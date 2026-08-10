Vorgezogenes Duell: Vornbach fordert Dingolfing heraus

Weil die DJK Vornbach in diesem Jahr Veranstalter des in Neuhaus am Inn stattfindenden Grenzlandfest ist, wurde die ursprünglich für den 22. August terminierte Landesliga-Begegnung gegen den FC Dingolfing vorverlegt und wird bereits am Dienstagabend (Anstoß: 19 Uhr) ausgetragen. Erstmals zum (Wettkampf-) Einsatz kommt dann auch die erst in der Vorwoche neu installierte Flutlichtanlage.
Sportlich haben beide Klubs zuletzt Rückschläge einstecken müssen. Die Hausherren mussten nach ihrem fulminanten Saisonstart zweimal auswärts Federn lassen und zeigten bei der 0:3-Niederlage beim SC Luhe-Wildenau eine maue Leistung. Allerdings fehlten Vornbach zahlreiche Leistungsträger. Der FC Dingolfing musste sich erstmals nach fünf Monaten wieder in einem Pflichtspiel geschlagen geben und zog auf heimischen Geläuf gegen Spitzenreiter ASV Burglengenfeld mit 0:2 den Kürzeren.
Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Leider haben wir gegen Burglengenfeld ein paar Dinge nicht so gemacht, wie sie gegen einen sehr emotionalen und guten Gegner notwendig gewesen wären. Die Niederlage ist abgehakt und schon am Dienstagabend haben wir die Chance, es wieder besser zu machen. Vornbach ist aber ein ganz heißes Pflaster und kann an einem guten Tag jeden Gegner wehtun. Um dort die Punkte mitzunehmen, brauchen wir eine gute und vor allem hochkonzentrierte Leistung.“
Personalien: Die Youngsters Adrian Reif und Andreas Bauer weilen im Urlaub. Verletzungssorgen gibt es aktuell nicht.