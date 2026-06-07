Vorhang zu – VfR Sulz verabschiedet sich als Meister

Eine Überraschung zum Saisonabschluss: Der SV Althengstett gewann beim SV Wittendorf mit 2:1 und schloss die Spielzeit damit mit einem Auswärtssieg ab. Elvis Behramaj brachte Althengstett noch vor dem Halbzeitpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) in Führung. Roman Rieger glich in der 78. Minute für die Gastgeber aus, doch Christoph Hindenach erzielte in der 85. Minute den Siegtreffer für Althengstett zum 2:1-Endstand.

Wittendorf schließt die Saison mit 49 Punkten auf Rang vier ab. Althengstett klettert durch den Sieg noch auf 39 Punkte und Rang zwölf.