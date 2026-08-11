Vorgezogenes Duell: Bahlinger SC und KSC II teilen die Punkte

Vor 840 Zuschauern empfing der Bahlinger SC die Zweitvertretung des Karlsruher SC. Die Hausherren, die als Regionalliga-Absteiger in die Saison gestartet sind, erarbeiteten sich im ersten Durchgang einen Vorteil und gingen in Führung: Fynn Lienert erzielte in der 28. Minute das 1:0. Die Gäste aus Karlsruhe, die zum Auftakt noch eine herbe 0:3-Niederlage hinnehmen mussten, bewiesen im zweiten Abschnitt jedoch Moral und schlugen zurück. In der 68. Minute war es Niklas Behr, der den wichtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich markierte. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schlusspfiff.

Mit dieser Punkteteilung verharrt der Bahlinger SC im Tabellenmittelfeld. Mit nun zwei Unentschieden aus zwei absolvierten Partien belegen die Hausherren den siebten Tabellenplatz. Der Karlsruher SC II sichert sich derweil seinen ersten Zähler in der laufenden Runde und rangiert auf Platz 13