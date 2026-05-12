 2026-05-12T12:35:39.633Z

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Vorgezogener 28. Spieltag: Spannung vor dem Top-Sonntag

Die Spitzenduelle lassen auf sich warten

von p.s. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Dominique Kulhoff

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BZL Weser-Ems St. 2
TV Jahn
SVE Wiefelstede
FC Nordenham
VfL Wildeshausen

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 wird gestreckt ausgetragen. Bereits am heutigen Dienstag trifft VfL Oldenburg II auf den Heidmühler FC. Am Mittwoch folgen fünf weitere Partien, ehe am Sonntag mit dem VfL Wildeshausen gegen GVO Oldenburg sowie dem 1. FC Nordenham gegen den VfL Stenum zwei Höhepunkte den Spieltag abrunden.

Heute, 19:45 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. II
Heidmühler FC
Heidmühler FCHeidmühl. FC
19:45

(Zum Vorbericht)

Morgen, 20:00 Uhr
FC Hude
FC HudeFC Hude
VfR Wardenburg
VfR WardenburgVfR Wardenb.
20:00

Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung klar: FC Hude (43 Punkte) trifft auf den Tabellen-14. VfR Wardenburg, der bereits 93 Gegentore kassiert hat. Hude stellt mit 75 Treffern eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga und will seine Position im gesicherten Mittelfeld ausbauen. Für Wardenburg hingegen zählt im Abstiegskampf jeder Punkt – selbst ein Remis wäre ein Achtungserfolg. Die Gäste müssen vor allem defensiv stabiler auftreten, um nicht früh ins Hintertreffen zu geraten.

Morgen, 19:30 Uhr
SV Tur Abdin Delmenhorst
SV Tur Abdin DelmenhorstSV Tur Abdin
FC Rastede
FC RastedeFC Rastede
19:30

Für SV Tur Abdin Delmenhorst geht es im Tabellenmittelfeld um wichtige Zähler, um sich weiter von der Gefahrenzone fernzuhalten. Mit 30 Punkten ist der Vorsprung nach unten zwar vorhanden, aber keineswegs beruhigend. FC Rastedesteht bei 33 Zählern und kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten distanzieren. Angesichts der nahezu identischen Torverhältnisse (52:70 zu 54:53) deutet vieles auf ein enges Duell hin.

Morgen, 20:00 Uhr
TV Jahn Delmenhorst
TV Jahn DelmenhorstTV Jahn
TuS Obenstrohe
TuS ObenstroheTuS Obenstr.
20:00

Im Kellerduell stehen sich TV Jahn Delmenhorst und TuS Obenstrohe gegenüber. Der Aufsteiger aus Delmenhorst rangiert mit 22 Punkten auf Platz 13, Obenstrohe hat vier Zähler mehr auf dem Konto. Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Wer hier gewinnt, verschafft sich Luft – wer verliert, steckt noch tiefer im Abstiegsstrudel.

Morgen, 20:00 Uhr
SVE Wiefelstede
SVE WiefelstedeSVE Wiefelstede
TSV Abbehausen
TSV AbbehausenTSV Abbeh.
20:00

Am Tabellenende treffen mit SVE Wiefelstede und TSV Abbehausen zwei Teams aufeinander, die bereits deutlich abgeschlagen sind. Beide stehen bei elf Punkten, Wiefelstede hat allerdings schon 76 Gegentreffer hinnehmen müssen, Abbehausen 78. Es ist ein Duell um die rote Laterne – und womöglich um das letzte sportliche Zeichen in einer schwierigen Saison. Prestige und Moral dürften hier die größten Antriebe sein.

Morgen, 19:30 Uhr
Wilhelmshavener SC Frisia
Wilhelmshavener SC FrisiaWSC Frisia
TSV Großenkneten
TSV GroßenknetenTSV Großenk.
19:30

Ein echtes Verfolgerduell steigt in Wilhelmshaven: Der Fünfte Wilhelmshavener SC Frisia empfängt den Vierten TSV Großenkneten. Frisia (47 Punkte) kann mit einem Heimsieg bis auf einen Punkt heranrücken, während Großenkneten (51 Punkte) Rang vier festigen möchte. Beide Teams verfügen über offensives Potenzial – 68 beziehungsweise 65 Saisontreffer sprechen eine klare Sprache. Kleinigkeiten dürften entscheiden, wer im oberen Drittel weiter Boden gutmacht.