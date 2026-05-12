Vorgezogener 28. Spieltag: Spannung vor dem Top-Sonntag

– Foto: Dominique Kulhoff

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 wird gestreckt ausgetragen. Bereits am heutigen Dienstag trifft VfL Oldenburg II auf den Heidmühler FC. Am Mittwoch folgen fünf weitere Partien, ehe am Sonntag mit dem VfL Wildeshausen gegen GVO Oldenburg sowie dem 1. FC Nordenham gegen den VfL Stenum zwei Höhepunkte den Spieltag abrunden.

Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung klar: FC Hude (43 Punkte) trifft auf den Tabellen-14. VfR Wardenburg, der bereits 93 Gegentore kassiert hat. Hude stellt mit 75 Treffern eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga und will seine Position im gesicherten Mittelfeld ausbauen. Für Wardenburg hingegen zählt im Abstiegskampf jeder Punkt – selbst ein Remis wäre ein Achtungserfolg. Die Gäste müssen vor allem defensiv stabiler auftreten, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten.

Morgen, 19:30 Uhr SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin FC Rastede FC Rastede 19:30 PUSH

Für SV Tur Abdin Delmenhorst geht es im Tabellenmittelfeld um wichtige Zähler, um sich weiter von der Gefahrenzone fernzuhalten. Mit 30 Punkten ist der Vorsprung nach unten zwar vorhanden, aber keineswegs beruhigend. FC Rastedesteht bei 33 Zählern und kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten distanzieren. Angesichts der nahezu identischen Torverhältnisse (52:70 zu 54:53) deutet vieles auf ein enges Duell hin.

Im Kellerduell stehen sich TV Jahn Delmenhorst und TuS Obenstrohe gegenüber. Der Aufsteiger aus Delmenhorst rangiert mit 22 Punkten auf Platz 13, Obenstrohe hat vier Zähler mehr auf dem Konto. Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft – wer verliert, steckt noch tiefer im Abstiegsstrudel.

Am Tabellenende treffen mit SVE Wiefelstede und TSV Abbehausen zwei Teams aufeinander, die bereits deutlich abgeschlagen sind. Beide stehen bei elf Punkten, Wiefelstede hat allerdings schon 76 Gegentreffer hinnehmen müssen, Abbehausen 78. Es ist ein Duell um die rote Laterne – und womöglich um das letzte sportliche Zeichen in einer schwierigen Saison. Prestige und Moral dürften hier die größten Antriebe sein.