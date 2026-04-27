Vorgezogenes Finale in Greifswald: Hansa kämpft ums DFB-Pokal-Ticket

Der Greifswalder FC kommt unter Trainer Björn Lipfert mit einem Torverhältnis von 45:1 seit der ersten Pokalrunde in dieses Duell, Hansa selbst steht seit dem Einstieg in der zweiten Runde bei überragenden 42:1 Toren. Doch diese eindrucksvollen Werte sagen wenig über die eigentliche Brisanz der Ausgangslage: In der 3. Liga rangiert der FCH aktuell auf Platz fünf und damit knapp außerhalb der vier Plätze, die zur automatischen Teilnahme am DFB-Pokal berechtigen. Der Landespokal könnte damit zur einzigen Möglichkeit werden, im August in der ersten DFB-Pokal-Runde vertreten zu sein. Als die beiden höchstklassig spielenden Vereine im Bundesland stellt dieses Aufeinandertreffen das vorgezogene Finale zweier Favoriten dar, und das Volksstadion in Greifswald dürfte aus allen Nähten platzen.

Das 2:5 gegen den SSV Jahn Regensburg war ein bitterer Einschnitt. Vor 25.885 Zuschauern lief die Rostocker Defensive einem frühen Rückstand hinterher, den Eric Hottmann mit vier Treffern für Regensburg entscheidend mitgeprägt hatte. Zwar verkürzten Christian Kinsombi und ein Eigentor von Leopold Wurm zwischenzeitlich auf 2:4, doch Eric Hottmann traf auch in der Schlussphase noch zum 2:5-Endstand. Trainer Daniel Brinkmann muss seine Mannschaft innerhalb von 72 Stunden neu ausrichten, eine mentale Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist.

Der Pokal als Pflicht und Chance

Auf dem Papier ist Hansa der klare Favorit, denn sie treten Drittligist gegen einen Regionalligisten an. Doch die eigene Tabellensituation verleiht dem Abend eine ganz eigene Schwere. Nur die ersten vier Plätze der 3. Liga berechtigen zur automatischen DFB-Pokal-Qualifikation, als derzeit Fünfter müsste Hansa den Landespokal gewinnen, um im August dabei zu sein. Ein Ausscheiden in Greifswald käme deshalb einer empfindlichen Niederlage für die Saisonplanung gleich. Im Viertelfinale hatte sich der FCH noch souverän gegen den 1. FC Neubrandenburg 04 aus der Verbandsliga (6. Liga) mit 5:1 durchgesetzt, der Maßstab für die eigene Erwartungshaltung ist damit gesetzt.

Historische Bilanz, echter Gegner

Die Vergangenheit spricht klar für Hansa: Alle drei bisherigen Pflichtspielduelle beider Vereine im Mecklenburg-Vorpommern-Pokal gewann der FCH. Endtstand 3:2 nach Elfmeterschießen im ersten Aufeinandertreffen im Jahr 2017, 4:0 im Viertelfinale 2018 und 1:0 im Viertelfinale der vergangenen Saison. Doch der aktuelle Greifswalder FC ist ein Gegner, dem Respekt gebührt. Im Viertelfinale gegen den Oberligisten TSG Neustrelitz lagen die Greifswalder noch in der Verlängerung in Rückstand, ehe sie mit drei Toren in 15 Minuten das Spiel noch mit 3:1 drehten. Eine Reaktion, die für den Charakter dieser Mannschaft spricht.

Personelle Sorgen trüben den Ausblick

Die Aufgabe wird durch mehrere verletzungsbedingte Ausfälle zusätzlich erschwert. Mit Kapitän Franz Pfanne, Emil Holten, Paul Stock und Cedric Harenbrock fehlen weiterhin wichtige Spieler. Besonders das voraussichtliche Fehlen von Emil Holten schmerzt: Der Stürmer, der seit der Rückrunde überragt, hatte auch im Viertelfinale gegen den 1. FC Neubrandenburg 04 in der Nachspielzeit noch getroffen und wurde auch beim 2:5 gegen Regensburg schmerzlich vermisst.

Trotz dieser Widrigkeiten ist der Auftrag klar: Hansa Rostock muss in Greifswald liefern und der Gästeblock der Mannschaft dabei lautstark den Rücken stärken.