Vorgezogener Re-Start: Kreisligen Nord und Süd holen nach

Zusammengerechnet die Hälfte der Vereine in den beiden Kreisligen des Spielkreises Amberg/Weiden pausiert noch eine Woche, beziehungsweise gibt sich den letzten Schliff für einen erfolgreichen Start in die Restrückrunde am 21. und 22. März. Für insgesamt vierzehn Mannschaften allerdings ist die Winterpause etwas früher zu Ende, sie absolvieren am kommenden Wochenende Nachholspiele, um das Tabellenbild in ihrer Spielklasse geradezuziehen.

Im Norden beenden drei der vier die Liga anführenden Teams ihren "Winterschlaf" vorzeitig und haben dabei natürlich die Absicht, ihre gute Ausgangslage vor den finalen Matches der Saison weiter zu festigen. Dabei reist Ligaprimus SV 08 Auerbach (1./38) als haushoher Favorit zu Schlußlicht SV Kohlberg (14./4) und auch der TSV Eslarn (4./30) beim SC Eschenbach (12./11) sowie die SV Grafenwöhr (3./37) - auf eigenem Terrain gegen den VfB Rothenstadt (9./20) - schlüpfen in die gleiche Rolle und haben sicherlich nichts anderes, als einen Dreier auf der Agenda. Schließlich heißt es in Haidenaab "It´s Derbytime", wenn sich die Kaufmann-Elf (10./18) mit dem FC Vorbach (11./16) duelliert. Auch wenn der ASV durch den Heimvorteil leicht favorisiert sein dürfte, ist der Ausgang völlig offen, denn derartige Matches entwickeln ja oft eine Eigendynamik. Das bei Nachbarduellen grundsätzlich auf dem Spiel stehende Prestige rückt dabei in den Hintergrund, beide Teams wollen wichtiges Punktegut einfahren im Bestreben, den Keil zu den Abstiegsplätzen schon früh im Jahr dicker werden zu lassen.

SCE-Trainer Muhammet Dal: "Die Vorbereitung verlief ordentlich. Highlight war sicherlich das Trainingslager in Prag. Wir sind für das Wochenende gerüstet, ein ungemein wichtiges Nachholspiel am Sonntag gegen Eslarn wartet auf uns. Für uns ist jedes Spiel bis zum Saisonende wichtig und daher wollen wir zu Hause unbedingt gewinnen. Der Kader ist bis auf Josef Gradl und Manuel Schmidt, die mit einer Erkältung zu kämpfen haben, komplett." Eslarn-Spielercoach Peter Rackl: "Die Vorbereitung verlief intensiv, bereits Anfang Januar haben wir mit individuellen Läufen begonnen. Leider hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass wir ein wenig verspätet auf den Platz gehen konnten. Das Highlight war zweifelsfrei das Trainingslager in Pilsen am letzten Wochenende, was uns nicht nur fußballerisch weitergebracht hat, sondern auch das Mannschaftsgefüge stärken konnte. Wir freuen uns natürlich, dass es am Wochenende endlich wieder losgeht. Nichtsdestotrotz wartet mit dem SCE eine Mannschaft auf uns, die um jeden Punkt kämpft. Klar gehen wir als Favorit ins Rennen und wollen das auch in Eschenbach beweisen, alles andere als 3 Punkte wären eine Enttäuschung, wenn wir vorne nochmal ranschnuppern möchten. Erfreulich ist, dass der Kader nahezu komplett ist und sich auch einige Langzeitverletzte, wie Sandro Pregler, der diese Saison noch kein Punktspiel absolviert hat, wieder zurück sind."

Michael Kaufmann, Trainer des ASV: "Die Vorbereitung lief wetterbedingt sehr schwierig. Wir konnten erst Anfang März erstmals auf dem Platz trainieren, davor waren nur Läufe und Halleneinheiten möglich. Dennoch haben die Jungs dort gut und hart gearbeitet. Es spricht für die Einstellung, dass der Großteil trotzdem nahezu komplett durchgezogen hat, auch wenn es natürlich irgendwann nervt mit Halle und Läufen - ist doch klar. Gerade bei 4 Einheiten jede Woche, zieht sich das dann schon irgendwann. Von daher ist es schwierig, ein klares Fazit zu ziehen, das letzte Testspiel macht uns aber schon Hoffnung, dass wir gut gerüstet sind. Die Spielfreude war auf jeden Fall zu sehen. Wer dann letztlich wirklich auflaufen kann, entscheidet sich im Lauf der Woche. Wir haben einige Erkrankte und auch angeschlagene Spieler, die deswegen derzeit aussetzen. Ob es so dann bis zum Auftakt wieder reicht, wird man dann sehen, aber ich bin da positiv gestimmt! Leider kann ich wegen eines länger geplanten Auslandsaufenthalts nicht selbst dabei sein, was natürlich besonders gegen meine Freunde aus Vorbach schon weh tut. Es schmerzt mich natürlich, aber es ist nicht zu ändern und ich habe volles Vertrauen in meinen "Co" Torsten, der das sicher gut managen wird. Wir haben einen engen Austausch und planen auch gemeinsam bis ins Detail vor. So werde ich dann online mitfiebern müssen, wie unser Matchplan aufgeht. Diese Woche werden wir noch mal intensiv trainieren und dann freuen wir uns einfach alle, dass die Vorbereitung ein Ende hat und es wieder um Punkte geht. Es ist gleich ein wichtiges Spiel mit enormer Bedeutung für beide Mannschaften und wir wollen nach dem Spiel auf jeden Fall vor Vorbach bleiben, das heißt, wir dürfen das Spiel zu Hause keinesfalls verlieren. Ein Sieg wäre natürlich Gold wert zum Auftakt." Markus Tusek, neuer Coach des FCV: "Der Trainingsbesuch und die Einstellung während der Vorbereitung waren sehr gut. Die Testspiele brachten viele Erkenntnisse, wenngleich man leider nie komplett zu den Spielen antreten konnte. Zusammenfassend muss man sagen, dass die Mannschaft intakt und ein sehr guter Teamgeist vorhanden ist. In Haidenaab erwartet uns gleich ein sehr schwieriges Auswärtsspiel. Die Gastgeber sind besser, als sie in der Tabelle stehen. Besonders die Individualisten müssen wir in den Griff bekommen. Wir freuen uns auf das Spiel und werden alles daran setzen, zumindest einen Punkt mit nach Vorbach zu nehmen. Der Kader wird sich erst kurzfristig entscheiden."

SVK-Trainer Eugenio Wild: "Die Vorbereitung lief relativ gut, witterungsbedingt waren zumeist nur Lauf- und Krafteinheiten möglich. Training am Platz war nur wenig möglich. Erst im Trainingslager konnten wir mit den Basics beginnen, die wir im Abstiegskampf benötigen. Mit den Testspielen können wir zufrieden sein. Am Sonntag ist es nun so weit, da sehen wir dann wirklich, wie weit wir sind. Natürlich ist für uns ein jedes Spiel ein Endspiel, was gibt es Schöneres, als gegen den Tabellenführer zu spielen. Wir müssen und werden alles in die Waagschale werfen, es wird ganz klar ein sehr schweres Spiel. Mit Leidenschaft, Kampf und der perfekten Einstellung werden wir voll dagegen halten." Daniel Maier, Spielertrainer des Spitzenreiters aus Auerbach: "Wir sind froh, dass die Winterpause vorbei ist und es wieder losgeht. Mit der Vorbereitung bin ich den Umständen entsprechend zufrieden. Vor allem die Testspiele gegen den FC Amberg und den SV Hahnbach stimmen mich optimistisch. Unabhängig davon, wer am Wochenende unser Gegner ist, wollen wir an die Leistungen aus der Hinrunde anknüpfen und uns weiter steigern. Wichtig ist für uns, mit einem positiven Ergebnis in die verbleibenden Wochen zu starten."

SVG-Chefanweiser Bobby Bafra: "Die Vorbereitung ist zu Ende, wir holen nach gegen Rothenstadt. Wie überall, ist bei auch uns die Vorbereitung durch den Winter stark beeinträchtigt worden, dennoch sind wir gut über die Runden gekommen. Wir hatten vier Testspiele, zwei Siege, zwei Niederlagen, im letzten Match gegen den Bezirksligisten SV Mitterteich - wir verloren 1:5 - konnten wir gute Erkenntnisse gewinnen. Grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung zufrieden, die Jungs ahaben gut mitgezogen und wollen natürlich gleich gut in die Restrückrunde starten. Im Heimspiel treffen wir auf eine Mannschaft, die in den zurückliegenden Monaten einen starken personellen Aderlaß hatte, sich dennoch wacker hält und für die Restsaison nun einen neuen Trainer präsentiert. Zuhause sind wir natürlich Favorit, wir werden alles daran setzen, dieses erste Spiel zu gewinnen, um dann mit breiter Brust nach Haidenaab zu fahren. Personell sieht es sehr gut aus, bis auf ein Fragezeichen sind alle Mann an Bord. Alles andere, als ein Heimsieg wäre sicherlich eine große Enttäuschung!" VfB-Coach Roland Lang: "Unsere Vorbereitung war nicht optimal. Der zur Verfügung stehende Kader ist grundsätzlich zu klein. Wir reisen zum Start nach Grafenwöhr, die ich als klaren Favoriten in dieser Partie sehe." Kreisliga Süd In der Südstaffel sind die beiden am Ende der Tabelle rangierenden Teams im Einsatz. Sowohl für den SV Köfering (14./7) - man prallt auf die Elf des ehemaligen Spielertrainers Dennis Kramer aus Rosenberg (4./31) - als auch für den ASV Haselmühl (13./11) - er reist zum Rangfünften DJK Ursensollen (5./31) - baut sich gleich zum Start eine hohe Mauer auf, die es extrem schwer macht, wichtige Punkte zur Verbesserung der misslichen Lage einzufahren. Dass die beiden im oberen Drittel beheimateten Mannschaften ihren Ambitionen gleich Nahrung geben wollen, versteht sich von selbst. Im dritten Match des Samstags prallen mit dem FC Weiden-Ost II (7./24) und dem FV Vilseck (8./22) zwei im "ruhigen Fahrwasser" überwinternde Tabellennachbarn aufeinander. Dabei ist die junge Ostler-Crew aufgrund des Heimvorteils leicht favorisiert, doch wollen die Gäste - in der Fremde allerdings mit bislang erst sechs Punkten - Revanche nehmen für die Hinspielniederlage am 2. Spieltag.

Ostler-Coach Tim Schlesinger: "Unsere Vorbereitung war in Ordnung. Vilseck kann ich aktuell nicht einschätzen - wir werden auf uns schauen. Leider mussten wir im letzten Test einige Verletzungen beklagen - hier sind die Einsätze fraglich. Ansonsten freuen wir uns, dass es wieder um Punkte geht und wünschen allen Teams eine verletzungsfreie Restrunde." FVV-Trainer Tobias Graßler: "Die Vorbereitung verlief durchweg positiv. Durch unser Soccerfeld und die sehr gute Trainingsbeteiligung konnten wir dem Wetter trotzen und gute Einheiten absolvieren. Jetzt steht für uns direkt ein schweres Auswärtsspiel bei Weiden-Ost an. Es wird ein Kampfspiel, auf das wir gut vorbereitet sein werden – mit dem klaren Ziel, die drei Punkte mitzunehmen."

SVK-Übungsleiter Christian Helleder: "Die Vorbereitung war zufriedenstellend. Wir hatten durch die Nutzung von Halle und Kraftraum immer die Möglichkeit, was zu machen. Es hat sich was bewegt in der Mannschaft, ist zumindest mein Eindruck. Aufgrund unserer Situation gibt es natürlich in keinster Weise ein Schönreden. Wir haben definitiv noch eine große Herausforderung vor uns. Es sind nur noch Endspiele, um unser Ziel Relegation zu erreichen. Die erste Aufgabe wird sein, im Nachholspiel gegen Rosenberg zu bestehen. Wir werden bis zum Schluss alles geben. Alles andere lass ich nicht gelten. Ob es dann reicht, werden wir sehen." TuS-Spielertrainer Dennis Kramer: "Nach einer witterungsbedingt schwierigen Vorbereitung, die wir am Samstag mit einem guten Test bei Upo abgeschlossen haben, sind wir froh, dass es jetzt wieder mit der Saison weitergeht. Dabei erwartet uns gleich zum Auftakt eine ordentliche Herausforderung. Ich kenne den SVK natürlich gut und werde die Truppe nicht nach dem aktuellen Tabellenstand beurteilen. Letztendlich war dieses Spiel über die letzten Wochen das, worauf wir hingearbeitet haben. Die Mannschaft ist darauf eingestellt, eine heißen Kampf anzunehmen, denn das wird die Grundvorraussetzung sein, um drei Punkte aus Köfering zu entführen. Schließlich wollen wir gut starten und mit einem Sieg in die Restrunde gehen."

