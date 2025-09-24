Vorgezogenes Finale: Wickrath gegen Mennrath

„Zu Hause auf unserer Anlage wird es schwer, uns zu schlagen“, gibt sich Wickrath-Trainer Gianluca Nurra kampflustig. Dennoch werde es auf Kleinigkeiten ankommen: „Ich rechne mit einem 50:50-Spiel“, sagt Nurra. Da es parallel kein weiteres Spiel am Mittwochabend gibt, sondern die Partie in Wickrath die letzte der Achtelfinal-Runde ist, sollte das Derby auch eine Menge Zuschauer anziehen, ist er sich sicher.

In der Bezirksliga ist Wickrath gut in die Saison gestartet, lauert als Dritter mit 13 Punkten aus sechs Spielen hinter dem Führungsduo Brüggen und Odenkirchen. Der dritte Spieltag sei ein kleiner Dämpfer gewesen, so der Trainer, als der TuS gegen Aufsteiger Kempen nur ein Remis holte. Seitdem gelangen drei Siege in Serie, darunter waren zwei Kantersiege (6:0 gegen 1. FC Mönchengladbach und 7:2 gegen den SV Lürrip). „Wir sind im Flow. Dazu haben sich einige Verletzte wieder fit gemeldet. Gegen Mennrath haben wir die volle Kapelle“, sagt Nurra.

Er kann in seinem Kader auf eine hohe Leistungsdichte zählen, 16 bis 17 Spieler könnte er ohne Probleme in der ersten Elf einsetzen. Die hohe Leistungsdichte habe ihm erlaubt, beim Ligaspiel gegen Lürrip am Samstag gezielt einige Spieler mit Blick auf die Pokal-Partie zu schonen: „Ich habe Moritz Virkus und Moritz Lambertz geschont“, erklärt Nurra. Beide kamen nur zu einem 25-Minuten-Einsatz. Gegen den klassenhöheren Favoriten Mennrath wollen die Wickrather jetzt alles reinwerfen.

Mennrath noch in der Findungsphase

Darauf ist auch Mennrath mit seinem neuen Trainer Marc Trostel gefasst. Auch der Landesligist hat sich nach einem durchwachsenen Saisonbeginn mit zuletzt zwei Siegen in Folge stabilisiert. „Die Jungs haben von mir als Trainer ein paar neue Inhalte bekommen, wir sind noch dabei, uns zu finden. Über die Siege in den letzten beiden Spielen sind wir froh und richten den Blick in Richtung oberes Tabellendrittel“, sagt Trostel. Mit diesem ist die Victoria als Achter schon auf Tuchfühlung.

Als Sieger des Kreispokals 2024/25 ist auch für Mennrath das Finale das klare Ziel. „Der Kreispokal ist der Weg in den Niederrheinpokal. Es war für uns jetzt ein Highlight, gegen Duisburg spielen zu dürfen und wir haben ein Interesse, uns diese Möglichkeit erneut zu erarbeiten“, erklärt der Trainer. Wickrath als Gegner bereits im Achtelfinale ist da ein unangenehmes Los, weiß auch Trostel. „Das Spiel hätten wir uns auch im Halbfinale oder Finale gewünscht. Sicher wäre es schöner gewesen, jetzt einen einfacheren Gegner zu haben. Aber wir nehmen es jetzt so“, sagt der 48-Jährige.

Mennrath kann aktuell nicht mit der „vollen Kapelle“ antreten, muss in der Englischen Woche mit seinen Kräften haushalten. Denn am Sonntag wartet in der Landesliga mit dem Spitzenreiter ASV Süchteln ein weiterer schwerer Brocken auf die Victoria. „Wir haben zwei schwere Spiele vor der Brust. Aber der Kader ist groß, wir wollen jetzt mit der bestmöglichen Mannschaft antreten“, versichert Trostel.

Den Wickrathern zollt er Respekt und rechnet ebenfalls mit einem Spiel auf Augenhöhe – trotz des Klassenunterschieds. „Sie haben eine junge Truppe, die sich aber seit Jahren kennt. Sie sind immer hoch motiviert und spielen einen guten und intensiven Fußball“, sagt Trostel. „Es wird eine große Herausforderung, da zu bestehen, denn sie werden mutig auftreten, aber wir wollen unser Spiel durchspielen und am Ende gewinnen“, ist für ihn das Ziel klar.

Durch seine früheren Engagements beim SC Waldniel und im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach habe er auch mit Wickrath durchaus Berührungspunkte gehabt und kenne einige der Spieler.