drei Minuten vor dem Ende setzte sich Hanjo Merz auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und legte den Ball mustergültig auf den freistehenden Elia Ruf quer. Dieser verwandelte den Nachschuss zur erneuten Führung. Direkt im Anschluss revanchierte sich Ruf bei seinem Vorlagengeber und legte Hanjo Merz den Treffer zum 3:1-Endstand auf.