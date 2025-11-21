Vorhang auf für das Kreispokal-Achtelfinale

Nachdem am vergangenen Wochenende der letzte reguläre Kreisliga-Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm stand, müssen nun noch einmal die Teams ran, die sich für das Kreispokal-Achtelfinale qualifiziert haben – wenn das Wetter mitspielt.

Auf Anderlinger Seite ist man sich bewusst, als Außenseiter in die Begegnung zu gehen. „Wir wollen nichts herschenken und das Spiel so lange wie möglich offen halten“, so Daniel Buhrfeind, Betreuer des Tabellenführers der 2. Kreisklasse Nord. „Zu Hause haben wir diese Saison bislang alles gewonnen. Vielleicht ist ja eine Überraschung drin.“

Den Anfang des Pokalachtelfinales auf Kreisebene macht am Freitag das Duell zwischen dem SV Anderlingen II und dem FC Nordheide. Kreisligist Nordheide wird dabei nicht den Fehler machen, den zwei Klassen tiefer spielenden Gegner zu unterschätzen. „Anderlingen II ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Sie werden alles daransetzen, dass es so bleibt“, glaubt FC-Betreuer Thorsten Holst. Doch Nordheide wird alles daransetzen, das Viertelfinale zu erreichen.

Am Sonntag fordern dann auch einige andere unterklassige Teams einen Kreisligisten heraus. So spielt der FC Ummel, aktuell Fünfter der 1. Kreisklasse Nord, gegen die SG Unterstedt II. FC-Coach Thore Wülpern ist mit dem bisherigen Verlauf der Hinrunde sehr zufrieden, hat aber noch ein klares Ziel: „Wir wollen die letzten beiden Pflichtspiele des Jahres gewinnen“, so der Ummel-Trainer, wohlwissend, dass es schwierig wird. „Unterstedt II wird uns alles abverlangen, doch genauso wollen wir ihnen alles abverlangen, auch wenn sie eine Klasse höher spielen.“

Die gleiche Konstellation besteht in der Partie Oldendorf gegen Walsede. Oldendorf hat als Zweiter der 1. Kreisklasse Nord gute Chancen, im nächsten Jahr selbst Kreisliga zu spielen, Walsede ist dort bereits im zweiten Jahr. Gerade wegen dieser Aufstiegschance hat der Pokal in dieser Saison jedoch eine eher untergeordnete Rolle für Viktoria-Trainer Jörg Blicharski. „Das bedeutet aber nicht, dass wir die Pokalspiele nicht ernst nehmen“, betont Blicharski. „Dementsprechend bereite ich meine Mannschaft auf den Gegner so vor, dass wir eine Runde weiterkommen.“

Pokalgegner Gnarrenburg begegnet TuS-Coach Sören Haß mit Respekt

Das dritte Duell 1. Kreisklasse Nord gegen Kreisliga findet zwischen dem TSV Gnarrenburg und dem TuS Zeven statt. Gnarrenburg ist derzeit als Dritter hinter Karlshöfen in Lauerstellung, und Zeven steht im sicheren Mittelfeld der höchsten Liga auf Kreisebene. Dem Pokalgegner begegnet TuS-Coach Sören Haß mit Respekt: „Mit Gnarrenburg haben wir sicher nicht das leichteste Los erwischt. Das ist eine junge, spielstarke Truppe. Dennoch wollen wir uns mit unseren Stärken durchsetzen“, so der Zevener Trainer.



Last but not least kommt es noch zum Spiel des Kreisligaspitzenreiters gegen die Reserve des amtierenden Kreisligameisters. Dabei ist man sich beim MTSV Selsingen II bewusst, dass man als absoluter Außenseiter in die Partie gehen wird. Doch abschenken wollen die Selsinger das Spiel nicht. „Wir haben nichts zu verlieren und werden deshalb alles reinwerfen und versuchen, Nadelstiche zu setzen“, erklärt Trainer Nils-Oliver Kraenke.

Wörpetal-Coach Dennis Bargemann ist sich der Favoritenrolle seiner Mannschaft bewusst: „Wenn du hoch gewinnst, sagen alle: war ja klar. Wird es eng, fragen alle, was da los war. In 99 Prozent der Fälle gewinnen wir das Spiel, aber genau das andere Prozent macht den Pokal aus. Am Ende geht es einfach darum, eine Runde weiterzukommen.“