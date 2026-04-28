Vorfreude in St. Tönis – Tickets für Pokalfinale gegen MSV ab Mittwoch

Die traurigen Ereignisse der vergangenen Woche haben beim SC St. Tönis für einen kurzen Moment des Innehaltens gesorgt. Nach dem Tod des Sportlichen Leiters Markus Hagedorn, der am Donnerstag im Alter von 56 Jahren verstorben war, rückte die Vorfreude auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte, das Finale des Niederrheinpokals gegen den Drittligisten MSV Duisburg verständlicherweise erst einmal in den Hintergrund.
Dennoch müssen die Verantwortlichen trotz aller Trauer nun die Vorbereitungen wieder vorantreiben, denn in nicht einmal mehr einem Monat ist es so weit. Die Partie soll am „Finaltag der Amateure“ am Samstag, 23. Mai, stattfinden. Die Anstoßzeiten der Partien an diesem Tag gibt der DFB Anfang Mai bekannt. Sollten die Zebras allerdings in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefordert sein, wird das Pokalfinale am Donnerstag, 28. Mai, ausgetragen. In diesem Fall erfolgt der Anstoß um 18:30 Uhr.
Trotz des unklaren Termins wird derweil am Mittwoch, 29. April, der Ticketvorverkauf für die Begegnung beginnen. Ab 10 Uhr morgens können sich die Fans beider Vereine mit Eintrittskarten eindecken, die für beide Termine gültig sind. Es gelten die üblichen Tageskarten-Preise. MSV-Fans erhalten Tickets sowohl an der Arena, im Callcenter (Tel. 01806/190203) und im Onlineshop. Die Plätze der Dauerkarten-Inhaber sind bis einschließlich Mittwoch, 6. Mai, reserviert. Der Erwerb zusätzlicher Tickets muss in einem separaten Kaufvorgang erfolgen.
Der SC St. Tönis wird derweil am Mittwochmorgen um 10 Uhr einen Link zu seinem eigenen Ticketvorverkauf auf seinen Social Media-Plattformen veröffentlichen, teilte der Verein mit. Für alle Anhänger des Sportclubs lohnt es sich demnach, einen Wecker zu stellen, um möglichst schnell zuschlagen zu können.
Ob derweil der Zuschauerrekord für ein FVN-Pokalfinale erreicht wird, bleibt abzuwarten. Der wurde erst im vergangenen Jahr aufgestellt, als 27.719 Fans das Drittliga-Duell zwischen dem MSV und Rot-Weiss Essen sehen wollten.