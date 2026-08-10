Vorgezogenes Duell: Vornbach fordert Dingolfing heraus

Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "In einem Heimspiel ist generell alles möglich, aber um den Favoriten aus Dingolfing zu ärgern, muss schon alles passen. Gerade defensiv müssen wir uns erheblich steigern.Personalien: Der in den vergangenen beiden Partien schmerzlich vermisste Kapitän Daniel Fuchs ist im Normalfall wieder einsatzbereit. Dafür muss der in den Urlaub aufgebrochene Florian Kimberger ersetzt werden. Ob Lukas Spannbauer wieder eine Option wird, ist noch offen. Weiterhin auf der Ausfallliste stehen Thomas Schopf, Lucas Stallmeier, Felix Hois, Severin Rost und Florian Ruhhammer.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Leider haben wir gegen Burglengenfeld ein paar Dinge nicht so gemacht, wie sie gegen einen sehr emotionalen und guten Gegner notwendig gewesen wären. Die Niederlage ist abgehakt und schon am Dienstagabend haben wir die Chance, es wieder besser zu machen. Vornbach ist aber ein ganz heißes Pflaster und kann an einem guten Tag jeden Gegner wehtun. Um dort die Punkte mitzunehmen, brauchen wir eine gute und vor allem hochkonzentrierte Leistung.“

Personalien: Die Youngsters Adrian Reif und Andreas Bauer weilen im Urlaub. Verletzungssorgen gibt es aktuell nicht.