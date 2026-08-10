 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Vorgezogenes Duell: Vornbach fordert Dingolfing heraus

Bereits am Dienstagabend steht in der Landesliga Mitte eine interessante Paarung auf dem Programm

von red · Gestern, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der FC Dingolfing um Jannik Bauer (re.) möchte bei der DJK Vornbach seiner Favoritenrolle gerecht werden
Der FC Dingolfing um Jannik Bauer (re.) möchte bei der DJK Vornbach seiner Favoritenrolle gerecht werden – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

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Weil die DJK Vornbach in diesem Jahr Veranstalter des in Neuhaus am Inn stattfindenden Grenzlandfest ist, wurde die ursprünglich für den 22. August terminierte Landesliga-Begegnung gegen den FC Dingolfing vorverlegt und wird bereits am Dienstagabend (Anstoß: 19 Uhr) ausgetragen. Erstmals zum (Wettkampf-) Einsatz kommt dann auch die erst in der Vorwoche neu installierte Flutlichtanlage.

Sportlich haben beide Klubs zuletzt Rückschläge einstecken müssen. Die Hausherren mussten nach ihrem fulminanten Saisonstart zweimal auswärts Federn lassen und zeigten bei der 0:3-Niederlage beim SC Luhe-Wildenau eine maue Leistung. Allerdings fehlten Vornbach zahlreiche Leistungsträger. Der FC Dingolfing musste sich erstmals nach fünf Monaten wieder in einem Pflichtspiel geschlagen geben und zog auf heimischen Geläuf gegen Spitzenreiter ASV Burglengenfeld mit 0:2 den Kürzeren.


Heute, 19:00 Uhr
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
19:00live


Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "In einem Heimspiel ist generell alles möglich, aber um den Favoriten aus Dingolfing zu ärgern, muss schon alles passen. Gerade defensiv müssen wir uns erheblich steigern.

Personalien: Der in den vergangenen beiden Partien schmerzlich vermisste Kapitän Daniel Fuchs ist im Normalfall wieder einsatzbereit. Dafür muss der in den Urlaub aufgebrochene Florian Kimberger ersetzt werden. Ob Lukas Spannbauer wieder eine Option wird, ist noch offen. Weiterhin auf der Ausfallliste stehen Thomas Schopf, Lucas Stallmeier, Felix Hois, Severin Rost und Florian Ruhhammer.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Leider haben wir gegen Burglengenfeld ein paar Dinge nicht so gemacht, wie sie gegen einen sehr emotionalen und guten Gegner notwendig gewesen wären. Die Niederlage ist abgehakt und schon am Dienstagabend haben wir die Chance, es wieder besser zu machen. Vornbach ist aber ein ganz heißes Pflaster und kann an einem guten Tag jeden Gegner wehtun. Um dort die Punkte mitzunehmen, brauchen wir eine gute und vor allem hochkonzentrierte Leistung.“

Personalien: Die Youngsters Adrian Reif und Andreas Bauer weilen im Urlaub. Verletzungssorgen gibt es aktuell nicht.