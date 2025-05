Vorgebirge gewarnt: Roisdorf will nächste Pokalsensation

Dienstagabend steigt das Kreispokal-Halbfinale zwischen dem TuS Roisdorf und dem SV Vorgebirge. Während der Bezirksligist seiner Favoritenrolle gerecht werden will, wittert Roisdorf nach dem Coup gegen Friesdorf die nächste Sensation.

Der SV Vorgebirge ist zurück in der Spur: Nach schwächerem Rückrundenstart ist die Mannschaft von Benedikt Zaun seit vier Bezirksligaspielen ungeschlagen. Die Form stimmt – und im Pokal will man den Weg ins Finale nun komplettieren. Einen "Selbstläufer" erwartet man gegen den TuS Roisdorf dennoch nicht.

Die Gastgeber aus der Kreisliga B1 Bonn sind aktuell Dritter, sammelten in der Liga bereits 57 Punkte – und sorgten im Viertelfinale für einen echten Paukenschlag: Mit 7:5 nach Elfmeterschießen warf das Team von Trainer Volkan Deniz den damaligen Bezirksliga-Spitzenreiter FC BW Friesdorf aus dem Wettbewerb. Zuvor marschierte Roisdorf mit Siegen gegen Adendorf (5:0), Villip (6:2) und Meckenheim (7:3) souverän durch die Pokalrunden.

Auch in der Meisterschaft ist das Aufstiegsrennen noch offen. Erst am Sonntag gewann Roisdorf eindrucksvoll mit 5:0 gegen den Tabellenzweiten Salia Sechtem – der zuvor selbst im Achtelfinale am SV Vorgebirge gescheitert war.