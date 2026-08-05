Vorgezogenes Duell zum Hombresser Jubiläum

– Foto: Sportovní Fotografie

Die Begegnung des zweiten Spieltags wird bereits am Donnerstag ausgetragen. Hintergrund ist das 80-jährige Jubiläum des TSV Hombressen, das am Wochenende mit mehreren Programmpunkten gefeiert wird. Deshalb einigten sich die Vereine darauf, die Partie vorzuziehen.

Der Hombresser Erfolg wurde durch die frühe Rote Karte gegen Reinhardshagens Torhüter Jannik Braun begünstigt. „Die frühe Rote Karte für den Gegner hat uns natürlich in die Karten gespielt. Gerade bei dem heißen Wetter konnten wir den Ball und den Gegner noch mehr laufen lassen“, sagt der spielende Co-Trainer Dominik Lohne.

Sportlich treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zum Saisonauftakt unterschiedliche Ergebnisse verbuchten. Die SG Hombressen/Udenhausen gewann das Derby bei der SG Reinhardshagen mit 3:0, während Aufsteiger FC Großalmerode dem ambitionierten FSC Lohfelden bei der 1:2-Niederlage lange Paroli bot.

Positiv bewertet er vor allem die Kontrolle am Ball und die Defensivleistung. „Wichtig war für uns, dass wir zu null gespielt und gegen eine offensiv starke Mannschaft im gesamten Spiel nur eine zwingende Torchance zugelassen haben.“ Mit der Chancenverwertung war Lohne dagegen nicht vollständig zufrieden: „Wir hätten noch zwei oder drei Tore mehr schießen müssen. Da müssen wir effektiver werden.“

Großalmerode gewinnt Mut aus der Schlussphase

Auch Thomas Bartel nahm aus dem ersten Saisonspiel positive Erkenntnisse mit. Seine Mannschaft überließ Lohfelden zunächst bewusst mehr Spielanteile und konzentrierte sich auf das Umschaltspiel. „Mit ein bisschen mehr Mut hätten wir durchaus etwas Zählbares mitnehmen können“, sagt der Trainer des FC Großalmerode.

Etwa eine Viertelstunde vor dem Ende stellte Bartel sein System um und ließ seine Mannschaft offensiver agieren. „Da haben wir gesehen, dass wir auch eine solche Mannschaft beeindrucken können.“ Für die Partie in Hombressen kehrt Ralf Vogel in den Kader zurück. Weitere Ausfälle erwartet Bartel derzeit nicht.

Vertraute Trainer und klare Erwartungen

Besonders ist die Begegnung auch wegen der Verbindung zwischen beiden Trainerteams. SGHU-Trainer Alfred Igel arbeitete drei Jahre lang als Co-Trainer unter Bartel. „Alfred ist einer meiner besten Freunde. Er weiß genau, was ich mache, und wir kennen uns einfach sehr gut. Aber ein paar Geheimnisse wird jeder von uns noch haben“, sagt Bartel.

Die Gastgeber wollen ihren erfolgreichen Auftakt bestätigen. „Wichtig wird sein, mit derselben Einstellung in das Spiel zu gehen und keinen Schritt weniger zu machen als gegen Reinhardshagen“, erklärt Lohne. Bartel setzt dagegen auf Intensität und eine kompakte Leistung seines Aufsteigers. Seine Erwartungen formuliert er zurückhaltend: „Mit einem Punkt wäre ich mega zufrieden.“