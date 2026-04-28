Vorfreude in St. Tönis – Tickets für Pokalfinale gegen MSV ab Mittwoch

Für den SC St. Tönis ist es nicht leicht, zur Normalität zurückzukehren. – Foto: Jens Terhardt

Die traurigen Ereignisse der vergangenen Woche haben beim SC St. Tönis für einen kurzen Moment des Innehaltens gesorgt. Nach dem Tod des Sportlichen Leiters Markus Hagedorn, der am Donnerstag im Alter von 56 Jahren verstorben war, rückte die Vorfreude auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte, das Finale des Niederrheinpokals gegen den Drittligisten MSV Duisburg verständlicherweise erst einmal in den Hintergrund.

Kein Monat bis zum geplanten Finaltermin

Dennoch müssen die Verantwortlichen trotz aller Trauer nun die Vorbereitungen wieder vorantreiben, denn in nicht einmal mehr einem Monat ist es so weit. Die Partie soll am „Finaltag der Amateure“ am Samstag, 23. Mai, stattfinden. Die Anstoßzeiten der Partien an diesem Tag gibt der DFB Anfang Mai bekannt. Sollten die Zebras allerdings in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefordert sein, wird das Pokalfinale am Donnerstag, 28. Mai, ausgetragen. In diesem Fall erfolgt der Anstoß um 18:30 Uhr.

SC St. Tönis veröffentlicht Vorverkauf-Link via Social Media

Trotz des unklaren Termins wird derweil am Mittwoch, 29. April, der Ticketvorverkauf für die Begegnung beginnen. Ab 10 Uhr morgens können sich die Fans beider Vereine mit Eintrittskarten eindecken, die für beide Termine gültig sind. Es gelten die üblichen Tageskarten-Preise. MSV-Fans erhalten Tickets sowohl an der Arena, im Callcenter (Tel. 01806/190203) und im Onlineshop. Die Plätze der Dauerkarten-Inhaber sind bis einschließlich Mittwoch, 6. Mai, reserviert. Der Erwerb zusätzlicher Tickets muss in einem separaten Kaufvorgang erfolgen.