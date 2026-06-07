Vorhang zu – VfR Sulz verabschiedet sich als Meister

Mit dem 30. und letzten Spieltag ist die Saison 2025/26 der Bezirksliga Nordschwarzwald Geschichte. Meister VfR Sulz verlor das Abschlussspiel bei der SG Ahldorf/Mühlen mit 1:3, was dem Titel jedoch keinen Abbruch tut. Die Sportfreunde Gechingen beendeten die Spielzeit mit einem 7:0-Schlussspurt bei TSF Dornhan und sicherten sich mit 58 Punkten die Vizemeisterschaft. Auf den übrigen Plätzen sorgte der letzte Spieltag noch für einige Verschiebungen – darunter ein überraschender Auswärtssieg von Ottenbronn in Eutingen und ein deutlicher Erfolg Gechingens in Dornhan.
Eine Überraschung zum Saisonabschluss: Der SV Althengstett gewann beim SV Wittendorf mit 2:1 und schloss die Spielzeit damit mit einem Auswärtssieg ab. Elvis Behramaj brachte Althengstett noch vor dem Halbzeitpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) in Führung. Roman Rieger glich in der 78. Minute für die Gastgeber aus, doch Christoph Hindenach erzielte in der 85. Minute den Siegtreffer für Althengstett zum 2:1-Endstand.
Wittendorf schließt die Saison mit 49 Punkten auf Rang vier ab. Althengstett klettert durch den Sieg noch auf 39 Punkte und Rang zwölf.
Die SGM Felldorf/Bierlingen verabschiedete sich mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den TSV Möttlingen aus der Saison. Thomas Baur war der entscheidende Akteur: Er traf in der 38. Minute zur Führung und legte kurz darauf in der 44. Minute das 2:0 nach. Möttlingen blieb ohne Gegentreffer – der Schlusspfiff bedeutete für die Gäste das Ende einer schwierigen Spielzeit.
Felldorf/Bierlingen schließt die Saison mit 39 Punkten auf Rang elf ab. Möttlingen beendet die Spielzeit als Tabellensechzehnter mit 13 Punkten.
Die SG Oberreichenbach/Würzbach gewann das Auswärtsspiel in Gültlingen mit 3:2 und schloss die Saison damit noch stark ab. Max Keppler brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung. Julian Schweitzer glich in der 19. Minute für Gültlingen aus, Marcus Pflieger stellte in der 44. Minute die Gastgeber mit 2:1 voran. Doch Keppler erzielte in der 69. Minute seinen zweiten Treffer zum 2:2-Ausgleich, ehe Johannes Neuweiler in der 83. Minute den 3:2-Siegtreffer für Oberreichenbach/Würzbach markierte.
Gültlingen beendet die Saison mit 44 Punkten auf Rang sieben. Oberreichenbach/Würzbach klettert noch auf Rang 13 mit 38 Punkten.
Der SV Baiersbronn gewann das Heimspiel gegen den 1. FC Altburg knapp mit 2:1 und schob sich damit noch an Altburg vorbei in der Abschlusstabelle. Kevin Schlotter brachte die Gastgeber in der 28. Minute in Führung, Rico Finkbeiner erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Jan Brecht erzielte in der 85. Minute noch den Anschlusstreffer für Altburg, doch der Ausgleich gelang den Gästen nicht mehr.
Baiersbronn schließt die Saison mit 48 Punkten auf Rang fünf ab, Altburg mit ebenfalls 48 Punkten auf Rang sechs – die bessere Tordifferenz entscheidet zugunsten von Baiersbronn.
Eine weitere Überraschung des letzten Spieltags: Der FV GW Ottenbronn gewann beim SV Eutingen mit 3:1 und schloss die Saison mit einem Auswärtserfolg ab. Levin Mandel brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Marvin Raible glich in der 25. Minute für Eutingen aus. Nach der Pause aber dominierte Ottenbronn: Julian Immisch traf in der 70. Minute zum 2:1, Micael Marques setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt zum 3:1.
Eutingen beendet die Saison mit 52 Punkten auf Rang drei. Ottenbronn klettert durch den Sieg noch auf 44 Punkte und Rang acht, punktgleich mit Gültlingen.
Die Sportfreunde Gechingen verabschiedeten sich mit einem beeindruckenden 7:0-Auswärtssieg bei TSF Dornhan aus der Saison und schlossen damit die Spielzeit als Vizemeister mit 58 Punkten ab. Manuel Anastacio eröffnete den Torreigen bereits in der 2. Minute. Andreas Kiwranoglou erhöhte in der 32. Minute auf 2:0, Jose Falcon-Lores traf in der 36. Minute zum 3:0. Nach der Pause setzte Marco Greiner in der 64. Minute das 4:0, Kiwranoglou erzielte in der 72. Minute seinen zweiten Treffer zum 5:0. Greiner vollendete in der 77. Minute seinen Doppelpack zum 6:0, ehe Dominik Gräber in der 90. Minute den 7:0-Endstand herstellte. Dornhan blieb ohne eigenen Torerfolg.
Gechingen schließt die Saison mit 58 Punkten als Vizemeister auf Rang zwei ab. Dornhan beendet die Spielzeit als Fünfzehnter mit 21 Punkten.
Der Meister VfR Sulz verlor das letzte Saisonspiel bei der SG Ahldorf/Mühlen mit 1:3 – ein Ergebnis, das dem Titelgewinn keinen Abbruch tut, aber die Gastgeber mit einem verdienten Heimsieg aus der Saison entlässt. Domenico Mosca brachte Sulz in der 35. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Ahldorf/Mühlen das Spiel: Pascal Trick traf in der 62. und in der 77. Minute doppelt, Raphael Hopf setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand.
VfR Sulz schließt die Saison mit 60 Punkten, einer Bilanz von 17 Siegen, 9 Unentschieden und 4 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 81:50 als verdienter Meister ab. Ahldorf/Mühlen klettert durch den Sieg noch auf Rang neun mit 42 Punkten.
Die SG Dornstetten schloss die Saison mit einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den VfL Nagold ab. Philipp Kilian brachte die Gastgeber in der 55. Minute in Führung, Felix Burkhardt erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. Nagold blieb ohne Torerfolg und musste sich mit einer Niederlage aus der Saison verabschieden.
Dornstetten verbessert sich mit dem Sieg noch auf 32 Punkte und Rang 14. Nagold beendet die Spielzeit mit 41 Punkten auf Rang zehn.
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